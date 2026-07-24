Čína zařadila českou Tatru na sankční seznam

Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zavedení vývozních restrikcí namířených proti čtrnácti evropským subjektům. Tento krok představuje přímou odvetu za nejnovější sankční opatření Evropské unie, která v předchozích dnech zařadila na svůj sankční seznam stejný počet čínských firem kvůli jejich údajnému zapojení do podpory Ruska. Uvedla to televize ABC News.
V rámci nových čínských opatření mají tamní společnosti přísný zákaz vyvážet postiženým evropským organizacím zboží a technologie takzvaného dvojího užití, tedy produkty využitelné v civilním i vojenském sektoru. Sankce se navíc vztahují i na zahraniční subjekty, které by chtěly těmto evropským firmám dodávat výrobky dvojího užití pocházející z Číny.
Mezi zasaženými evropskými podniky figuruje také český výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks. Na čínském kontrolním seznamu se dále ocitly například italský výrobce elektromotorů Lafert SpA, německá společnost Sindlhauser Materials GmbH nebo francouzský producent bezpilotních letounů Cavok UAS.
Mluvčí čínského rezortu obchodu potvrdil, že Peking k těmto krokům přistoupil v reakci na postup Evropské unie, která na svůj sankční seznam zařadila čtrnáct podniků z pevninské Číny a Hongkongu. Unijní opatření byla přijata v souvislosti s pokračujícím konfliktem na Ukrajině a snahou zamezit obcházení dřívějších postihů.
Představitelé čínského ministerstva označili kroky Evropské unie za závažné a zdůraznili, že vlastní odveta má sloužit k ochraně národní bezpečnosti a zájmů státu. Čína zároveň uvedla, že tímto postupem plní své mezinárodní závazky v oblasti nešíření látek a technologií využivatelných k vojenským účelům.
Evropská unie tento týden schválila v pořadí již jednadvacátý balíček sankcí zaměřený proti Rusku. Tento soubor opatření cílil mimo jiné na bankovní sektor, společnosti zabývající se kryptoměnami nebo výrobce vojenského vybavení a techniky.
Součástí unijního sankčního balíčku se staly také firmy z třetích zemí, u kterých panuje podezření ze zprostředkování dodávek citlivého zboží do Ruska. Vedle čínských a hongkongských subjektů se na evropském seznamu ocitly rovněž podniky z Indie či Turecka.
Peking dlouhodobě odmítá jednostranné sankce ze strany Evropské unie a tvrdí, že jeho běžný obchod s Ruskem neporušuje mezinárodní právo. Zavedení vlastních vývozních kontrol tak označuje za přiměřenou a nezbytnou reakci na krok ze strany Unie.
Výměna sankčních opatření mezi Čínou a Evropskou unií ukazuje na přetrvávající napětí v obchodních i geopolitických vztazích. Omezení vývozu technologií a komponentů může pro dotčené evropské podniky představovat komplikace v dodavatelských řetězcích.
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Zdroj: Libor Novák