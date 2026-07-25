Rusové zaútočili na ukrajinskou výstavu dronů. Zemřelo nejméně 10 lidí

Nejméně 15 lidí nepřežilo další ruské útoky na Ukrajině. Hned deset obětí je hlášeno z výstavy dronových technologií nedaleko Kyjeva, kde Rusové udeřili balistickými raketami. Informovala o tom BBC.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko připravuje další masivní raketový útok během následujících 48 hodin. Rusové při útoku na výstavu dronů použili tři balistické střely, z nichž pouze jednu se protivzdušné obraně podařilo zachytit.
Po zásahu panovaly obavy o některé představitele ukrajinského ministerstva obrany a obranného průmyslu. Někteří se nakonec akci rozhodli z bezpečnostních důvodů vynechat. Jde již o třetí takový útok během více než čtyř let plnohodnotné ruské invaze do sousední země.
Ruská armáda uvedla, že její vysoce přesné zbraně dlouhého dosahu byly využity na místě, kde se představovaly drony používané k útokům na cíle v Rusku. Moskva zdůraznila, že na místě byli přítomni výrobci dronů a zástupci ukrajinských ozbrojených složek či zpravodajských služeb.
Zelenskyj dodal, že incident se vyšetřuje. Podle prokuratury se bude prověřovat, kdo rozhodl o konání akce. Předmětem šetření budou také přijatá bezpečnostní opatření. Mnoho Ukrajinců totiž nechápe, že se taková akce vůbec konala.
Pět lidí zároveň zemřelo při ruském bombovém útoku ve Slovjansku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. V sobotu ráno pak armáda potvrdila úmrtí dalších dvou osob v Sumách.
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Zdroj: Jan Hrabě