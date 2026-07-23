Lavrov se po roce setkal s Rubiem. Varoval USA před podporou Ukrajiny

Ruská diplomacie na schůzce v Manile varovala Spojené státy před pokračováním podle ní nepřijatelných dodávek zbraní Ukrajině. Zpráva navazuje na oficiální prohlášení ruského ministerstva zahraničí o jednání mezi šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které proběhlo na okraji asijského summitu.
Ministr Lavrov podle oficiálního textu během setkání zdůraznil, že je naprosto nepřípustné, aby Washington i nadále zásoboval kyjevský režim zbraněmi. Zároveň rázně odsoudil destabilizující politiku evropských států, které se podle jeho slov i nadále snaží usilovat o uštědření strategické porážky Ruské federaci.
Jednalo se o vůbec první přímé setkání Lavrova a Rubia od září roku 2025. Rozhovory obou představitelů proběhly v době, kdy se hlavní pozornost americké zahraniční politiky částečně přesunula od vyjednávání na Ukrajině k řešení vyostřeného konfliktu na Blízkém východě.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na tiskové konferenci v Manile reagoval na ruská tvrzení prohlášením, že pozice Spojených států zůstává neměnná. Uvedl, že Washington nadále usiluje o dosažení mírové dohody a ukončení války, přičemž je připraven sehrát jakoukoli pozitivní roli, která by k tomu vedla.
Podle Rubia bude dosažení míru vyžadovat dohodu, se kterou budou muset souhlasit obě soupeřící strany. Zdůraznil, že takového průlomu nelze dosáhnout na tiskové konferenci ani během jednoho krátkého setkání na Filipínách, ale bude k němu potřeba vyvinout značné úsilí.
Americká strana podle něj do diplomacie investovala již v minulosti, avšak bezvýsledně. Pokud se však podmínky změní a objeví se nová příležitost k posunu, jsou Spojené státy okamžitě připraveny jednat a využít k zastavení bojů veškerý svůj vliv.
Rubio připomněl, že hlavním cílem amerického prezidenta je zastavit krveprolití a zabránit dalším obětem na životě. Prezident považuje tuto válku za nesmyslnou a přeje si, aby Ukrajina mohla žít v míru a její obyvatelé se vrátili k obnově země, zatímco na bojišti zbytečně neumírají tisíce mladých Rusů týdně.
Ministerstvo zahraničí USA zároveň upozornilo, že k prolomení patové situace bude nutné přinést zcela nové myšlenky a koncepty. Dosavadní návrhy totiž byly pro ukrajinskou stranu nepřijatelné a současný vývoj situace podle Rubia ukazuje, že obě strany čelí obrovským ztrátám a měly by mít silnou motivaci konflikt ukončit.
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Marco Rubio , Sergej Lavrov , válka na Ukrajině
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Zdroj: Libor Novák