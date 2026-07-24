Trh s ropou drží na uzdě vynalézavá řešení, ta ale dochází. Co bude, až padnou poslední zábrany?

Trh s ropou dosud vykazoval neobyčejnou odolnost vůči výkyvům, avšak současný vývoj blízkovýchodního konfliktu představuje největší hrozbu od jeho počátku. Vynalézavá řešení a obcházení krizových oblastí doposud chránily spotřebitele před drastickou inflací a cenovým šokem. Ačkoliv ceny surovin vzrostly, nedosáhly úrovní z roku 2022 ani rekordních hodnot z roku 2008. Sílící napětí v regionu však hrozí prolomením dosavadních zábran a nekontrolovaným růstem cen.
Jedním z hlavních důvodů je kolaps tranzitních tras, které dříve umožňovaly konfliktní zóny obcházet. Íránské útoky na vjezdu do Hormuzského průlivu sice zastavily provoz v této klíčové tepně, obchodníci však dokázali přesměrovat miliony barelů ropy denně přes ropovody k Rudému moři. Tato alternativní trasa je nyní vážně ohrožena blokádou úžiny Báb al-Mandab ze strany Hútíů. Možnost přepravy přes Suezský průplav naráží na kapacitní limity obřích tankerů i výrazné prodloužení plavebních tras kolem Afriky.
Představitelé námořního pojišťovnictví navíc zpřísňují podmínky pro plavidla v regionu, což situaci dále komplikuje. Teherán požaduje poplatky za průjezd, což je v rozporu s americkými sankcemi, a pojišťovny proto odmítají krytí lodím, které by tyto poplatky hradily. Bez platného pojištění je riziko pro přepravce neúnosné. Vzhledem k tomu, že Írán hrozí útoky na neplatící plavidla, bezpečná cesta skrz průliv fakticky přestala existovat.
Globální trh s energiemi navíc zasáhly události mimo Blízký východ. Ukrajinské drony zasáhly ruské rafinérie a terminály v Černém moři, což v Rusku vyvolalo nedostatek paliv a vedlo k zákazům vývozu nafty. Tento výpadek odebral z trhu podstatnou část světových dodávek nafty. Současně útoky ohrožují dodávky ropy z Černomořského regionu v době, kdy jsou jiné klíčové trasy zablokovány.
Dalším rizikovým faktorem je prudký pokles globálních zásob ropy, které byly před vypuknutím konfliktu na historických maximech. V posledních měsících se však zásoby znatelně snížily. Spojené státy musely výrazně čerpat ze svých strategických rezerv, které se nyní blíží k hranici stanovené zákony. Nízké stav zásob hlásí i komerční doplňovací nádrže, což omezuje technické možnosti plynulého čerpání ropy do potrubí.
Na rozdíl od předchozích měsíců již nelze počítat s rychlým uvolněním ropy zablokované v Hormuzském průlivu. Během krátkého příměří z průlivu odplula většina zadržovaných tankerů a v současnosti v něm zůstává jen zlomek původního počtu lodí. Možnosti rychlého dodání surovin na trh z této oblasti jsou tak téměř vyčerpány.
Otazník visí také nad strategií Číny, která dosud dokázala vysokým cenám čelit využíváním vlastních zásob nahromaděných před válkou. Tyto rezervy však nejsou nekonečné a podle analytiků bude muset Peking během několika měsíců dovozy opět zvýšit. Zvýšená čínská poptávka by tak mohla vytvořit další tlak na již tak napnutý trh.
Pokud bude současný stav pokračovat, analytici CNN předpovídají další růst cen. Zatímco útlum poptávky dosud držel ceny v relativních mezích, hrozící výpadky v dodávkách mohou tento stav rychle změnit. V případě další eskalace a vypuknutí plnohodnotné regionální války by ceny ropy mohly překonat dosavadní historická maxima a dosáhnout kritických hodnot pro světovou ekonomiku.
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Zdroj: Libor Novák