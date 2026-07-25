Ukončování reprezentačních kariér nebere konce. V národním týmu nebude pokračovat Zelený

V pořadí již pátý český fotbalista oznámil konec reprezentační kariéry od doby, co český fotbalový tým neslavně skončil na nedávném fotbalovém světovém šampionátu v zámoří. Po Patriku Schickovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi nebude dále v reprezentační kariéře pokračovat obránce Jaroslav Zelený. Jak uvedl tento třiatřicetiletý obránce pro sparťanský klubový web, nastal prý čas předat reprezentační štafetu mladším.
Obránce Zelený přiblížil, jakým způsobem se s národním týmem na dobro rozloučil. Učinil tak krátce po konci na mistrovství světa. „Když jsme se odtamtud odpojovali, poděkoval jsem trenérům, že si mě pro účast na mistrovství světa vybrali a mohl jsem být součástí. Už si ale myslím, že je čas to předat mladším puškám. Bohužel se nám to nepovedlo, jak jsme si představovali. Účast na mistrovství světa je ideální čas, aby to byla taková tečka,“ nechal se slyšet Zelený.
Ten se v rámci zmiňovaného světového šampionátu dostal do základní sestavy v úvodním zápase proti Koreji, celkově se objevil ve dvou zápasech ze tří. Připomeňme, že po nevýrazných výkonech se zmohli Češi v USA a Mexiku na jediný bod v základní skupině, když remizovali 1:1 s Jihoafrickou republikou.
Od tohoto neslavného vystoupení českého týmu na MS se nachází český reprezentační fotbal v krizi nejen proto, že tedy už pět hráčů oznámilo konec v reprezentaci, přičemž se spekuluje, že stejný krok učiní ještě Tomáš Souček a Vladimír Coufal, ale také proto, že se momentálně hledá nový trenér poté, co se rozhodl po kritice skončit Miroslav Koubek.
Jak uvedl dále Zelený, své rozhodnutí o konci v reprezentaci nebude měnit ani s Koubkovým nástupcem na reprezentační lavičce. „Kdyby mě trenér chtěl pozvat, řekl bych mu, že děkuju, že má zájem. Ale myslím, že už je opravdu správný čas to přenechat někomu jinému,“ řekl.
Dodejme, že Zelený byl součástí reprezentace od září roku 2020, kdy ho do národního týmu poprvé povolal tehdy zastupující trenér David Holoubek. Od té doby nastoupil celkem do 25 zápasů, ovšem ani v jednom z nich se mu nepodařilo skórovat.
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Zdroj: Libor Novák