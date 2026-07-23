Cena ropy po útoku Hútíů na saúdskoarabské tankery prudce roste. Blíží se hranici sta dolarů za barel

Cena ropy na světových trzích prudce stoupá a blíží se k hranici sta dolarů za barel. Důvodem je výrazné vyostření konfliktu na Blízkém východě, který se z Hormuzského průlivu nově přelévá do strategických vod Rudého moře.
Podle nejnovějších informací napadli jemenští povstalci Hútíové, kteří jsou úzce spřízněni s Íránem, dva saúdskoarabské ropné tankery. Tento krok navazuje na jejich nedávné vyhlášení námořní blokády namířené proti plavidlům spojeným se Saúdskou Arábií.
Terčem útoku se stala plavidla Encelia a Layla plující pod saúdskou vlajkou. K zásahům došlo v mezinárodních vodách přibližně sedmdesát námořních mil od saúdskoarabského pobřeží, přičemž jedno z plavidel utrpělo přímý zásah a na jeho přídi vypukl požár, což potvrdily i satelitní snímky.
Bezpečnostní analytici varují, že povstalci mohou v reakci na úspěšný úder rozšířit definici cílů. Riziko se tak začíná týkat i zahraničních lodí převážejících saúdskoarabský náklad nebo plavidel obchodujících v tamních přístavech.
Souběžně s námořními incidenty pokračuje prudká rétorická přestřelka mezi Washingtonem a Teheránem. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil současný přístup prezidenta Donalda Trumpa za strategii „hlava za oko“. Reagoval tak na dřívější vyjádření íránského šéfa diplomacie Abbáse Araghčího, který obrannou doktrínu své země popsal jako pravidlo „oko za oko“.
Americká administrativa pohrozila, že za každou napadenou loď v Hormuzském průlivu zničí část íránské infrastruktury, konkrétně most nebo elektrárnu. Teherán tato varování okamžitě odsoudil a označil je za zcela protiprávní jednání naplňující znaky válečných zločinů.
Íránští představitelé zároveň varují před odvetnými kroky obrovského rozsahu. Vedení Islámských revolučních gard prohlásilo, že případné údery na íránské elektrárny povedou k okamžitému přerušení dodávek elektrické energie do blízkovýchodních zemí, které na svém území hostí americké vojenské základny.
Světem mezitím rezonují i zprávy o přímých vojenských střetech. Íránská armáda vyslala raketové střely směrem na Jordánsko, přičemž většinu z nich zlikvidovala tamní protivzdušná obrana. Sirény varující před vzdušným nebezpečím se roznětlivě rozezněly také v Bahrajnu.
Bílý dům zároveň pokračuje v leteckých úderech v příhraničních oblastech Íránu, které si vyžádaly další lidské životy. Celkový počet obětí amerických zásahů na íránském území tak podle tamních úřadů od počátku měsíce přesáhl pět desítek.
Šéf americké diplomacie přesto tvrdí, že Írán se nachází pod obrovským tlakem a snaží se vyjednat mírovou dohodu. Podle Rubia však druhá strana zatím není připravena k reálným ústupkům. USA zároveň intenzivně jednají o novém paktu se Saúdskou Arábií, který má obsahovat přísné bezpečnostní pojistky proti zneužití jaderných technologií.
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Zdroj: Libor Novák