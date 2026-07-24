Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Libor Novák

24. července 2026 10:52

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

Situace v místě zvaném Caraballeda v státě La Guaira, které je považováno za samotné centrum katastrofy, zůstává dál kritická. Přestože přeživší členové Calderónovy rodiny nyní provizorně přebývají ve stanu na golfovém hřišti, rybář se odmítá vzdát naděje na nalezení těl svých blízkých. Podle oficiálních vládních údajů si přírodní pohroma vyžadovala již více než 5 300 obětí na životech a přes 16 000 zraněných. Celkový počet pohřešovaných osob se však stále odhaduje na desítky tisíc.

Záchranné práce na místě pokračují jen velmi pomalu a přinášejí srdceryvné momenty. Přímo z sutin obytného bloku byla nedávno vyproštěna těla dalších tří obětí, mezi nimiž byla i jedenáctiletá dívka. Tragické výjevy doprovázené pláčem pozůstalých a tichými modlitbami vyčerpaných záchranářů doléhají na psychiku všech přítomných. Záchranářské týmy přiznávají, že dlouhotrvající a neúprosné vyprošťování těl z trosek představuje pro všechny zúčastněné obrovskou nápor na psychiku.

Předchozí mezinárodní vlna solidarity navíc postupně opadá. Většina zahraničních záchranářských týmů, které do země po katastrofě dorazily, již stát opustila. Místní obyvatelé jsou tak čím dál více odkázáni sami na sebe a na vlastní pěst prohledávají tuny betonu a armatur. V lidech se navíc vedle zármutku hromadí také hněv směřovaný na státní orgány, které viní z nedostatečné pomoci a pochybností ohledně kvality zřícených staveb.

Veřejnost se ptá, jak je možné, že v jediném komplexu spadlo deset ze dvanácti obytných bloků, a zda při jejich stavbě nedošlo k zanedbání bezpečnostních norem. Ministr veřejných prací Juan José Ramírez však obvinění z nedbalosti odmítá. Podle jeho vyjádření byly budovy v pořádku a žádný stát na světě by se nedokázal bez následků vyrovnat se silou dvou téměř současných zemětřesení, která se pohybovala různými směry a ničila jak veřejné, tak soukromé stavby.

Přesto se v prvních dnech po katastrofě odehrály i zázračné příběhy. V pobřežním městě Catia La Mar byl osm dní po otřesech z podzemního parkoviště zříceného soukromého domu zachráněn živý bezpečnostní strážný. Naděje na další živé však rychle vyprchala. Příbuzní dalších obětí dnes v téže budově stále marně hledají těla svých blízkých, zatímco těžká technika je postupně odvážena na jiná místa, což v lidech zanechává pocit úplného bezmoci.

Prostředí trosek neustále připomíná mařené lidské životy a přerušené osudy. Mezi zničenými stěnami zůstávají rozházené osobní věci, nevyužité nádobí či dětské hračky, které ještě před měsícem tvořily běžný domov. Pozůstalí poukazují na to, že celé rodinné historie a životy byly zničeny během pouhých devětatřiceti sekund. Pomalá reakce úřadů a odsun těžké techniky z klíčových míst v nich jen prohlubuje pocit opuštěnosti.

Základní životní potřeby přeživších v současnosti zajišťují především humanitární organizace. V dlouhých frontách na teplé jídlo a balenou vodu u mezinárodních charitativních spolků se lidé snaží udržet si vzájemnou solidaritu a dobrou náladu. Zdejší obyvatelé si cení každého projevu lidskosti, avšak po jídle se musejí vracet do provizorních nylonových stanů postavených podél silnic, které pro ně zůstávají jediným útočištěm.

Svízelnou situaci komplikuje také celková politická a ekonomická nejistota v zemi. Vláda sice darovala zasaženým rodinám dvě stě nových domů, celková potřeba je však podle odhadů až stonásobně vyšší. Světová banka vyčíslila škody způsobené zemětřesením na téměř dvacet miliard dolarů. Obnova zničené infrastruktury si vyžádá dlouhá léta a obrovské investice, přičemž dohled nad klíčovým ropným průmyslem země drží v současnosti spojenci ve Washingtonu.

Mnozí z těch, kteří dnes žijí v provizorních podmínkách, dříve obývali vyhledávané oblasti u pláží, které byly v den tragédie plné návštěvníků. Během krátkého okamžiku sledovali, jak se jejich domovy hroutí, a v nastalém zmatku se marně snažili zachránit své nejbližší. Události z uplynulého měsíce zanechaly na celé společnosti hluboké jizvy a země se bude s následky této přírodní katastrofy vyrovnávat ještě velmi dlouhou dobu.

před 37 minutami

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Související

Zemětřesení, ilustrační foto

Zázrak ve Venezuele: Muž přežil pod troskami 8 dní, počet obětí zemětřesení dál roste

Záchranářům se ve Venezuele podařil naprosto výjimečný kousek, když z trosek devítipatrové budovy vyprostili živého muže celých osm dní po ničivém zemětřesení. Třiačtyřicetiletý Hernán Alberto Gil Flores zůstal uvězněn pod devítimetrovou vrstvou trosek, které vznikly po zřícení parkoviště u nákupního centra Galerías Playa Grande v pobřežním městě La Guaira. Osvobozen byl po nesmírně jemné a dny trvající operaci, na níž spolupracovaly lokální i mezinárodní záchranné týbory. Podle vyjádření chilských hasičů je zachráněný muž v dobrém stavu.
Venezuela

Venezuela má největší zásoby ropy, lidé ale vyhrabávají oběti zemětřesení ručně. Chybí benzín do rypadel

Téměř týden po dvou ničivých zemětřeseních, která zdemolovala pobřežní město La Guaira, jsou Venezuelané nuceni vyprošťovat své příbuzné a přátele z trosek ručně nebo pomocí krumpáčů a lopat. Vážným problémem záchranných prací je kritický nedostatek benzínu. Kvůli chybějícímu palivu zůstává těžká technika, včetně vládních rypadel, zcela nepojízdná a odstavená přímo vedle zřícených budov.

Více souvisejících

Venezuela Zemětřesení

Aktuálně se děje

před 37 minutami

Dovoz a vývoz zboží

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa těsně před vypršením dočasných dovozních poplatků oznámila zavedení nové vlny cel. Opatření se týká více než osmdesáti zemí světa a sazby se pohybují v rozmezí od deseti do dvanácti a půl procenta. Nová celní zátěž vstupuje v platnost okamžitě a představuje další zřetelný pokus Bílého domu obcházet americký zákonodárný sbor v otázkách mezinárodního obchodu.

před 1 hodinou

Zemětřesení, ilustrační foto

Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

před 2 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil

Velkolepě oznámená diplomacie se téměř ze dne na den proměnila v nečekaný chaos. Dlouho připravovaná dohoda o civilní jaderné spolupráci mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, která byla považována za historický průlom, se necelých čtyřiadvacet hodin po svém slavnostním podpisu ocitla v troskách kvůli zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 5 hodinami

včera

Senioři, ilustrační fotografie.

Česko se musí připravit na důchodce. Jedno opatření stačit nebude

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Deloitte Studii dlouhodobé sociální péče v České republice. Ta potvrzuje, že rychlé stárnutí populace nelze zvládnout jedním opatřením. Budoucnost dlouhodobé péče stojí na rozvoji domácích, komunitních i pobytových služeb, lepším propojení sociální a zdravotní péče, podpoře pečujících a dlouhodobém plánování kapacit.

včera

včera

včera

UH-1Y Venom

Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů

Armáda poskytla další informace k dnešnímu tragickému pádu vrtulníku UH-1Y Venom s pěti osobami na palubě. K nehodě došlo po poledni na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel, čtyři další utrpěli zranění. Stroj podle dosavadních zjištění padal desítky metrů. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Odejde z Lyonu? O oporu české reprezentace Šulce se zajímá klub z Premier League

Jedna z největších hvězd českého fotbalu současnosti a jedna z opor reprezentace Pavel Šulc by mohl ještě před začátkem nové sezóny 2026/27 změnit své působiště. Dosavadní zaměstnavatel českého záložníka Lyon se totiž potýká s finančními problémy a tak není divu, že chce svou situaci řešit i prostřednictvím prodeje svých hráčů. V případě Šulce se v poslední době mluví o zvýšeném zájmu ze strany anglického Leedsu, účastníka Premier League, přičemž částka, za kterou by na Ostrovy mohl Šulc odejít se pohybuje kolem 25 milionů eur (v přepočtu zhruba 600 milionů korun).

včera

včera

R. James Woolsey

Zemřel exředitel CIA Woolsey. Zdraví mu zničil záhadný syndrom, který postihl stovky diplomatů

Ve věku osmdesáti čtyř let zemřel bývalý ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) R. James Woolsey, který stál v čele agentury v klíčovém období po skončení studené války. Někdejší vysoký bezpečnostní činitel skonal ve svém domě ve Washingtonu v důsledku mozkové mrtvice. Zprávu o jeho úmrtí potvrdila jeho manželka Conchita Sarnoff Woolseyová.

včera

včera

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě

Vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku otřásla ve čtvrtek kolem poledne tragická událost. V areálu 22. základny vrtulníkového letectva došlo k havárii víceúčelového armádního vrtulníku UH-1Y Venom. Na palubě stroje se v momentě pádu nacházela pětičlenná vojenská posádka. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život.

včera

včera

Sergej Lavrov

Lavrov se po roce setkal s Rubiem. Varoval USA před podporou Ukrajiny

Ruská diplomacie na schůzce v Manile varovala Spojené státy před pokračováním podle ní nepřijatelných dodávek zbraní Ukrajině. Zpráva navazuje na oficiální prohlášení ruského ministerstva zahraničí o jednání mezi šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které proběhlo na okraji asijského summitu.

včera

Ilustrační foto

Evropa na suchu. Extrémní počasí mění kontinent k nepoznání

Klimatická krize spojená s extrémními vlnami veder proměňuje evropský kontinent a výrazně zhoršuje sucho, které region zasáhlo. Závěry vědecké analýzy ukázaly, že extrémně horký vzduch doslova vysává vlhkost z řek, jezer, půdy i vegetace. V západní Evropě zvýšilo globální oteplování pravděpodobnost vzniku takto horké atmosféry osmdesátkrát, zatímco ve východních částech kontinentu čtyřicetkrát. Znečištění z fosilních paliv pak způsobilo, že k takto silnému vysušení půdy dochází v západní Evropě pětkrát a ve východní dokonce jedenáctkrát častěji.

včera

včera

včera

Počasí o víkendu: Sobota vyzývá k výletům, v neděli se obloha pokazí

Víkend přinese výraznou změnu počasí. Zatímco sobota nabídne slunečnou oblohu a velmi teplé letní počasí s teplotami až 29 °C bez srážek, v neděli dorazí od jihozápadu oblačnost s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy