Tropické počasí se vrátí, potvrdili meteorologové. Panuje ale menší nejistota

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. července 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační fotografie.
Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Nic tomu v tomto týdnu nenasvědčuje, ale podle meteorologů je pravděpodobné, že se příští týden do Česka vrátí tropické teploty. Panuje nicméně nejistota ohledně toho, jak vysoká nakonec maxima budou. 

Příští týden má do střední Evropy proudit teplý vzduch od jihozápadu, takže se postupně vrátí tropické teploty. Mobilní aplikace již pro července a srpna ukazují v Česku nejvyšší teploty teploty kolem 40 °C, a to především ty, které pracují s modelem Evropského centra pro střednědobou předpověď.

Podle meteorologů je ale na místě konstatovat, že zmíněné období je ještě daleko. "Na druhou stranu za určité situace jsou předpovědní modely i na takovou dobu dopředu schopny předpovědět teploty s vysokou přesností, jak ukázaly na konci června. Je proto lepší být připraven, než překvapen," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. 

Připomeňme, že v Česku na konci června padl nový absolutní teplotní rekord. Historicky nejtepleji bylo v severočeských Doksanech, kde na místní stanici naměřili teplotu 41,9 °C.

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Zdroj: Libor Novák

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