Česko obměňuje diplomacii. Bude ho zastupovat šest nových velvyslanců

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. července 2026 21:07

Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie.
Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká diplomacie vyšle v následujících měsících nové velvyslance do čtyř zemí a ke dvěma mezinárodním organizacím. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zahraničních věcí vedené Petrem Macinkou (Motoristé). 

Jakub Kulhánek se stane českým velvyslancem ve Spojených státech amerických, Radek Rubeš nastoupí na post velvyslance v Itálii, Lukáš Kaucký zamíří do Vietnamu a Aleš Vytečka bude zastupovat Českou republiku ve Finsku. Novým vedoucím Stálé mise ČR při Organizaci spojených národů v New Yorku bude Hynek Kmoníček a Stálou misi ČR při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži povede Tomáš Dub.

Jakub Kulhánek patří mezi zkušené české diplomaty s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky. Působil na klíčových pozicích ve státní správě včetně náměstka ministra zahraničních věcí, ministra obrany nebo náměstka ministra vnitra. V roce 2021 zastával pozici ministra zahraničních věcí. Od roku 2022 vedl stálou misi České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku, kde reprezentoval Českou republiku při jednáních o nejvýznamnějších otázkách mezinárodní bezpečnosti a globální spolupráce. Zkušenosti získal rovněž v Evropské komisi, Parlamentu České republiky i v analytických institucích zaměřených na mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku.

Radek Rubeš v české zahraniční službě působí od roku 1999. V diplomatických funkcích působil v Káhiře a v Pretorii a následně v letech 2012-2016 vedl Styčný úřad ČR v Ramalláhu a v letech 2017-2021 české velvyslanectví v Zambii. Od roku 2022 do současnosti působí jako státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí.

Lukáš Kaucký má dlouholeté zkušenosti v české diplomacii i veřejné správě. V letech 2014-2019 působil jako náměstek ministra zahraničních věcí. Následně zastával funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Bulharsku, kde vedl českou diplomatickou misi v letech 2019-2024. Profesní zkušenosti získal také na Úřadu vlády České republiky, ministerstvu zdravotnictví i na Magistrátu hlavního města Prahy. Od roku 2024 do letošního června koordinoval agendu mezinárodních sankcí na Generálním ředitelství cel.

Aleš Vytečka začal pracovat v diplomacii v roce 2008. V průběhu své kariéry se věnoval především bezpečnostní politice a v letech 2011-2014 působil jako vedoucí ekonomického úseku českého velvyslanectví v Etiopii. Následně vedl oddělení kontroly a koordinace exportu vojenského materiálu v odboru Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, byl vedoucím kanceláře náměstka pro řízení Sekce bezpečnostní a multilaterální a mezi lety 2017-2021 byl zástupcem velvyslance v Thajsku. Od roku 2021 je ředitelem Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) na ministerstvu obrany a koordinuje vojenskou pomoc Ukrajině a českou Muniční iniciativu. Nové funkce se ujme na začátku roku 2027. 

Hynek Kmoníček působí v české diplomacii od roku 1995. V letech 1999-2001 byl náměstkem ministra zahraničních věcí, následně vedl Stálou misi při Organizaci spojených národů v New Yorku (2001-2006), byl českým velvyslancem v Indii (2006-2009) a znovu náměstkem ministra zahraničních věcí (2009-2010). V letech 2011-2013 byl velvyslancem v Austrálii a další čtyři roky vedl zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky. V letech 2017-2022 vedl českou ambasádu ve Spojených státech amerických a mezi lety 2022-2026 byl velvyslancem ve Vietnamu. V současnosti působí jako poradce pro národní bezpečnost na Úřadu vlády ČR.

Tomáš Dub pracuje pro českou zahraniční službu od roku 2010. Nejdříve jako náměstek ministra zahraničních věcí (2010-2014) a dále jako český velvyslanec v Japonsku (2014-2018) a následně v Austrálii (2019-2023). Následující dva roky byl Tomáš Dub ve funkci náměstka člena vlády a pracoval pro ministra pro evropské záležitosti.

Všichni velvyslanci už mají souhlas přijímající země, tzv. agrément. Jakub Kulhánek, Radek Rubeš, Lukáš Kaucký a Hynek Kmoníček nastoupí do funkcí během léta 2026, Tomáš Dub se funkce ujme začátkem podzimu a Aleš Vytečka zahájí svoji misi na začátku roku 2027.

17. května 2026 16:17

Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy

Související

Více souvisejících

ministerstvo zahraničí diplomacie

Aktuálně se děje

před 25 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

UH-1Y Venom

Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů

Armáda poskytla další informace k dnešnímu tragickému pádu vrtulníku UH-1Y Venom s pěti osobami na palubě. K nehodě došlo po poledni na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel, čtyři další utrpěli zranění. Stroj podle dosavadních zjištění padal desítky metrů. 

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Odejde z Lyonu? O oporu české reprezentace Šulce se zajímá klub z Premier League

Jedna z největších hvězd českého fotbalu současnosti a jedna z opor reprezentace Pavel Šulc by mohl ještě před začátkem nové sezóny 2026/27 změnit své působiště. Dosavadní zaměstnavatel českého záložníka Lyon se totiž potýká s finančními problémy a tak není divu, že chce svou situaci řešit i prostřednictvím prodeje svých hráčů. V případě Šulce se v poslední době mluví o zvýšeném zájmu ze strany anglického Leedsu, účastníka Premier League, přičemž částka, za kterou by na Ostrovy mohl Šulc odejít se pohybuje kolem 25 milionů eur (v přepočtu zhruba 600 milionů korun).

před 3 hodinami

před 4 hodinami

R. James Woolsey

Zemřel exředitel CIA Woolsey. Zdraví mu zničil záhadný syndrom, který postihl stovky diplomatů

Ve věku osmdesáti čtyř let zemřel bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) R. James Woolsey, který stál v čele agentury v klíčovém období po skončení studené války. Někdejší vysoký bezpečnostní činitel skonal ve svém domě ve Washingtonu v důsledku mozkové mrtvice. Zprávu o jeho úmrtí potvrdila jeho manželka Conchita Sarnoff Woolseyová.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě

Vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku otřásla ve čtvrtek kolem poledne tragická událost. V areálu 22. základny vrtulníkového letectva došlo k havárii víceúčelového armádního vrtulníku UH-1Y Venom. Na palubě stroje se v momentě pádu nacházela pětičlenná vojenská posádka. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Sergej Lavrov

Lavrov se po roce setkal s Rubiem. Varoval USA před podporou Ukrajiny

Ruská diplomacie na schůzce v Manile varovala Spojené státy před pokračováním podle ní nepřijatelných dodávek zbraní Ukrajině. Zpráva navazuje na oficiální prohlášení ruského ministerstva zahraničí o jednání mezi šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které proběhlo na okraji asijského summitu.

před 10 hodinami

Ilustrační foto

Evropa na suchu. Extrémní počasí mění kontinent k nepoznání

Klimatická krize spojená s extrémními vlnami veder proměňuje evropský kontinent a výrazně zhoršuje sucho, které region zasáhlo. Závěry vědecké analýzy ukázaly, že extrémně horký vzduch doslova vysává vlhkost z řek, jezer, půdy i vegetace. V západní Evropě zvýšilo globální oteplování pravděpodobnost vzniku takto horké atmosféry osmdesátkrát, zatímco ve východních částech kontinentu čtyřicetkrát. Znečištění z fosilních paliv pak způsobilo, že k takto silnému vysušení půdy dochází v západní Evropě pětkrát a ve východní dokonce jedenáctkrát častěji.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

včera

včera

včera

Milka, ilustrační fotografie.

Guardian: Coca-Cola, Mondelēz, Danone či Ferrero bojují proti zdravému stravování vleklými žalobami

Světoví výrobci ultrazpracovaných potravin (UPF) využívají podle zjištění britského serveru The Guardian soudní žaloby k blokování a odkládání vládních opatření zaměřených na boj proti nezdravému stravování. Mezinárodní vyšetřování odhalilo, že mezi lety 2010 a 2025 bylo v pěti zemích podáno celkem 235 žalob proti regulacím, které měly chránit zdraví obyvatelstva. Přestože potravinářské korporace veřejně deklarují podporu veřejnému zdraví, v zákulisí napadají zákony o označování obalů, omezení marketingu i daně z nezdravých potravin.

včera

včera

Báb al-Mandab

Hútíové oznámili blokádu Báb al-Mandab, klíčové objízdné trasy Hormuzského průlivu

Oznámená blokáda průlivu Báb al-Mandab ze strany jemenských Hútíů přichází v pro trh s ropou nejsložitější možnou chvíli. Tito íránští spojenci hrozí uzavřením klíčové objízdné trasy Hormuzského průlivu, v němž se provoz ropných tankerů v posledním období výrazně zpomalil. Přestože povstalci vyhlášenou blokádu zatím fakticky nevymáhají, už samotná hrozba přiměla některá plavidla k opuštění plánů na plavbu směrem na jih z Rudého moře.

včera

Trump schválil dohodu, která umožní Saúdské Arábií obohacovat palivo pro jaderné reaktory

Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií, která by království mohla umožnit obohacovat vlastní palivo pro civilní reaktory. Podle vysoce postaveného amerického činitele má pakt trvat třicet let a k jeho oficiálnímu oznámení by molo dojít velmi brzy. Na základě této dohody by měly americké společnosti poskytovat technologii i potřebné expertízy pro rozvoj saúdského jaderného programu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy