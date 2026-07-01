Venezuela má největší zásoby ropy, lidé ale vyhrabávají oběti zemětřesení ručně. Chybí benzín do rypadel

Libor Novák

1. července 2026 11:41

Venezuela
Venezuela Foto: Pixabay

Téměř týden po dvou ničivých zemětřeseních, která zdemolovala pobřežní město La Guaira, jsou Venezuelané nuceni vyprošťovat své příbuzné a přátele z trosek ručně nebo pomocí krumpáčů a lopat. Vážným problémem záchranných prací je kritický nedostatek benzínu. Kvůli chybějícímu palivu zůstává těžká technika, včetně vládních rypadel, zcela nepojízdná a odstavená přímo vedle zřícených budov.

Paradoxem situace je, že Venezuela disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě. Vláda čelí masivní kritice, že kapacity státu dlouhodobě orientovala pouze na propagandu a represe, čímž paralyzovala schopnost zajistit základní potřeby obyvatel v době katastrofy. Opoziční lídryně María Corina Machadová v reakci na krizi oznámila svůj plánovaný návrat z exilu ve Spojených státech.

Představitelé režimu i přes počáteční chaos vládní reakci hájí. Předseda Národního shromáždění Jorge Rodríguez vyzdvihl novou iniciativu na organizaci dobrovolníků a ministr vnitra Diosdado Cabello vyzval občany k důvěře a ke koordinaci v rámci místních komun, aby bylo možné přesně lokalizovat pohřešované osoby.

Chybějící vybavení však záchranné práce v terénu drasticky zpomaluje. Civilní obrana ze sousedního státu Aragua dorazila na místo bez vrtacích souprav či senzorů na vyhledávání osob pod troskami. Rodiny, které u zřícených domů spí na holé zemi, tak ztrácejí drahocenný čas improvizovaným řezáním ocelových konstrukcí. Státní orgány a další subjekty sice poskytly dodávky pitné vody, ty však k efektivnímu postupu zdaleka nestačí.

Oficiální počet obětí stoupá jen pomalu a v úterý dosáhl 1 943 mrtvých, což je nárůst o zhruba dvě stě oproti předchozímu dni. Skutečná bilance neštěstí je však podle mezinárodních odhadů podstatně horší. Americká geologická služba USGS předpokládá, že počet obětí se s vysokou pravděpodobností vyšplhá do desítek tisíc.

Rezidentní a humanitární koordinátor OSN ve Venezuele Gianluca Rampolla potvrdil, že organizace společně s venezuelskou vládou zajišťuje 10 000 pytlů na těla. V přístavu La Guaira již vznikla provizorní márnice, kde jsou na docích naskládány řady rakví. Naděje na nalezení přeživších ale i po překročení kritického třídenního okna stále trvá, což potvrzují i američtí dobrovolníci z organizace Resource Rescue International, kteří na místech stále nacházejí živé lidi.

Katastrofa zasáhla nespočet rodin, jako je příběh Deivise Ramose, který při otřesech přišel o dvě dcery ve věku sedm a dva roky, které zrovna pobývaly u svých prarodičů. Ramos od prvního dne prohledává sutiny devítipatrového obytného domu a s pomocí dobrovolníků i záchranářů z jiných států se snaží prokopat do míst, kde by se těla dětí a dalších příbuzných měla nacházet.

První den sice státní správa zajistila generátory pro noční pátrání a těžkou techniku, ta však byla přesunuta na jiná stanoviště, jakmile v dané budově ustaly jakékoliv známky života. Dobrovolníci dosud v troskách pokojů objevili pouze osobní věci a kusy nábytku, Ramos je však odhodlán pokračovat v kopání, dokud těla svých dětí nenajde, aby jim mohl dopřát řádný odpočinek.

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Zdroj: Libor Novák

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