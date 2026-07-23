Důchodci by od státu mohli dostat jednorázový příspěvek, připustil Babiš

Důchodci by mohli od státu dostat finanční injekci. Možnost vyplacení jednorázové částky všem seniorům v budoucnu připustil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov po pondělním jednání kabinetu by takový krok mohla vláda učinit kvůli snaze o nápravu jistých historických nespravedlností.
Těmito slovy předseda vlády odpověděl na otázku týkající se toho, zda by chystané úpravy v penzijním systému neměly výrazněji směřovat k potřebnějším seniorům. Babiš však nijak neupřesnil, co konkrétně má na mysli, a tudíž zůstává nejasné, na co by byl příspěvek zaměřen.
Mimořádné přilepšení penzistům přitom nabídla již dřívější Babišova vláda. V tehdejším případě se tak stalo v souvislosti s epidemií covidu-19.
Vláda v pondělí odsouhlasila opatření, na jehož základě se seniorům po dosažení 80 let věku každých pět roků zvedne penze o pět set korun. V případě dožití sta let se pak jedná o navýšení o tisíc korun.
Novela také znovu zavádí navyšování penzí pro pracující důchodce, kterým se procentní výměra zvedne o 1,5 procenta za každý odpracovaný rok, případně o poměrnou část při kratší době. Zaměstnancům bude sociální správa přidávat automaticky od ledna, poprvé v roce 2028, zatímco živnostníci si budou muset o přepočet požádat.
Nová úprava má za cíl ocenit seniorskou pracovní aktivitu, lépe podpořit lidi ve vysokém věku a zjednodušit fungování celého systému, přičemž plánované změny ve valorizacích prozatím schváleny nebyly.
Zvýšený důchod začnou lidé pobírat od měsíce, ve kterém narozeniny oslaví, přičemž úprava se dotkne i seniorů, kteří daného věku dosáhli již dříve.
Dosud se k důchodu přidávala tisícikoruna v 85 letech a dvě tisícovky ve 100 letech. Nový systém na výši penze u pětaosmdesátníků a stoletých nic nemění, polepší si však lidé v 80 a 90 letech o 500 korun a v 95 letech o tisícikorunu.
20. července 2026 16:53
Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři
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Zdroj: Libor Novák