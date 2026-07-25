Počasí příští týden: Do Česka se vrátí tropy, vedra mohou být extrémní

Libor Novák

25. července 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Začátek nového týdne přinese na území České republiky zpočátku deštivé a větrné počasí, po kterém však dorazí výrazná změna. Srážková oblačnost se rychle rozpustí a nahradí ji stabilní slunečné počasí. Teploty půjdou strmě nahoru a v druhé polovině týdne vyvrcholí vlnou tropických veder.

Pondělní den odstartuje převážně oblačnou až zataženou oblohou. Na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky, přičemž v severovýchodní polovině republiky se mohou místy vyskytnout i bouřky. Během odpoledne však začnou srážky od západu postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat, přičemž v Čechách se do večera obloha zcela vyjasní.

Teploty se v pondělí v noci udrží v rozmezí 17 až 13 °C. Přes den se nejvyšší denní maxima dostanou na 19 až 24 °C, pouze na Moravě a ve Slezsku zůstane tepleji s hodnotami kolem 26 °C. Zpočátku slabý vítr v průběhu dne zintenzivní na mírný západní až severozápadní, na Moravě přechodně až čerstvý s nárazy kolem 55 km/h, který však k večeru opět zeslábne.

Od úterý již zavládne typické letní počasí bez deště. Obloha bude jasná až polojasno s plným slunečním svitem. Noc na úterý bude ještě chladnější s nejnižšími teplotami 14 až 10 °C, na západě Čech dokonce až 8 °C. Denní maxima vyšplhají na 24 až 28 °C, zatímco na severu a severovýchodě území se udrží kolem 22 °C za doprovodu slabého proměnlivého větru.

Ve středu bude teplý příliv vzduchu dále sílit a přinese jasnou až skoro jasnou oblohu. Noční minima vzrostou na 16 až 12 °C a odpolední denní maxima zasáhnou tropické hodnoty mezi 28 a 33 °C, pouze na severu a severovýchodě zůstane teploměr kolem 27 °C. Vane slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr.

Závěr týdne od čtvrtka do soboty se ponese ve znamení vrcholících veder. Počasí bude většinou jasné nebo polojasné, přičemž při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou jen ojediněle objevit lokální přeháňky nebo bouřky z horka.

Oteplování se projeví i na nočních teplotách, které z počátečních 19 až 14 °C postupně vzrostou na 22 až 17 °C. Nejvyšší denní maxima během těchto dnů dosáhnou 31 až 36 °C, což prázdninové dny promění v období extrémních letních veder.

včera

Tropické počasí se vrátí, potvrdili meteorologové. Panuje ale menší nejistota

Související

Ilustrační foto

Evropa na suchu. Extrémní počasí mění kontinent k nepoznání

Klimatická krize spojená s extrémními vlnami veder proměňuje evropský kontinent a výrazně zhoršuje sucho, které region zasáhlo. Závěry vědecké analýzy ukázaly, že extrémně horký vzduch doslova vysává vlhkost z řek, jezer, půdy i vegetace. V západní Evropě zvýšilo globální oteplování pravděpodobnost vzniku takto horké atmosféry osmdesátkrát, zatímco ve východních částech kontinentu čtyřicetkrát. Znečištění z fosilních paliv pak způsobilo, že k takto silnému vysušení půdy dochází v západní Evropě pětkrát a ve východní dokonce jedenáctkrát častěji.

Více souvisejících

Počasí Léto

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 59 minutami

před 2 hodinami

včera

Sklad Wildberries pod útokem

Ukrajinské drony soustavně devastují "ruský Amazon". Putin k útokům mlčí

Ukrajinské drony opakovaně zasáhly rozsáhlý skladovací komplex online prodejce Wildberries u Moskvy, což pro řadu ruských drobných podnikatelů znamenalo okamžitou katastrofu. Prodejci, kteří v prostorách přišli o veškeré své sezónní zásoby i investované úspory, vyjadřují na sociálních sítích obrovské zoufalství. Ničivé požáry přímo zasáhly jejich obživu a zanechaly za sebou jen zmar.

včera

Evropská unie

Peníze výměnou za reformy? Třetina zemí se bouří proti revolučnímu plánu EU

Plány Evropské komise propojit vyplácení unijních peněz s plněním strukturálních reforem narazily na odpor klíčových členských států. Proti navrženému konceptu v rámci přípravy sedmiletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034 vystoupila skupina deseti zemí, v jejímž čele stojí Francie, Itálie a Španělsko. Navrhovaný rozpočet v hodnotě téměř dvou bilionů eur by totiž podle kritiků znamenal, že by národní vlády musely výměnou za unijní dotace prosazovat i vysoce citlivé domácí změny.

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Zelenskyj se příští týden sejde v Bílém domě s Trumpem

V Bílém domě se v úterý 28. července uskuteční klíčové jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zprávu podle webu Kyiv Post v pátek oficiálně potvrdil představitel americké administrativy pod podmínkou anonymity. Schůzka se odehraje v době, kdy se Washington snaží vystupovat v roli hlavního vyjednávače a stupňuje svůj diplomacie zaměřený na ukončení ruské agrese vůči Ukrajině.

včera

včera

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

Armáda zveřejnila nové informace o stavu vojáků po zřícení vrtulníku

Čtvrteční havárii vojenského vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou nepřežila jedna příslušnice české armády. Další čtyři vojáci, kteří v momentě neštěstí seděli v havarovaném stroji, utrpěli zranění, avšak podle oficiálních informací ozbrojených sil jsou v současnosti ve stabilizovaném stavu, nacházejí se při vědomí a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Vedení armády potvrdilo, že zraněným i jejich rodinám poskytuje veškerou potřebnou péči a podporu.

včera

Čína, ilustrační fotografie

Čína zařadila českou Tatru na sankční seznam

Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zavedení vývozních restrikcí namířených proti čtrnácti evropským subjektům. Tento krok představuje přímou odvetu za nejnovější sankční opatření Evropské unie, která v předchozích dnech zařadila na svůj sankční seznam stejný počet čínských firem kvůli jejich údajnému zapojení do podpory Ruska. Uvedla to televize ABC News.

včera

Ilustrační foto

Trh s ropou drží na uzdě vynalézavá řešení, ta ale dochází. Co bude, až padnou poslední zábrany?

Trh s ropou dosud vykazoval neobyčejnou odolnost vůči výkyvům, avšak současný vývoj blízkovýchodního konfliktu představuje největší hrozbu od jeho počátku. Vynalézavá řešení a obcházení krizových oblastí doposud chránily spotřebitele před drastickou inflací a cenovým šokem. Ačkoliv ceny surovin vzrostly, nedosáhly úrovní z roku 2022 ani rekordních hodnot z roku 2008. Sílící napětí v regionu však hrozí prolomením dosavadních zábran a nekontrolovaným růstem cen.

včera

Ilustrační foto

Krize na Blízkém východě eskaluje. Hormuzský průliv zůstává zavřený, lodě nemohou už využít ani Báb al-Mandab

Útoky jemenských povstalců ze skupiny Hútíů v Rudém moři vyvolávají rostoucí obavy ze zvětšování blízkovýchodního konfliktu a možného prohloubení hospodářských škod po celém světě. Povstalci svou vojenskou aktivitou přinutili řadu nákladních lodí k odklonu z klíčové úžiny Báb al-Mandab. Tento krok hrozí narušením jedné z nejvýznamnějších námořních tras, která spojuje obchodní cesty mezi Evropou a Asií.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa těsně před vypršením dočasných dovozních poplatků oznámila zavedení nové vlny cel. Opatření se týká více než osmdesáti zemí světa a sazby se pohybují v rozmezí od deseti do dvanácti a půl procenta. Nová celní zátěž vstupuje v platnost okamžitě a představuje další zřetelný pokus Bílého domu obcházet americký zákonodárný sbor v otázkách mezinárodního obchodu.

včera

Zemětřesení, ilustrační foto

Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

včera

Prezident Trump

Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil

Velkolepě oznámená diplomacie se téměř ze dne na den proměnila v nečekaný chaos. Dlouho připravovaná dohoda o civilní jaderné spolupráci mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, která byla považována za historický průlom, se necelých čtyřiadvacet hodin po svém slavnostním podpisu ocitla v troskách kvůli zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

včera

23. července 2026 21:56

Senioři, ilustrační fotografie.

Česko se musí připravit na důchodce. Jedno opatření stačit nebude

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Deloitte Studii dlouhodobé sociální péče v České republice. Ta potvrzuje, že rychlé stárnutí populace nelze zvládnout jedním opatřením. Budoucnost dlouhodobé péče stojí na rozvoji domácích, komunitních i pobytových služeb, lepším propojení sociální a zdravotní péče, podpoře pečujících a dlouhodobém plánování kapacit.

23. července 2026 21:07

23. července 2026 19:59

23. července 2026 19:15

Nové informace k pádu vrtulníku Venom. K zemi padal desítky metrů

Armáda poskytla další informace k dnešnímu tragickému pádu vrtulníku UH-1Y Venom s pěti osobami na palubě. K nehodě došlo po poledni na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják zemřel, čtyři další utrpěli zranění. Stroj podle dosavadních zjištění padal desítky metrů. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy