Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Libor Novák

24. července 2026 9:40

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

Bílý dům nová opatření zdůvodňuje bojem proti nucené práci a odvolává se na příslušný zákon o obchodu z roku 1974. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer prohlásil, že Spojené státy uplatňují přísné zákazy dovozu zboží spojeného s nucenou prací už téměř století a vyžadují od svých partnerů stejný přístup.

Reakce ze světa na sebe nenechala dlouho čekat a vlnou rozhořčení zasáhla klíčové alianční partnery. Představitelé Austrálie, Brazílie či Norska označili nová cla za zcela neopodstatněná a oznámili úsilí o jejich zrušení. Výhrady znějí také z Evropské unie i Kanady, které zdůrazňují, že mezinárodní závazky plní a proti nezákonným pracovním praktikám bojují dlouhodobě.

Krok americké administrativy přichází v době, kdy předchozí pokusy o zavedení plošných cel narazily u soudu. Nejvyšší soud USA totiž již dříve rozhodl, že prezident nemá v mírovém období právo zavádět takto rozsáhlé poplatky bez souhlasu zákonodárců. Bílý dům proto hledá stále nové právní kličky, jak prezidentské pravomoci k regulaci zahraničního obchodu využít.

Právní experti však upozorňují, že i nejnovější využití obchodního zákona se pohybuje na hraně ústavnosti. Podle odborníků na mezinárodní právo Kongres prezidentovi takto široké pravomoci nikdy nesvěřil, a pokud se poškozené země nebo firmy obrátí na soud, je velmi pravděpodobné, že Nejvyšší soud i tato nová cla smete ze stolu.

Zatímco Trump dlouhodobě považuje cla za nejlepší nástroj k ochraně domácího průmyslu a amerických pracovních míst, u samotných obyvatel Spojených států tato politika vyvolává čím dál větší odpor. Podle nedávných průzkumů veřejného mínění je většina Američanů přesvědčena, že tato obchodní opatření vedou pouze ke zdražování zboží a mají negativní dopad na běžné spotřebitele.

Tento názor přitom sdílí i značná část voličů prezidentovy vlastní strany. Drtivá většina oslovených Republikánů přiznává, že cla se přímo promítla do růstu cen v obchodech a zhoršila jejich ekonomickou situaci, což může výrazně ovlivnit nadcházející parlamentní volby.

Domácí ekonomiku navíc těžce zasáhly globální události, především válečný konflikt na Blízkém východě, který vyšrouboval ceny energií a pohonných hmot nahoru. Spojení vysokých cen energií a celních poplatků tak vyvolalo nejvyšší inflační skok za poslední tři roky.

I přes rostoucí tlak veřejnosti a ekonomická fakta představitelé administrativy jakékoliv negativní dopady striktně odmítají. Bílý dům nadále tvrdí, že prezidentova opatření americkým rodinám neškodí, a argumentuje vybranými ekonomickými ukazateli, podle kterých se jádrová inflace drží na přijatelné úrovni.

Politický spor o dopady celní politiky tak v Americe vyostřuje přetahovanou mezi vládou a zákonodárci. Zatímco opozice tvrdí, že prezident přehlíží realitu běžných domácností, Bílý dům hodlá v agresivní obchodní strategii pokračovat i navzdory hrozícím soudním žalobám a odporu zahraničních spojenců.

před 37 minutami

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Související

Prezident Trump

Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil

Velkolepě oznámená diplomacie se téměř ze dne na den proměnila v nečekaný chaos. Dlouho připravovaná dohoda o civilní jaderné spolupráci mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, která byla považována za historický průlom, se necelých čtyřiadvacet hodin po svém slavnostním podpisu ocitla v troskách kvůli zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) dovoz a vývoz

Aktuálně se děje

před 37 minutami

Dovoz a vývoz zboží

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa těsně před vypršením dočasných dovozních poplatků oznámila zavedení nové vlny cel. Opatření se týká více než osmdesáti zemí světa a sazby se pohybují v rozmezí od deseti do dvanácti a půl procenta. Nová celní zátěž vstupuje v platnost okamžitě a představuje další zřetelný pokus Bílého domu obcházet americký zákonodárný sbor v otázkách mezinárodního obchodu.

před 1 hodinou

Zemětřesení, ilustrační foto

Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

před 2 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil

Velkolepě oznámená diplomacie se téměř ze dne na den proměnila v nečekaný chaos. Dlouho připravovaná dohoda o civilní jaderné spolupráci mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, která byla považována za historický průlom, se necelých čtyřiadvacet hodin po svém slavnostním podpisu ocitla v troskách kvůli zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 5 hodinami

včera

Senioři, ilustrační fotografie.

Česko se musí připravit na důchodce. Jedno opatření stačit nebude

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Deloitte Studii dlouhodobé sociální péče v České republice. Ta potvrzuje, že rychlé stárnutí populace nelze zvládnout jedním opatřením. Budoucnost dlouhodobé péče stojí na rozvoji domácích, komunitních i pobytových služeb, lepším propojení sociální a zdravotní péče, podpoře pečujících a dlouhodobém plánování kapacit.

včera

včera

včera

UH-1Y Venom

Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů

Armáda poskytla další informace k dnešnímu tragickému pádu vrtulníku UH-1Y Venom s pěti osobami na palubě. K nehodě došlo po poledni na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel, čtyři další utrpěli zranění. Stroj podle dosavadních zjištění padal desítky metrů. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Odejde z Lyonu? O oporu české reprezentace Šulce se zajímá klub z Premier League

Jedna z největších hvězd českého fotbalu současnosti a jedna z opor reprezentace Pavel Šulc by mohl ještě před začátkem nové sezóny 2026/27 změnit své působiště. Dosavadní zaměstnavatel českého záložníka Lyon se totiž potýká s finančními problémy a tak není divu, že chce svou situaci řešit i prostřednictvím prodeje svých hráčů. V případě Šulce se v poslední době mluví o zvýšeném zájmu ze strany anglického Leedsu, účastníka Premier League, přičemž částka, za kterou by na Ostrovy mohl Šulc odejít se pohybuje kolem 25 milionů eur (v přepočtu zhruba 600 milionů korun).

včera

včera

R. James Woolsey

Zemřel exředitel CIA Woolsey. Zdraví mu zničil záhadný syndrom, který postihl stovky diplomatů

Ve věku osmdesáti čtyř let zemřel bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) R. James Woolsey, který stál v čele agentury v klíčovém období po skončení studené války. Někdejší vysoký bezpečnostní činitel skonal ve svém domě ve Washingtonu v důsledku mozkové mrtvice. Zprávu o jeho úmrtí potvrdila jeho manželka Conchita Sarnoff Woolseyová.

včera

včera

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě

Vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku otřásla ve čtvrtek kolem poledne tragická událost. V areálu 22. základny vrtulníkového letectva došlo k havárii víceúčelového armádního vrtulníku UH-1Y Venom. Na palubě stroje se v momentě pádu nacházela pětičlenná vojenská posádka. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život.

včera

včera

Sergej Lavrov

Lavrov se po roce setkal s Rubiem. Varoval USA před podporou Ukrajiny

Ruská diplomacie na schůzce v Manile varovala Spojené státy před pokračováním podle ní nepřijatelných dodávek zbraní Ukrajině. Zpráva navazuje na oficiální prohlášení ruského ministerstva zahraničí o jednání mezi šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které proběhlo na okraji asijského summitu.

včera

Ilustrační foto

Evropa na suchu. Extrémní počasí mění kontinent k nepoznání

Klimatická krize spojená s extrémními vlnami veder proměňuje evropský kontinent a výrazně zhoršuje sucho, které region zasáhlo. Závěry vědecké analýzy ukázaly, že extrémně horký vzduch doslova vysává vlhkost z řek, jezer, půdy i vegetace. V západní Evropě zvýšilo globální oteplování pravděpodobnost vzniku takto horké atmosféry osmdesátkrát, zatímco ve východních částech kontinentu čtyřicetkrát. Znečištění z fosilních paliv pak způsobilo, že k takto silnému vysušení půdy dochází v západní Evropě pětkrát a ve východní dokonce jedenáctkrát častěji.

včera

včera

včera

Počasí o víkendu: Sobota vyzývá k výletům, v neděli se obloha pokazí

Víkend přinese výraznou změnu počasí. Zatímco sobota nabídne slunečnou oblohu a velmi teplé letní počasí s teplotami až 29 °C bez srážek, v neděli dorazí od jihozápadu oblačnost s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy