Může to být nejhorší epidemie eboly v historii, varují experti z Afriky

Lucie Podzimková

25. července 2026 17:15

Lékaři bez hranic, ilustrační foto.
Lékaři bez hranic, ilustrační foto. Foto: Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières

Africké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vyzvalo k okamžitým činům za účelem zastavení epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo. Podle místních expertů hrozí, že jinak půjde o zatím nejhorší epidemii eboly, která byla zaznamenána.

Za více než šedesát dní současné epidemie se potvrdilo 2423 případů onemocnění ebolou. Necelá tisícovka lidí, konkrétně 967 osob, podlehlo nákaze. Vyplývá to z údajů konžského ministerstva zdravotnictví. 

"Epidemie eskaluje alarmující rychlosti. Musíme ihned jednat. Pokud ji nezastavíme dnes, půjde o nejhorší epidemie, jakou svět zaznamenal," uvedl lékař Jean Kaseya na sociální síti X. "Není čas na zpoždění. Musíme mobilizovat veškeré dostupné prostředky a zastavit epidemii dřív, než ztratíme další životy," dodal. 

Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.

Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí. 

Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.

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