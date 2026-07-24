Nedodržení závazků, se kterým dokážeme žít. První reakce EU na nová Trumpova cla

Evropská unie dává najevo, že dokáže žít s novými cly, která na její zboží uvalily Spojené státy z důvodu údajně nedostatečného zákazu dovozu produktů vyrobených za použití nucené práce. Americký prezident Donald Trump totiž při zavádění opatření z velké části dodržel podmínky předešlé obchodní dohody.
Washington zavedl dvouciferné sazby na desítky svých obchodních partnerů ve snaze obnovit systém cel, který v únoru zrušil tamní Nejvyšší soud.
Zboží z Evropské unie bude zatíženo desetiprocentním clem, které se na rozdíl od mnoha jiných zemí nebude přičítat k běžným sazbám, což odpovídá loňské dohodě ze skotského Turnberry o zastropování celních poplatků na patnácti procentech.
Zástupci Evropské komise reagovali na rozhodnutí zdrženlivě s tím, že výsledek odpovídá dřívějším závazkům z dojednaného společného prohlášení. Unijní představitelé však zároveň pozorně sledují další probíhající americká šetření zaměřená na průmyslovou nadkapacitu a cenotvorbu v lékárenském sektoru, která by mohla celkové celní zatížení v budoucnu zvýšit.
Nová americká opatření jsou výsledkem pětiměsíčního prověřování snah o zamezení dovozu zboží z nucených prací, což cílilo především na konkurenty z Asie. Spojené státy odůvodnily desetiprocentní sazbu pro Evropu tím, že unijní legislativa v oblasti nucených prací vstoupí v platnost až koncem roku 2027.
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová vyjádřila vůči americkému kroku podstatně ostřejší nesouhlas. Podle ní jde o nepříjemné překvapení a nedodržení dojednaných závazků, přičemž zdůraznila, že evropské pracovní právo a podmínky pro zaměstnance jsou na neporovnatelně vyšší úrovni než ve Spojených státech.
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EU (Evropská unie) , clo , Kaja Kallasová (Estonsko)
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Zdroj: Libor Novák