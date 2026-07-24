Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.
Situace v místě zvaném Caraballeda v státě La Guaira, které je považováno za samotné centrum katastrofy, zůstává dál kritická. Přestože přeživší členové Calderónovy rodiny nyní provizorně přebývají ve stanu na golfovém hřišti, rybář se odmítá vzdát naděje na nalezení těl svých blízkých. Podle oficiálních vládních údajů si přírodní pohroma vyžadovala již více než 5 300 obětí na životech a přes 16 000 zraněných. Celkový počet pohřešovaných osob se však stále odhaduje na desítky tisíc.
Záchranné práce na místě pokračují jen velmi pomalu a přinášejí srdceryvné momenty. Přímo z sutin obytného bloku byla nedávno vyproštěna těla dalších tří obětí, mezi nimiž byla i jedenáctiletá dívka. Tragické výjevy doprovázené pláčem pozůstalých a tichými modlitbami vyčerpaných záchranářů doléhají na psychiku všech přítomných. Záchranářské týmy přiznávají, že dlouhotrvající a neúprosné vyprošťování těl z trosek představuje pro všechny zúčastněné obrovskou nápor na psychiku.
Předchozí mezinárodní vlna solidarity navíc postupně opadá. Většina zahraničních záchranářských týmů, které do země po katastrofě dorazily, již stát opustila. Místní obyvatelé jsou tak čím dál více odkázáni sami na sebe a na vlastní pěst prohledávají tuny betonu a armatur. V lidech se navíc vedle zármutku hromadí také hněv směřovaný na státní orgány, které viní z nedostatečné pomoci a pochybností ohledně kvality zřícených staveb.
Veřejnost se ptá, jak je možné, že v jediném komplexu spadlo deset ze dvanácti obytných bloků, a zda při jejich stavbě nedošlo k zanedbání bezpečnostních norem. Ministr veřejných prací Juan José Ramírez však obvinění z nedbalosti odmítá. Podle jeho vyjádření byly budovy v pořádku a žádný stát na světě by se nedokázal bez následků vyrovnat se silou dvou téměř současných zemětřesení, která se pohybovala různými směry a ničila jak veřejné, tak soukromé stavby.
Přesto se v prvních dnech po katastrofě odehrály i zázračné příběhy. V pobřežním městě Catia La Mar byl osm dní po otřesech z podzemního parkoviště zříceného soukromého domu zachráněn živý bezpečnostní strážný. Naděje na další živé však rychle vyprchala. Příbuzní dalších obětí dnes v téže budově stále marně hledají těla svých blízkých, zatímco těžká technika je postupně odvážena na jiná místa, což v lidech zanechává pocit úplného bezmoci.
Prostředí trosek neustále připomíná mařené lidské životy a přerušené osudy. Mezi zničenými stěnami zůstávají rozházené osobní věci, nevyužité nádobí či dětské hračky, které ještě před měsícem tvořily běžný domov. Pozůstalí poukazují na to, že celé rodinné historie a životy byly zničeny během pouhých devětatřiceti sekund. Pomalá reakce úřadů a odsun těžké techniky z klíčových míst v nich jen prohlubuje pocit opuštěnosti.
Základní životní potřeby přeživších v současnosti zajišťují především humanitární organizace. V dlouhých frontách na teplé jídlo a balenou vodu u mezinárodních charitativních spolků se lidé snaží udržet si vzájemnou solidaritu a dobrou náladu. Zdejší obyvatelé si cení každého projevu lidskosti, avšak po jídle se musejí vracet do provizorních nylonových stanů postavených podél silnic, které pro ně zůstávají jediným útočištěm.
Svízelnou situaci komplikuje také celková politická a ekonomická nejistota v zemi. Vláda sice darovala zasaženým rodinám dvě stě nových domů, celková potřeba je však podle odhadů až stonásobně vyšší. Světová banka vyčíslila škody způsobené zemětřesením na téměř dvacet miliard dolarů. Obnova zničené infrastruktury si vyžádá dlouhá léta a obrovské investice, přičemž dohled nad klíčovým ropným průmyslem země drží v současnosti spojenci ve Washingtonu.
Mnozí z těch, kteří dnes žijí v provizorních podmínkách, dříve obývali vyhledávané oblasti u pláží, které byly v den tragédie plné návštěvníků. Během krátkého okamžiku sledovali, jak se jejich domovy hroutí, a v nastalém zmatku se marně snažili zachránit své nejbližší. Události z uplynulého měsíce zanechaly na celé společnosti hluboké jizvy a země se bude s následky této přírodní katastrofy vyrovnávat ještě velmi dlouhou dobu.
Související
Zázrak ve Venezuele: Muž přežil pod troskami 8 dní, počet obětí zemětřesení dál roste
Venezuela má největší zásoby ropy, lidé ale vyhrabávají oběti zemětřesení ručně. Chybí benzín do rypadel
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci
před 1 hodinou
Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují
před 2 hodinami
Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla
před 4 hodinami
Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil
před 5 hodinami
Tropické počasí se vrátí, potvrdili meteorologové. Panuje ale menší nejistota
včera
Česko se musí připravit na důchodce. Jedno opatření stačit nebude
včera
Česko obměňuje diplomacii. Bude ho zastupovat šest nových velvyslanců
včera
Závažný zločin v Jablonci. Případ řeší policie, spekuluje se o vraždě dítěte
včera
Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů
včera
Odejde z Lyonu? O oporu české reprezentace Šulce se zajímá klub z Premier League
včera
Trump pohrozil Íránu, pokud Hútíové opět zaútočí na komerční lodě
včera
Zemřel exředitel CIA Woolsey. Zdraví mu zničil záhadný syndrom, který postihl stovky diplomatů
včera
Rusku dochází dech? Skutečný ekonomický stav veřejnosti tají, v tichosti chystá další mobilizaci
včera
V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník s pěti vojáky na palubě
včera
Cena ropy po útoku Hútíů na saúdskoarabské tankery prudce roste. Blíží se hranici sta dolarů za barel
včera
Lavrov se po roce setkal s Rubiem. Varoval USA před podporou Ukrajiny
včera
Evropa na suchu. Extrémní počasí mění kontinent k nepoznání
včera
Ukrajina svolává mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN
včera
Důchodci by od státu mohli dostat jednorázový příspěvek, připustil Babiš
včera
Počasí o víkendu: Sobota vyzývá k výletům, v neděli se obloha pokazí
Víkend přinese výraznou změnu počasí. Zatímco sobota nabídne slunečnou oblohu a velmi teplé letní počasí s teplotami až 29 °C bez srážek, v neděli dorazí od jihozápadu oblačnost s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami.
Zdroj: Libor Novák