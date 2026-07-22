Trump schválil dohodu, která umožní Saúdské Arábií obohacovat palivo pro jaderné reaktory

Libor Novák

22. července 2026 14:52

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií, která by království mohla umožnit obohacovat vlastní palivo pro civilní reaktory. Podle vysoce postaveného amerického činitele má pakt trvat třicet let a k jeho oficiálnímu oznámení by molo dojít velmi brzy. Na základě této dohody by měly americké společnosti poskytovat technologii i potřebné expertízy pro rozvoj saúdského jaderného programu.

Administrativa prezidenta Trumpa má v úmyslu předložit dohodu ke schválení Kongresu bezprostředně po jejím zveřejnění. Jakékoliv ujednání poskytující Saúdské Arábii přístup k pokročilým jaderným technologiím však může vyvolat značné kontroverze na domácí politické scéně i napříč celým Blízkým východem. Schopnost obohacovat jaderné palivo totiž v teoretické rovině otevírá cestu k případnému vývoji atomových zbraní.

Součástí dojednaného dokumentu jsou podle amerického zdroje také omezení týkající se rozsahu inspekcí, které budou v saúdském jaderném programu prováděny. Právě tento bod by mohl narazit na značnou skepsi ze strany zákonodárců. Krok vyvolává obavy také v Izraeli, o němž se obecně předpokládá, že disponuje nepřiznaným jaderným arzenálem a vůči saúdským ambicím v této oblasti dlouhodobě zachovává ostražitost.

Napjatá situace panuje rovněž ve vztahu k Íránu, který je hlavním regionálním rivalem Saúdské Arábie. Teherán disponuje zásobami obohaceného uranu a trvá na zachování svého jaderného programu i přes měsíce trvající americké bombardování, přičemž tvrdí, že slouží výhradně k mírovým účelům. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán se již dříve zavázal, že pokud Írán jadernou zbraň vyrobí, jeho země ho bude okamžitě následovat.

Obohacování uranu a zpracování plutonia představují dvě hlavní cesty k získání klíčového materiálu potřebného k výrobě jaderného arzenálu. Většina států, které provozují civilní jaderné reaktory vyžadující obohacený uran, si tento materiál nevyrábí na svém území. Místo toho jej nakupují od zahraničních dodavatelů, například ze Spojených států nebo Ruska, a přijímají jej v zapečetěných zásilkách pod přísným mezinárodním dohledem.

Spojené státy usilují o dohodu o civilním jaderném programu se Saúdskou Arábií již dlouhou dobu. Za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena byla tato dohoda vnímána jako součást širšího paktu o normalizaci vztahů mezi Saúdskou Arábií a Izraelem. Tato jednání však ztroskotala po teroristických útocích hnutí Hamás ze 7. října 2023.

Trumpova administrativa následně rozhovory o jaderné spolupráci obnovila v loňském roce. Výsledkem těchto jednání je současná podoba dohody, která saúdskoarabskému království otvírá dveře k vlastnímu zpracování paliva.

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