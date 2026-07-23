Počasí o víkendu: Sobota vyzývá k výletům, v neděli se obloha pokazí

Víkend přinese výraznou změnu počasí. Zatímco sobota nabídne slunečnou oblohu a velmi teplé letní počasí s teplotami až 29 °C bez srážek, v neděli dorazí od jihozápadu oblačnost s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami.
Sobota přinese převážně slunečné a velmi teplé počasí bez jakýchkoliv srážek. Na obloze bude převládat polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 °C, zatímco přes den vyšplhají na 25 až 29 °C, pouze na severovýchodě území se budou pohybovat kolem 23 °C. Vítr bude slabý a proměnlivý, během dne z jižních směrů do rychlosti 4 m/s. Celkový předpokládaný úhrn srážek bude nulový.
Neděle zůstane teplá, od jihozápadu se však počasí začne postupně měnit s příchodem deště. Zpočátku sice může být ještě polojasno, postupně však převládne oblačno až zataženo. Od jihozápadu a západu se na většině území rozšíří déšť nebo přeháňky, přičemž se místy mohou objevit i bouřky.
Srážkové úhrny v neděli dosáhnou 0 až 8 mm, v bouřkách ojediněle až kolem 15 mm. Nejnižší noční teploty zůstanou vyšší, mezi 17 a 12 °C, přes den pak rtuť teploměru opět vystoupí na 25 až 29 °C. Slabý až mírný vítr z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s se bude v průběhu dne později měnit na západní.
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Zdroj: Libor Novák