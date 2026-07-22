Lavrov se po téměř roce sejde s Rubiem. Chce, aby mu vysvětlil Trumpovy výroky o míru

Libor Novák

22. července 2026 19:58

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Foto: Russian Foreign Ministry Press Service

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se v Manile setká s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem k prvním přímým rozhovorům od loňského září. Schůzka obou diplomatů se uskuteční na okraji regionálního fóra ministrů zahraničních věcí zemí ASEAN.

Hlavními tématy jednání mají být válka na Ukrajině a takzvané ukotvené dohody z Anchorage, o nichž Moskva tvrdí, že byly dojednány mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem.

Lavrov vyjádřil přesvědčení, že Washington dosud své vlastní návrhy diskutované při těchto jednáních neopustil. Šéf ruské diplomacie plánuje od Rubia zjistit podrobnosti k nedávným výrokům amerického prezidenta o tom, že se blíží mírové urovnání konfliktu.

Marco Rubio konání schůzky potvrdil a zdůraznil nutnost zachovat komunikaci mezi dvěma největšími jadernými mocnostmi světa. Americký ministr připustil, že konflikt na Ukrajině výrazně komplikuje možnost nalezení shody v jiných oblastech, přesto však Spojené státy nepřestávají hledat prostor pro případnou vzájemnou spolupráci.

Setkání představitelů obou velmocí přichází v době, kdy Kreml přitvrzuje svůj postoj vůči Kyjevu. Podle informací agentury Bloomberg ruské vedení odstoupilo od myšlenky výměny území a namísto toho hodlá obsazené části Sumské a Charkovské oblasti využít jako nárazníkové pásmo.

Ruský prezident nadále trvá na získání kontroly nad ukrajinskými územími, jež byla obsazena ruskými silami. Zdroje z okruhu Kremlu uvádějí, že Vladimir Putin počítá s dobytím celého Donbasu do konce roku 2026, jak mu to přislíbili představitelé armády.

Samotné zdroje z ruského ministerstva obrany nicméně považují tento časový plán za nereálný a odhadují, že by si taková operace vyžádala čas až do roku 2027. Lavrov zároveň dříve obvinil Washington z porušení ujednání z Anchorage a zdůraznil, že Moskva nemá v úmyslu zastavit boje na současné linii dotyku.

Šéf ruské diplomacie naznačil, že rozhovory na Aljašce mohly být ze strany Západu pouze taktikou k získání času pro vyzbrojení ukrajinské armády. Ve svých vyjádřeních uvedl, že se raději nechce domnívat, že Aljaška i kroky Evropy měly za cíl získat čas pro kyjevský režim, nicméně reálný vývoj situace k tomuto závěru podle něj směřuje.

Lavrov rovněž prohlásil, že Ruská federace už nepovažuje Spojené státy za objektivního zprostředkovatele, a obvinil Washington ze stupňování sankčního tlaku vůči Moskvě.

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