Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil

Libor Novák

24. července 2026 8:24

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Velkolepě oznámená diplomacie se téměř ze dne na den proměnila v nečekaný chaos. Dlouho připravovaná dohoda o civilní jaderné spolupráci mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, která byla považována za historický průlom, se necelých čtyřiadvacet hodin po svém slavnostním podpisu ocitla v troskách kvůli zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Přitom ještě ve středu odpoledne v sídle amerického ministerstva energetiky ve Washingtonu vládla slavnostní atmosféra. Ministr energetiky Chris Wright a jeho saúdský protějšek po měsících odkladů oficiálně stvrdili dokument, na kterém obě strany pracovaly více než dvě desetiletí. Rijád tím dosáhl většiny svých klíčových požadavků v oblasti jaderné energetiky.

Následující ráno však přineslo radikální obrat. Trump na svých sociálních sítích nečekaně oznámil, že platnost dohody podmiňuje novým požadavkem: Saúdská Arábie musí přistoupit k takzvaným Abrahámovským dohodám a normalizovat své vztahy s Izraelem. Zároveň odmítl, že by pakt umožňoval obohacování uranu na saúdském území.

Podle zdrojů CNN obeznámených se situací byl americký prezident vzteky bez sebe z toho, že ministerstvo energetiky o dohodě informovalo veřejnost bez jeho výslovného souhlasu. O chystaném oznámení ze strany ministra Wrighta totiž vůbec nevěděl.

Frustraci šéfa Bílého domu ještě více vyhrotila vlna kritiky z řad bezpečnostních expertů a konzervativních médií. Na stanici Fox News i v deníku The Wall Street Journal se objevily pochybnosti o tom, proč Bílý dům poskytuje Saúdům jaderné technologie, aniž by od nich výměnou získal diplomatické uznání Izraele – což byl ústupek, o který dříve usilovala i předchozí administrativa.

Nové ultimátum zaskočilo samotné americké vyjednavače, pro něž byla podmínka propojení jaderného paktu s Abrahámovskými dohodami zcela nečekaná. O této náhlé změně kurzu neměli do posledního okamžiku tušení.

Zatímco v administrativě zavládl zmatek, představitelé Bílého domu začali ukazovat prstem na ministerstvo energetiky. Zdroje z prezidentova okolí tvrdí, že úřad pokračoval v propagaci dohody i přes varování, aby akci odložil, a zdůrazňují, že pakt nebyl právně dokončen, protože nebyly odeslány potřebné dokumenty do Kongresu.

Oficiální místa se snažila vzniklé napětí mírnit. Mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová uvedla, že prezidentův tým je v plné shodě a pakt je od počátku navázán na regionální mír, zatímco ministerstvo energetiky označilo zprávy o vnitřních sporech za nepravdivé a zdůraznilo úzkou koordinaci s Bílým domem.

Napjatá atmosféra se však naplno projevila na tiskové konferenci v Bílém domě, kde novináři zavalili mluvčí Karoline Leavittovou dotazy na osud dohody. Mluvčí reagovala prohlášením, že konečným tvůrcem všech dohod je sám prezident a jeho stanovisko je v této věci rozhodující.

Na saúdské straně vyvolala nová podmínka značné překvapení. Pro Rijád představoval původní text významný úspěch, který mu otevíral cestu k mírovému využívání jaderné energie a rozvoji vlastních zdrojů, aniž by byl nucen ustupovat v citlivých geopolitických otázkách.

Celý vyjednávací proces se přitom táhl již od doby před téměř dvaceti lety, kdy obě země poprvé deklarovaly záměr spolupracovat v jaderné oblasti. Intenzivní jednání z posledního roku sice vedla k přípravě konkrétního textu, proces však dlouho vázl na obavách ze zvládnutí bezpečnostních rizik v regionu.

Samotné znění dohody přitom ještě před Trumpovým zásahem čelilo ostré kritice odborníků na nešíření jaderných zbraní. Nelíbila se jim absence dostatečně přísných mezinárodních inspekcí ani možná povolení pro zpracování uranu, ačkoliv západní firmy argumentovaly komerčními výhodami a snahou předejít vlivu Číny či Ruska.

Vzniklou situaci okamžitě doprovázely spekulace o možném tlaku ze strany izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který se dlouhodobě staví proti jakýmkoliv jaderným aktivitám v arabském světě. Bílý dům však rázně odmítl, že by prezident s izraelským lídrem před vydáním svého prohlášení hovořil.

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navíc v minulosti opakovaně zdůraznil, že k normalizaci vztahů s Izraelem nemůže dojít bez jasné cesty k vytvoření nezávislého palestinského státu. Trumpův požadavek tak staví celou jadernou dohodu do patové situace a posouvá budoucnost americko-saúdských vztahů do vysoce nejisté fáze.

před 37 minutami

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Související

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

Více souvisejících

Donald Trump Saúdská Arábie

Aktuálně se děje

před 37 minutami

Dovoz a vývoz zboží

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa těsně před vypršením dočasných dovozních poplatků oznámila zavedení nové vlny cel. Opatření se týká více než osmdesáti zemí světa a sazby se pohybují v rozmezí od deseti do dvanácti a půl procenta. Nová celní zátěž vstupuje v platnost okamžitě a představuje další zřetelný pokus Bílého domu obcházet americký zákonodárný sbor v otázkách mezinárodního obchodu.

před 1 hodinou

Zemětřesení, ilustrační foto

Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

před 2 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil

Velkolepě oznámená diplomacie se téměř ze dne na den proměnila v nečekaný chaos. Dlouho připravovaná dohoda o civilní jaderné spolupráci mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, která byla považována za historický průlom, se necelých čtyřiadvacet hodin po svém slavnostním podpisu ocitla v troskách kvůli zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 5 hodinami

včera

Senioři, ilustrační fotografie.

Česko se musí připravit na důchodce. Jedno opatření stačit nebude

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Deloitte Studii dlouhodobé sociální péče v České republice. Ta potvrzuje, že rychlé stárnutí populace nelze zvládnout jedním opatřením. Budoucnost dlouhodobé péče stojí na rozvoji domácích, komunitních i pobytových služeb, lepším propojení sociální a zdravotní péče, podpoře pečujících a dlouhodobém plánování kapacit.

včera

včera

včera

UH-1Y Venom

Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů

Armáda poskytla další informace k dnešnímu tragickému pádu vrtulníku UH-1Y Venom s pěti osobami na palubě. K nehodě došlo po poledni na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel, čtyři další utrpěli zranění. Stroj podle dosavadních zjištění padal desítky metrů. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Odejde z Lyonu? O oporu české reprezentace Šulce se zajímá klub z Premier League

Jedna z největších hvězd českého fotbalu současnosti a jedna z opor reprezentace Pavel Šulc by mohl ještě před začátkem nové sezóny 2026/27 změnit své působiště. Dosavadní zaměstnavatel českého záložníka Lyon se totiž potýká s finančními problémy a tak není divu, že chce svou situaci řešit i prostřednictvím prodeje svých hráčů. V případě Šulce se v poslední době mluví o zvýšeném zájmu ze strany anglického Leedsu, účastníka Premier League, přičemž částka, za kterou by na Ostrovy mohl Šulc odejít se pohybuje kolem 25 milionů eur (v přepočtu zhruba 600 milionů korun).

včera

včera

R. James Woolsey

Zemřel exředitel CIA Woolsey. Zdraví mu zničil záhadný syndrom, který postihl stovky diplomatů

Ve věku osmdesáti čtyř let zemřel bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) R. James Woolsey, který stál v čele agentury v klíčovém období po skončení studené války. Někdejší vysoký bezpečnostní činitel skonal ve svém domě ve Washingtonu v důsledku mozkové mrtvice. Zprávu o jeho úmrtí potvrdila jeho manželka Conchita Sarnoff Woolseyová.

včera

včera

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě

Vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku otřásla ve čtvrtek kolem poledne tragická událost. V areálu 22. základny vrtulníkového letectva došlo k havárii víceúčelového armádního vrtulníku UH-1Y Venom. Na palubě stroje se v momentě pádu nacházela pětičlenná vojenská posádka. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život.

včera

včera

Sergej Lavrov

Lavrov se po roce setkal s Rubiem. Varoval USA před podporou Ukrajiny

Ruská diplomacie na schůzce v Manile varovala Spojené státy před pokračováním podle ní nepřijatelných dodávek zbraní Ukrajině. Zpráva navazuje na oficiální prohlášení ruského ministerstva zahraničí o jednání mezi šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které proběhlo na okraji asijského summitu.

včera

Ilustrační foto

Evropa na suchu. Extrémní počasí mění kontinent k nepoznání

Klimatická krize spojená s extrémními vlnami veder proměňuje evropský kontinent a výrazně zhoršuje sucho, které region zasáhlo. Závěry vědecké analýzy ukázaly, že extrémně horký vzduch doslova vysává vlhkost z řek, jezer, půdy i vegetace. V západní Evropě zvýšilo globální oteplování pravděpodobnost vzniku takto horké atmosféry osmdesátkrát, zatímco ve východních částech kontinentu čtyřicetkrát. Znečištění z fosilních paliv pak způsobilo, že k takto silnému vysušení půdy dochází v západní Evropě pětkrát a ve východní dokonce jedenáctkrát častěji.

včera

včera

včera

Počasí o víkendu: Sobota vyzývá k výletům, v neděli se obloha pokazí

Víkend přinese výraznou změnu počasí. Zatímco sobota nabídne slunečnou oblohu a velmi teplé letní počasí s teplotami až 29 °C bez srážek, v neděli dorazí od jihozápadu oblačnost s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy