Trump má narozeniny. Ministerstvo zveřejnilo svérázné Macinkovo přání

Americký prezident Donald Trump v neděli slaví kulaté 80. narozeniny. Gratulace mu dorazila i z Česka. Ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo pozoruhodný text přání šéfa české diplomacie Petra Macinky (Motoristé).
"Všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente. Přeji vám pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii a mnoho dalších vítězství," napsal Macinka v přání zveřejněném na sociálních sítích ministerstva.
Šéf české diplomacie přiznal, že Trump je pro něj jedním z inspirativních politiků současnosti. "Vaše odvaha vyzvat stávající řád, bránit národní suverenitu a dávat na první místo zájmy vlastních občanů inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě a také mě osobně," podotkl ministr zahraničí.
"A možná ještě jedno poslední přání, aby vašim politickým odpůrcům nikdy nedošel Xanax - protože soudě podle vašeho pozoruhodného návratu ho pravděpodobně budou potřebovat na mnoho dalších narozenin. Bůh žehnej vám a Bůh žehnej americkému lidu," dodal Macinka.
Trump, který se narodil 14. června 1946, momentálně kroutí druhé funkční období v Bílém domě, kam se loni vrátil po čtyřletém mandátu Joea Bidena. Nedělní narozeniny oslaví MMA turnajem organizace UFC na pozemku sídla amerických prezidentů ve Washingtonu. Celkem se tam uskuteční sedm zápasů ve smíšených bojových sportech.
Odpůrci Trumpa se dnes zároveň chystají protestovat proti současné hlavě státu během demonstrací No Kings.
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Donald Trump , Petr Macinka , ministerstvo zahraničí
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Zdroj: Jan Hrabě