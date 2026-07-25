Může to být nejhorší epidemie eboly v historii, varují experti z Afriky

Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vyzvalo k okamžitým činům za účelem zastavení epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo. Podle místních expertů hrozí, že jinak půjde o zatím nejhorší epidemii eboly, která byla zaznamenána.
Za více než šedesát dní současné epidemie se potvrdilo 2423 případů onemocnění ebolou. Necelá tisícovka lidí, konkrétně 967 osob, podlehlo nákaze. Vyplývá to z údajů konžského ministerstva zdravotnictví.
"Epidemie eskaluje alarmující rychlosti. Musíme ihned jednat. Pokud ji nezastavíme dnes, půjde o nejhorší epidemie, jakou svět zaznamenal," uvedl lékař Jean Kaseya na sociální síti X. "Není čas na zpoždění. Musíme mobilizovat veškeré dostupné prostředky a zastavit epidemii dřív, než ztratíme další životy," dodal.
Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
15. července 2026 10:20
Ebola se potvrdila v 2000 případech. WHO se domnívá, že nakažených je mnohem více
Související
Ebola se potvrdila v 2000 případech. WHO se domnívá, že nakažených je mnohem více
Ebola v Kongu stále neustupuje. Potvrdily se další případy i oběti
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Hasiči budou mít nového šéfa. Vlček skončil po pěti letech v nejvyšší funkci
před 1 hodinou
Může to být nejhorší epidemie eboly v historii, varují experti z Afriky
před 2 hodinami
Ukončování reprezentačních kariér nebere konce. V národním týmu nebude pokračovat Zelený
před 3 hodinami
Policejní manévry na Klatovsku. Muž měl použít zbraň proti příbuzným
před 4 hodinami
Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci
před 4 hodinami
Foldyna stále nesmí domů. Soud prodloužil předběžné opatření
před 5 hodinami
Nebezpečné počasí. Meteorologové varovali před požáry na dalších místech
před 6 hodinami
Babišova vláda chce změnit jednací řád. Premiér prý nedostane více pravomocí
před 7 hodinami
Sparta se na úvod boje o Ligu mistrů utká s Lyonem, pohárové soupeře znají i další české týmy
před 7 hodinami
Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker
před 9 hodinami
Čeští hasiči opět bojují s požárem ve Francii. Lidé museli být evakuováni
před 9 hodinami
Macinka zmínil nové informace v případu Čecha zadrženého v Číně
před 10 hodinami
Rusové zaútočili na ukrajinskou výstavu dronů. Zemřelo nejméně 10 lidí
před 11 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí tropy, vedra mohou být extrémní
včera
Ukrajinské drony soustavně devastují "ruský Amazon". Putin k útokům mlčí
včera
Peníze výměnou za reformy? Třetina zemí se bouří proti revolučnímu plánu EU
včera
Zelenskyj se příští týden sejde v Bílém domě s Trumpem
včera
Nedodržení závazků, se kterým dokážeme žít. První reakce EU na nová Trumpova cla
včera
Armáda zveřejnila nové informace o stavu vojáků po zřícení vrtulníku
včera
Čína zařadila českou Tatru na sankční seznam
Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zavedení vývozních restrikcí namířených proti čtrnácti evropským subjektům. Tento krok představuje přímou odvetu za nejnovější sankční opatření Evropské unie, která v předchozích dnech zařadila na svůj sankční seznam stejný počet čínských firem kvůli jejich údajnému zapojení do podpory Ruska. Uvedla to televize ABC News.
Zdroj: Libor Novák