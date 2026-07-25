Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. července 2026 14:58

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v pátek v Kramářově vile předsedu vlády Černé Hory Milojka Spajiće. Společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a místopředsedou vlády a ministrem obrany Jaromírem Zůnou jednali o pokračování integračního procesu Černé Hory směrem k členství v Evropské unii, rozvoji obranné spolupráci a obchodních příležitostech mezi oběma zeměmi.

Premiéři navázali na svá předchozí jednání v Davosu a na summitu EU a zemí západního Balkánu v Tivatu. V letošním roce se setkali již potřetí, což potvrzuje intenzitu česko-černohorského dialogu i společný zájem dále rozvíjet spolupráci.

"Jsem rád, že dnes můžeme navázat na naše jednání a dále rozvíjet česko-černohorské vztahy. Černá Hora je pro české občany oblíbenou turistickou destinací a zároveň zemí, kde úspěšně působí řada českých společností. Naše vztahy mají velmi dobrý základ pro další rozvoj," uvedl premiér.

Premiér Babiš ocenil rozhodnutí Černé Hory zřídit v Praze rezidentní velvyslanectví. „Je skvělé, že pan premiér se rozhodl zřídit v Praze rezidentní velvyslanectví Černé Hory do konce roku. Znamená to, že obě země mají zájem dále posilovat vzájemnou spolupráci a rozvíjet naše partnerství v politické, ekonomické i institucionální oblasti,“ uvedl premiér Babiš.

Hlavním tématem jednání byla evropská integrace Černé Hory. Česká republika dlouhodobě podporuje rozšiřování Evropské unie o země západního Balkánu a považuje Černou Horu za jednoho z nejlépe připravených kandidátů na členství.

"Stojíme za Černou Horou a podporujeme ji, aby vstoupila do Evropské unie. Má na to nejlepší předpoklady. Už je v eurozóně, rozhovory se vyvíjejí velice slibně a já pevně doufám, že se v roce 2028 stane Černá hora 28. členskou zemí EU," zdůraznil premiér Babiš. 

Černá Hora představuje pro české firmy řadu příležitostí, zejména v oblasti energetiky, dopravy, zdravotnictví a obranného průmyslu. Premiéři diskutovali o možnostech dalšího rozvoje hospodářské spolupráce, zapojení českých společností do projektů financovaných z evropských fondů i o podpoře vzájemných investic a obchodu mezi oběma zeměmi.

"Považujeme Černou Horu za důležitého partnera, který má velkou perspektivu. Dnešní setkání bylo velice konkrétní, pozitivní, pragmatické. Jsem velmi rád, že naše vztahy mají dynamický vývoj. S panem premiérem Spajićem jsme se dohodli na dalších plánech, kdy by se měl potkat česko-černohorský výbor pro hospodářskou spolupráci," dodal premiér Babiš.

Významným tématem setkání byla také obranná spolupráce. Premiéři přivítali podpis Implementačního ujednání o spolupráci v oblasti vyzbrojování a vojenského materiálu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory. Na jeho základě budou ozbrojené síly Černé Hory modernizovány prostřednictvím české obranné techniky.

"Jsem velice rád, že nás pan premiér dnes navštívil. My jsme se potkali 5. června 2026 v Tivatu na setkání zemí EU se zeměmi západního Balkánu a dnes už má naše spolupráce velmi konkrétní formu. Naše ministerstva obrany podepsala implementační ujednání o spolupráci v oblasti vyzbrojování a vojenského materiálu. S Černou Horou jsme spojenci v NATO, takže máme společný zájem investovat do bezpečnosti. Jsem rád, že jsme mohli podepsat tuhle velkou dodávku několika tisíc zbraní a munice české výroby v hodnotě 24,2 milionů eur. Je to první důležitý krok, který otevírá další nové společné projekty," zdůraznil premiér Babiš.

před 1 hodinou

Foldyna stále nesmí domů. Soud prodloužil předběžné opatření

Související

Více souvisejících

Andrej Babiš Černá Hora EU (Evropská unie)

Aktuálně se děje

před 47 minutami

Andrej Babiš

Babiš jednal s černohorským premiérem o evropské integraci a obranné spolupráci

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v pátek v Kramářově vile předsedu vlády Černé Hory Milojka Spajiće. Společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a místopředsedou vlády a ministrem obrany Jaromírem Zůnou jednali o pokračování integračního procesu Černé Hory směrem k členství v Evropské unii, rozvoji obranné spolupráci a obchodních příležitostech mezi oběma zeměmi.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta se na úvod boje o Ligu mistrů utká s Lyonem, pohárové soupeře znají i další české týmy

Pokud si fotbaloví fanoušci mysleli, že si od fotbalu po nedávno ukončeném mistrovství světa odpočinou, tak nikoliv. Vzhledem k nabitému fotbalovému kalendáři už tento týden začíná pro české kluby nová sezóna 2026/27 v podobě účasti v evropských pohárech. Začátkem tohoto týdne se ve švýcarském Nyonu rozhodlo o soupeřích v dalších fázích evropských předkol.

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker

Napětí na Blízkém východě nepolevuje. Údery v posledních hodinách provedli Saúdové, Hútíové i američtí vojáci, kteří znehybnili tanker pokoušející se o prolomení námořní blokády Íránu. Informovala o tom BBC. Americký prezident Donald Trump zároveň znovu varoval Teherán. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

Sklad Wildberries pod útokem

Ukrajinské drony soustavně devastují "ruský Amazon". Putin k útokům mlčí

Ukrajinské drony opakovaně zasáhly rozsáhlý skladovací komplex online prodejce Wildberries u Moskvy, což pro řadu ruských drobných podnikatelů znamenalo okamžitou katastrofu. Prodejci, kteří v prostorách přišli o veškeré své sezónní zásoby i investované úspory, vyjadřují na sociálních sítích obrovské zoufalství. Ničivé požáry přímo zasáhly jejich obživu a zanechaly za sebou jen zmar.

včera

Evropská unie

Peníze výměnou za reformy? Třetina zemí se bouří proti revolučnímu plánu EU

Plány Evropské komise propojit vyplácení unijních peněz s plněním strukturálních reforem narazily na odpor klíčových členských států. Proti navrženému konceptu v rámci přípravy sedmiletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034 vystoupila skupina deseti zemí, v jejímž čele stojí Francie, Itálie a Španělsko. Navrhovaný rozpočet v hodnotě téměř dvou bilionů eur by totiž podle kritiků znamenal, že by národní vlády musely výměnou za unijní dotace prosazovat i vysoce citlivé domácí změny.

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Zelenskyj se příští týden sejde v Bílém domě s Trumpem

V Bílém domě se v úterý 28. července uskuteční klíčové jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zprávu podle webu Kyiv Post v pátek oficiálně potvrdil představitel americké administrativy pod podmínkou anonymity. Schůzka se odehraje v době, kdy se Washington snaží vystupovat v roli hlavního vyjednávače a stupňuje svůj diplomacie zaměřený na ukončení ruské agrese vůči Ukrajině.

včera

včera

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

Armáda zveřejnila nové informace o stavu vojáků po zřícení vrtulníku

Čtvrteční havárii vojenského vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou nepřežila jedna příslušnice české armády. Další čtyři vojáci, kteří v momentě neštěstí seděli v havarovaném stroji, utrpěli zranění, avšak podle oficiálních informací ozbrojených sil jsou v současnosti ve stabilizovaném stavu, nacházejí se při vědomí a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Vedení armády potvrdilo, že zraněným i jejich rodinám poskytuje veškerou potřebnou péči a podporu.

včera

Čína, ilustrační fotografie

Čína zařadila českou Tatru na sankční seznam

Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zavedení vývozních restrikcí namířených proti čtrnácti evropským subjektům. Tento krok představuje přímou odvetu za nejnovější sankční opatření Evropské unie, která v předchozích dnech zařadila na svůj sankční seznam stejný počet čínských firem kvůli jejich údajnému zapojení do podpory Ruska. Uvedla to televize ABC News.

včera

Ilustrační foto

Trh s ropou drží na uzdě vynalézavá řešení, ta ale dochází. Co bude, až padnou poslední zábrany?

Trh s ropou dosud vykazoval neobyčejnou odolnost vůči výkyvům, avšak současný vývoj blízkovýchodního konfliktu představuje největší hrozbu od jeho počátku. Vynalézavá řešení a obcházení krizových oblastí doposud chránily spotřebitele před drastickou inflací a cenovým šokem. Ačkoliv ceny surovin vzrostly, nedosáhly úrovní z roku 2022 ani rekordních hodnot z roku 2008. Sílící napětí v regionu však hrozí prolomením dosavadních zábran a nekontrolovaným růstem cen.

včera

Ilustrační foto

Krize na Blízkém východě eskaluje. Hormuzský průliv zůstává zavřený, lodě nemohou už využít ani Báb al-Mandab

Útoky jemenských povstalců ze skupiny Hútíů v Rudém moři vyvolávají rostoucí obavy ze zvětšování blízkovýchodního konfliktu a možného prohloubení hospodářských škod po celém světě. Povstalci svou vojenskou aktivitou přinutili řadu nákladních lodí k odklonu z klíčové úžiny Báb al-Mandab. Tento krok hrozí narušením jedné z nejvýznamnějších námořních tras, která spojuje obchodní cesty mezi Evropou a Asií.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa těsně před vypršením dočasných dovozních poplatků oznámila zavedení nové vlny cel. Opatření se týká více než osmdesáti zemí světa a sazby se pohybují v rozmezí od deseti do dvanácti a půl procenta. Nová celní zátěž vstupuje v platnost okamžitě a představuje další zřetelný pokus Bílého domu obcházet americký zákonodárný sbor v otázkách mezinárodního obchodu.

včera

Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy