Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů

Armáda poskytla další informace k dnešnímu tragickému pádu vrtulníku UH-1Y Venom s pěti osobami na palubě. K nehodě došlo po poledni na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel, čtyři další utrpěli zranění. Stroj podle dosavadních zjištění padal desítky metrů.
Podle velitele náměšťské základny brigádního generála Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem 50 metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu. Jeden příslušník 22. základny vrtulníkového letectva pád vrtulníku nepřežil, čtyři členové posádky byli přepraveni do nemocnic v Brně a Jihlavě.
"Dnešní nehoda armádního vrtulníku Venom zde v Náměšti je tragédií, která nás všechny hluboce zasáhla. Chtěl bych vyjádřit jménem svým i všech příslušníků Ministerstva obrany nejhlubší soustrast rodině zesnulého vojáka," řekl dnes po 17. hodině na tiskové konferenci na 22. základně vrtulníkového letectva ministr obrany Jaromír Zůna. Zraněným vojákům, jejich rodinám a příbuzným popřál hodně síly, energie a vůle překonat tento moment. Zdůraznil zároveň, že ministerstvo udělá vše pro to, aby dotčeným rodinám poskytlo maximální možnou podporu.
Upřímnou soustrast rodině zemřelého vojáka vyjádřili také velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Tománek a velitel základny brigádní generál Petr Slíva. Podle Tománka udělá armáda maximum, aby byla událost vyšetřena. Brigádní generál Petr Slíva potvrdil, že jeho základna je v kontaktu s rodinami jak zemřelého vojáka, tak zraněných příslušníků 22. základny a koordinuje všechnu potřebnou pomoc.
Tragická událost se stala dnes ve 12:05. Na místě už podle ministra obrany působí inspekční orgán Ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V návaznosti na tragickou událost bude až do ukončení vyšetřování pozastaven provoz všech vrtulníků systému H-1 v Armádě České republiky. Platí to i o strojích, které jsou v současnosti nasazeny v Polsku.
"Mohu to potvrdit. Je to standardní operační postup, kdy během vyšetřování, kde neznáme příčinu, uzemňujeme ten daný typ," dodal brigádní generál Tománek.
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UH-1Y Venom , Armáda České Republiky , vrtulníky , Jaromír Zůna (armáda ČR) , ministerstvo obrany , Letecké nehody
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Zdroj: Libor Novák