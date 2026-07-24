Zelenskyj se příští týden sejde v Bílém domě s Trumpem

V Bílém domě se v úterý 28. července uskuteční klíčové jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zprávu podle webu Kyiv Post v pátek oficiálně potvrdil představitel americké administrativy pod podmínkou anonymity. Schůzka se odehraje v době, kdy se Washington snaží vystupovat v roli hlavního vyjednávače a stupňuje svůj diplomacie zaměřený na ukončení ruské agrese vůči Ukrajině.
Plánované setkání obou státníků se překrývá se smutečním obřadem za amerického senátora Lindseye Grahama, který zemřel počátkem tohoto měsíce ve věku 71 let. Graham platil ve Washingtonu za dlouholetého a hlasitého stoupence vojenské i finanční pomoci Kyjevu. Ukrajinská strana však zatím oficiálně nepotvrdila, zda se Zelenskyj kromě jednání v Bílém domě zúčastní také této vzpomínkové akce k uctění památky zesnulého zákonodárce.
Nadcházející rozhovory přicházejí v momentě, kdy se americké snahy o zprostředkování mírové dohody ocitly na mrtvém bodě. Zelenskyj v tomto týdnu oznámil, že vedl jednání se zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Cílem těchto diplomatických kontaktů bylo obnovit vyjednávací proces a najít cestu k ukončení konfliktu, který trvá už téměř čtyři roky.
Pozici Spojených států v mezinárodní diplomaciové aréně navíc komplikuje nedávno vypuknutý válečný konflikt s Íránem, který značně odčerpává pozornost i kapacity Washingtonu. Harmonogram Donalda Trumpa je tak v těchto dnech mimořádně vytížený, neboť na stejný den, kdy se má sejít se ukrajinským prezidentem, je naplánováno také jeho osobní jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Schůzce lídrů předcházela intenzivní vyjednávání na ministerské úrovni, když se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Manile se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Ačkoliv byla hlavním tématem jejich rozhovorů právě situace na Ukrajině, schůzka nepřinesla žádný viditelný posun směrem k dohodě ani náznak kompromisu ze strany Moskvy.
Šéf americké diplomacie po pětatřicetiminutovém dialogu uvedl, že USA sice nadále podporují úsilí o zastavení bojů, ale dotavadní návrhy narazily na své limity. Rubio přímo přiznal, že dosavadní vyjednávací formulky se vyčerpaly a k dosažení jakéhokoliv pokroku bude nutné přijít s úplně novými myšlenkami a přístupy.
Ukrajinský prezident již dříve naznačil, že se jeho osobní dynamika s americkým prezidentem v minulosti výrazně proměnila. Podle jeho slov byl zásadním milníkem soukromý rozhovor, který oba státníci vedli ve Vatikánu a který vedl k otevřenější komunikaci i lepšímu vzájemnému porozumění.
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Zdroj: Libor Novák