Česko obměňuje diplomacii. Bude ho zastupovat šest nových velvyslanců

Česká diplomacie vyšle v následujících měsících nové velvyslance do čtyř zemí a ke dvěma mezinárodním organizacím. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zahraničních věcí vedené Petrem Macinkou (Motoristé).
Jakub Kulhánek se stane českým velvyslancem ve Spojených státech amerických, Radek Rubeš nastoupí na post velvyslance v Itálii, Lukáš Kaucký zamíří do Vietnamu a Aleš Vytečka bude zastupovat Českou republiku ve Finsku. Novým vedoucím Stálé mise ČR při Organizaci spojených národů v New Yorku bude Hynek Kmoníček a Stálou misi ČR při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži povede Tomáš Dub.
Jakub Kulhánek patří mezi zkušené české diplomaty s dlouholetou praxí v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky. Působil na klíčových pozicích ve státní správě včetně náměstka ministra zahraničních věcí, ministra obrany nebo náměstka ministra vnitra. V roce 2021 zastával pozici ministra zahraničních věcí. Od roku 2022 vedl stálou misi České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku, kde reprezentoval Českou republiku při jednáních o nejvýznamnějších otázkách mezinárodní bezpečnosti a globální spolupráce. Zkušenosti získal rovněž v Evropské komisi, Parlamentu České republiky i v analytických institucích zaměřených na mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku.
Radek Rubeš v české zahraniční službě působí od roku 1999. V diplomatických funkcích působil v Káhiře a v Pretorii a následně v letech 2012-2016 vedl Styčný úřad ČR v Ramalláhu a v letech 2017-2021 české velvyslanectví v Zambii. Od roku 2022 do současnosti působí jako státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí.
Lukáš Kaucký má dlouholeté zkušenosti v české diplomacii i veřejné správě. V letech 2014-2019 působil jako náměstek ministra zahraničních věcí. Následně zastával funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Bulharsku, kde vedl českou diplomatickou misi v letech 2019-2024. Profesní zkušenosti získal také na Úřadu vlády České republiky, ministerstvu zdravotnictví i na Magistrátu hlavního města Prahy. Od roku 2024 do letošního června koordinoval agendu mezinárodních sankcí na Generálním ředitelství cel.
Aleš Vytečka začal pracovat v diplomacii v roce 2008. V průběhu své kariéry se věnoval především bezpečnostní politice a v letech 2011-2014 působil jako vedoucí ekonomického úseku českého velvyslanectví v Etiopii. Následně vedl oddělení kontroly a koordinace exportu vojenského materiálu v odboru Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, byl vedoucím kanceláře náměstka pro řízení Sekce bezpečnostní a multilaterální a mezi lety 2017-2021 byl zástupcem velvyslance v Thajsku. Od roku 2021 je ředitelem Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) na ministerstvu obrany a koordinuje vojenskou pomoc Ukrajině a českou Muniční iniciativu. Nové funkce se ujme na začátku roku 2027.
Hynek Kmoníček působí v české diplomacii od roku 1995. V letech 1999-2001 byl náměstkem ministra zahraničních věcí, následně vedl Stálou misi při Organizaci spojených národů v New Yorku (2001-2006), byl českým velvyslancem v Indii (2006-2009) a znovu náměstkem ministra zahraničních věcí (2009-2010). V letech 2011-2013 byl velvyslancem v Austrálii a další čtyři roky vedl zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky. V letech 2017-2022 vedl českou ambasádu ve Spojených státech amerických a mezi lety 2022-2026 byl velvyslancem ve Vietnamu. V současnosti působí jako poradce pro národní bezpečnost na Úřadu vlády ČR.
Tomáš Dub pracuje pro českou zahraniční službu od roku 2010. Nejdříve jako náměstek ministra zahraničních věcí (2010-2014) a dále jako český velvyslanec v Japonsku (2014-2018) a následně v Austrálii (2019-2023). Následující dva roky byl Tomáš Dub ve funkci náměstka člena vlády a pracoval pro ministra pro evropské záležitosti.
Všichni velvyslanci už mají souhlas přijímající země, tzv. agrément. Jakub Kulhánek, Radek Rubeš, Lukáš Kaucký a Hynek Kmoníček nastoupí do funkcí během léta 2026, Tomáš Dub se funkce ujme začátkem podzimu a Aleš Vytečka zahájí svoji misi na začátku roku 2027.
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Zdroj: Libor Novák