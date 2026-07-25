Počasí příští týden: Do Česka se vrátí tropy, vedra mohou být extrémní

Začátek nového týdne přinese na území České republiky zpočátku deštivé a větrné počasí, po kterém však dorazí výrazná změna. Srážková oblačnost se rychle rozpustí a nahradí ji stabilní slunečné počasí. Teploty půjdou strmě nahoru a v druhé polovině týdne vyvrcholí vlnou tropických veder.
Pondělní den odstartuje převážně oblačnou až zataženou oblohou. Na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky, přičemž v severovýchodní polovině republiky se mohou místy vyskytnout i bouřky. Během odpoledne však začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat, přičemž v Čechách se do večera obloha zcela vyjasní.
Teploty se v pondělí v noci udrží v rozmezí 17 až 13 °C. Přes den se nejvyšší denní maxima dostanou na 19 až 24 °C, pouze na Moravě a ve Slezsku zůstane tepleji s hodnotami kolem 26 °C. Zpočátku slabý vítr v průběhu dne zintenzivní na mírný západní až severozápadní, na Moravě přechodně až čerstvý s nárazy kolem 55 km/h, který však k večeru opět zeslábne.
Od úterý již zavládne typické letní počasí bez deště. Obloha bude jasná až polojasno s plným slunečním svitem. Noc na úterý bude ještě chladnější s nejnižšími teplotami 14 až 10 °C, na západě Čech dokonce až 8 °C. Denní maxima vyšplhají na 24 až 28 °C, zatímco na severu a severovýchodě území se udrží kolem 22 °C za doprovodu slabého proměnlivého větru.
Ve středu bude teplý příliv vzduchu dále sílit a přinese jasnou až skoro jasnou oblohu. Noční minima vzrostou na 16 až 12 °C a odpolední denní maxima zasáhnou tropické hodnoty mezi 28 a 33 °C, pouze na severu a severovýchodě zůstane teploměr kolem 27 °C. Vane slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr.
Závěr týdne od čtvrtka do soboty se ponese ve znamení vrcholících veder. Počasí bude většinou jasné nebo polojasné, přičemž při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou jen ojediněle objevit lokální přeháňky nebo bouřky z horka.
Oteplování se projeví i na nočních teplotách, které z počátečních 19 až 14 °C postupně vzrostou na 22 až 17 °C. Nejvyšší denní maxima během těchto dnů dosáhnou 31 až 36 °C, což prázdninové dny promění v období extrémních letních veder.
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Zdroj: Jan Hrabě