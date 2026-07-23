Závažný zločin v Jablonci. Případ řeší policie, spekuluje se o vraždě dítěte

Kriminalisté se od čtvrtečního odpoledne zabývají násilným trestným činem v bytovém domě v Jablonci nad Nisou. Spekuluje se o tom, že tam matka zavraždila vlastní dítě. Policie zatím moc podrobností neprozradila.
"Od dnešního odpoledne šetříme veškeré okolnosti zvlášť závažného zločinu, který se stal v bytovém domě v Jablonci nad Nisou," uvedla policie na sociální síti X a zmínila, že s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebude ve čtvrtek k případu poskytovat další informace.
Podle informací webu novinky.cz došlo k vraždě dítěte, kterou má mít na svědomí jeho matka. Potomka údajně ubodala, následně byla zadržena policisty.
Policie ujistila jabloneckou veřejnost, že nikomu z občanů v souvislosti s touto událostí nehrozí žádné nebezpečí.
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Zdroj: Libor Novák