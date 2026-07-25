Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v pátek v Kramářově vile předsedu vlády Černé Hory Milojka Spajiće. Společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a místopředsedou vlády a ministrem obrany Jaromírem Zůnou jednali o pokračování integračního procesu Černé Hory směrem k členství v Evropské unii, rozvoji obranné spolupráci a obchodních příležitostech mezi oběma zeměmi.
Premiéři navázali na svá předchozí jednání v Davosu a na summitu EU a zemí západního Balkánu v Tivatu. V letošním roce se setkali již potřetí, což potvrzuje intenzitu česko-černohorského dialogu i společný zájem dále rozvíjet spolupráci.
"Jsem rád, že dnes můžeme navázat na naše jednání a dále rozvíjet česko-černohorské vztahy. Černá Hora je pro české občany oblíbenou turistickou destinací a zároveň zemí, kde úspěšně působí řada českých společností. Naše vztahy mají velmi dobrý základ pro další rozvoj," uvedl premiér.
Premiér Babiš ocenil rozhodnutí Černé Hory zřídit v Praze rezidentní velvyslanectví. „Je skvělé, že pan premiér se rozhodl zřídit v Praze rezidentní velvyslanectví Černé Hory do konce roku. Znamená to, že obě země mají zájem dále posilovat vzájemnou spolupráci a rozvíjet naše partnerství v politické, ekonomické i institucionální oblasti,“ uvedl premiér Babiš.
Hlavním tématem jednání byla evropská integrace Černé Hory. Česká republika dlouhodobě podporuje rozšiřování Evropské unie o země západního Balkánu a považuje Černou Horu za jednoho z nejlépe připravených kandidátů na členství.
"Stojíme za Černou Horou a podporujeme ji, aby vstoupila do Evropské unie. Má na to nejlepší předpoklady. Už je v eurozóně, rozhovory se vyvíjejí velice slibně a já pevně doufám, že se v roce 2028 stane Černá hora 28. členskou zemí EU," zdůraznil premiér Babiš.
Černá Hora představuje pro české firmy řadu příležitostí, zejména v oblasti energetiky, dopravy, zdravotnictví a obranného průmyslu. Premiéři diskutovali o možnostech dalšího rozvoje hospodářské spolupráce, zapojení českých společností do projektů financovaných z evropských fondů i o podpoře vzájemných investic a obchodu mezi oběma zeměmi.
"Považujeme Černou Horu za důležitého partnera, který má velkou perspektivu. Dnešní setkání bylo velice konkrétní, pozitivní, pragmatické. Jsem velmi rád, že naše vztahy mají dynamický vývoj. S panem premiérem Spajićem jsme se dohodli na dalších plánech, kdy by se měl potkat česko-černohorský výbor pro hospodářskou spolupráci," dodal premiér Babiš.
Významným tématem setkání byla také obranná spolupráce. Premiéři přivítali podpis Implementačního ujednání o spolupráci v oblasti vyzbrojování a vojenského materiálu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory. Na jeho základě budou ozbrojené síly Černé Hory modernizovány prostřednictvím české obranné techniky.
"Jsem velice rád, že nás pan premiér dnes navštívil. My jsme se potkali 5. června 2026 v Tivatu na setkání zemí EU se zeměmi západního Balkánu a dnes už má naše spolupráce velmi konkrétní formu. Naše ministerstva obrany podepsala implementační ujednání o spolupráci v oblasti vyzbrojování a vojenského materiálu. S Černou Horou jsme spojenci v NATO, takže máme společný zájem investovat do bezpečnosti. Jsem rád, že jsme mohli podepsat tuhle velkou dodávku několika tisíc zbraní a munice české výroby v hodnotě 24,2 milionů eur. Je to první důležitý krok, který otevírá další nové společné projekty," zdůraznil premiér Babiš.
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Andrej Babiš , Černá Hora , EU (Evropská unie)
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Zdroj: Libor Novák