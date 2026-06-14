Buckinghamský palác recykluje reakci na dotazy ohledně prince Andrewa

Lucie Podzimková

14. června 2026 21:57

Buckinghamský palác
Buckinghamský palác Foto: Wikimedia Commons

Mele jako kolovrátek. Tak by se stručně daly komentovat opakující se reakce britské královské rodiny na nová zjištění, která se týkají bývalého prince Andrewa. Buckinghamský palác si zjevně vystačí s jedním jediným vyjádřením. 

Bývalý princ Andrew je v rodné Británii vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Jeho jméno však zaznívá i během vyšetřování americké Sněmovny, která se zabývá případem zesnulého sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. 

Před příslušnou komisí na konci května vypovídala jistá Sarah Kellenová. Z přepisů výpovědi vyplývá, že pro Epsteina pracovala přes deset let a byla jím či jeho společníky "sexuálně a fyziologicky" zneužívána. Kellenová také potvrdila, že jí bylo vyplaceno odškodnění z fondu na pomoc obětem finančníka. 

"Byli jsme také na večeři v soukromém apartmá Andrewa v Buckinghamském paláci. Také jsme byli na večírku princezny Beatrice (dcera bývalého prince - pozn. red.) na hradě Windsor," prozradila Kellenová před komisí. Na přímý dotaz, zda byla svědkem nevhodného chování ze strany mladšího bratra současného britského krále, odpověděla, že nikoliv. 

Podle britských médií to bylo poprvé, co žena sexuálně zneužitá Epsteinem veřejně promluvila o své přítomnosti v rezidencích britské královské rodiny. Není proto divu, že BBC se obrátila na Buckinghamský palác s žádostí o reakci. Monarchie odkázala novináře na vyjádření krále Karla III. a královny Camilly z loňského října. 

"Jeho Výsosti si přejí, aby bylo jasné, že jsou a vždy budou v myšlenkách s oběťmi a přeživšími jakékoliv formy zneužívání," uvedl palác na podzim a znovu i v aktuální situaci. 

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