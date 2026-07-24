Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.
Bílý dům nová opatření zdůvodňuje bojem proti nucené práci a odvolává se na příslušný zákon o obchodu z roku 1974. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer prohlásil, že Spojené státy uplatňují přísné zákazy dovozu zboží spojeného s nucenou prací už téměř století a vyžadují od svých partnerů stejný přístup.
Reakce ze světa na sebe nenechala dlouho čekat a vlnou rozhořčení zasáhla klíčové alianční partnery. Představitelé Austrálie, Brazílie či Norska označili nová cla za zcela neopodstatněná a oznámili úsilí o jejich zrušení. Výhrady znějí také z Evropské unie i Kanady, které zdůrazňují, že mezinárodní závazky plní a proti nezákonným pracovním praktikám bojují dlouhodobě.
Krok americké administrativy přichází v době, kdy předchozí pokusy o zavedení plošných cel narazily u soudu. Nejvyšší soud USA totiž již dříve rozhodl, že prezident nemá v mírovém období právo zavádět takto rozsáhlé poplatky bez souhlasu zákonodárců. Bílý dům proto hledá stále nové právní kličky, jak prezidentské pravomoci k regulaci zahraničního obchodu využít.
Právní experti však upozorňují, že i nejnovější využití obchodního zákona se pohybuje na hraně ústavnosti. Podle odborníků na mezinárodní právo Kongres prezidentovi takto široké pravomoci nikdy nesvěřil, a pokud se poškozené země nebo firmy obrátí na soud, je velmi pravděpodobné, že Nejvyšší soud i tato nová cla smete ze stolu.
Zatímco Trump dlouhodobě považuje cla za nejlepší nástroj k ochraně domácího průmyslu a amerických pracovních míst, u samotných obyvatel Spojených států tato politika vyvolává čím dál větší odpor. Podle nedávných průzkumů veřejného mínění je většina Američanů přesvědčena, že tato obchodní opatření vedou pouze ke zdražování zboží a mají negativní dopad na běžné spotřebitele.
Tento názor přitom sdílí i značná část voličů prezidentovy vlastní strany. Drtivá většina oslovených Republikánů přiznává, že cla se přímo promítla do růstu cen v obchodech a zhoršila jejich ekonomickou situaci, což může výrazně ovlivnit nadcházející parlamentní volby.
Domácí ekonomiku navíc těžce zasáhly globální události, především válečný konflikt na Blízkém východě, který vyšrouboval ceny energií a pohonných hmot nahoru. Spojení vysokých cen energií a celních poplatků tak vyvolalo nejvyšší inflační skok za poslední tři roky.
I přes rostoucí tlak veřejnosti a ekonomická fakta představitelé administrativy jakékoliv negativní dopady striktně odmítají. Bílý dům nadále tvrdí, že prezidentova opatření americkým rodinám neškodí, a argumentuje vybranými ekonomickými ukazateli, podle kterých se jádrová inflace drží na přijatelné úrovni.
Politický spor o dopady celní politiky tak v Americe vyostřuje přetahovanou mezi vládou a zákonodárci. Zatímco opozice tvrdí, že prezident přehlíží realitu běžných domácností, Bílý dům hodlá v agresivní obchodní strategii pokračovat i navzdory hrozícím soudním žalobám a odporu zahraničních spojenců.
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Zdroj: Libor Novák