V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě

Vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku otřásla ve čtvrtek kolem poledne tragická událost. V areálu 22. základny vrtulníkového letectva došlo k havárii víceúčelového armádního vrtulníku UH-1Y Venom. Na palubě stroje se v momentě pádu nacházela pětičlenná vojenská posádka. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život.
Oznámení o zřícení vrtulníku obdržely záchranné složky a policie krátce po dvanácté hodině. Na místo nehody bezprostředně vyrazily četné týmy záchranářů. Mluvčí krajské záchranné služby Petr Janáček pro televizi Nova potvrdil, že do akce byly okamžitě nasazeny čtyři pozemní posádky z Třebíče a Velké Bíteše a také letecká záchranná služba z Jihlavy. Vzhledem k závažnosti situace byl o součinnost požádán i sousední Olomoucký kraj, odkud vzlétl druhý záchranářský vrtulník.
Navzdory rychlému zásahu zdravotníků se jednoho z účastníků nehody nepodařilo zachránit. Zástupci záchranné služby potvrdili, že jedna osoba svým zraněním na místě podlehla. Ostatní členové posádky utrpěli různě závažná poranění a záchranáři je museli neprodleně transportovat do okolních nemocnic.
Několik zraněných bylo převezeno na odborná pracoviště do Brna, další pacienti zamířili do nemocnice v Jihlavě. Kromě fyzických zranění spojených s samotným pádem vyžadoval zdravotnickou péči i stav některých vojáků, kteří se na místě nehody nadýchali nebezpečného kouře.
Armáda České republiky po havárii přistoupila k okamžitým bezpečnostním opatřením. Mluvčí generálního štábu Gabriela Kugler pro Aktuálně.cz potvrdila, že pro všechny víceúčelové stroje Venom platí dočasný zákaz létání. Toto opatření bude v platnosti minimálně do doby, než odborní inspektoři dokončí podrobné vyšetřování a přesně určí technické či lidské příčiny neštěstí.
Americké vrtulníky Bell UH-1Y Venom představují nejmodernější techniku, kterou české letectvo disponuje. Česká republika v rámci obměny letového parku pořídila celkem osm těchto strojů, které doplňuje čtveřice útočných vrtulníků AH-1Z Viper. Celková hodnota této armádní zakázky dosáhla 17,5 miliardy korun.
Tyto pokročilé stroje mají za sebou již řadu náročných úkolů včetně své první zahraniční mise. V nedávné době působily v Polsku, kde plnily úkoly spojené s ochranou hranic a vzdušného prostoru Severoatlantické aliance. Zda za současnou tragédií stojí technická závada či jiná okolnost, ukáže až probíhající vyšetřování armádních odborníků.
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Zdroj: Libor Novák