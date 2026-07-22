Rusko přitvrzuje. Kreml zpřísnil své územní požadavky, Putin je ochoten jednat až po ovládnutí Doněcké oblasti

Kreml již neuvažuje o navrácení žádného okupovaného ukrajinského území v rámci případné mírové dohody. Namísto toho trvá na úplném ovládnutí Doněcké oblasti, tvrdí agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.
Ruský prezident Vladimir Putin je nadále odhodlán dobýt celou Doněckou oblast vojenskou silou. Ruský plán zároveň počítá s tím, že si Moskva ponechá obsazená příhraniční území v Sumské a Charkovské oblasti jako takzvané nárazníkové pásmo.
K opuštění myšlenky jakýchkoli územních ústupků přistoupil ruský vůdce poté, co si Kreml vyložil zpřísňující se rétoriku Spojených států jako znak rozpadu neformálních dohod. Ty měly být dojednány na aljašském summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Postoj Moskvy dále přitvrdil v důsledku intenzivnějších ukrajinských úderů hluboko na ruském území. Útoky zasáhly i samotné hlavní město, poškodily ropné rafinérie a vyvolaly v zemi nedostatek paliva.
Dalším významným faktorem bylo schválení nového sankčního zákona ze strany amerického prezidenta. Tento předpis zaměřený na Rusko zavádí cla ve výši až sta procent pro pět největších odběratelů ruské ropy a plynu.
Podle zdrojů je Moskva ochotna vrátit se k jednáním až po úplném ovládnutí Doněcké oblasti. Ruské ministerstvo obrany ujišťovalo Putina, že tohoto cíle dosáhne do konce roku, avšak zdroje blízké resortu považují tento termín za nereálný a očekávají dobytí až v roce 2027.
Tři vysoce postavení ruští představitelé již dříve veřejně obvinili Spojené státy z porušování neformálních ujednání z aljašského summitu. Ruská strana často odkazovala na takzvaného ducha Anchorage, podle nějž měl Trump podpořit myšlenku předání celého Donbasu Rusku výměnou za zmrazení bojů v ostatních sektorech.
Americká strana existenci jakékoli dohody rázně odmítla. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že v Aljašce šlo pouze o návrhy, což následně sklidilo kritiku od ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.
Vladimir Putin posléze připustil, že v Anchorage žádné oficiální dohody dojednány nebyly. Tvrdil nicméně, že projednávané kompromisy přesně odpovídaly návrhům, které předložila americká delegace.
Na okraji summitu NATO v Ankaře Donald Trump prohlásil, že plánuje telefonický rozhovor s Putinem a vyvíjí na něj velký tlak. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však následně uvedl, že k tomuto telefonátu po summitu nedošlo.
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Zdroj: Libor Novák