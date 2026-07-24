Armáda zveřejnila nové informace o stavu vojáků po zřícení vrtulníku

Čtvrteční havárii vojenského vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou nepřežila jedna příslušnice české armády. Další čtyři vojáci, kteří v momentě neštěstí seděli v havarovaném stroji, utrpěli zranění, avšak podle oficiálních informací ozbrojených sil jsou v současnosti ve stabilizovaném stavu, nacházejí se při vědomí a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Vedení armády potvrdilo, že zraněným i jejich rodinám poskytuje veškerou potřebnou péči a podporu.
Přesné okolnosti a technické příčiny tragického pádu v současnosti prověřují odborníci z ministerstva obrany společně s příslušníky Vojenské policie. V reakci na nehodu přistoupilo armádní velení k preventivnímu opatření a dočasně pozastavilo provoz všech vrtulníků typu Venom i Viper. Tento zákaz létání potrvá až do kompletního uzavření celého vyšetřování.
Podle velitele náměšťské základny brigádního generála Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem 50 metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu. Jeden příslušník 22. základny vrtulníkového letectva pád vrtulníku nepřežil, čtyři členové posádky byli přepraveni do nemocnic v Brně a Jihlavě.
"Nehoda armádního vrtulníku Venom zde v Náměšti je tragédií, která nás všechny hluboce zasáhla. Chtěl bych vyjádřit jménem svým i všech příslušníků Ministerstva obrany nejhlubší soustrast rodině zesnulého vojáka," řekl na tiskové konferenci na 22. základně vrtulníkového letectva ministr obrany Jaromír Zůna.
Zraněným vojákům, jejich rodinám a příbuzným popřál hodně síly, energie a vůle překonat tento moment. Zdůraznil zároveň, že ministerstvo udělá vše pro to, aby dotčeným rodinám poskytlo maximální možnou podporu.
Upřímnou soustrast rodině zemřelého vojáka vyjádřili také velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Tománek a velitel základny brigádní generál Petr Slíva. Podle Tománka udělá armáda maximum, aby byla událost vyšetřena. Brigádní generál Petr Slíva potvrdil, že jeho základna je v kontaktu s rodinami jak zemřelého vojáka, tak zraněných příslušníků 22. základny a koordinuje všechnu potřebnou pomoc.
Upřímnou lítost nad úmrtím české vojákyně vyjádřil také předseda Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone. Admirál zdůraznil, že úmrtí českého činitele zasáhlo celou Alianci i její vedení v Bruselu, a popřál všem hospitalizovaným vojákům co nejrychlejší návrat ke zdraví.
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Zdroj: Libor Novák