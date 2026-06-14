Mele jako kolovrátek. Tak by se stručně daly komentovat opakující se reakce britské královské rodiny na nová zjištění, která se týkají bývalého prince Andrewa. Buckinghamský palác si zjevně vystačí s jedním jediným vyjádřením.
Bývalý princ Andrew je v rodné Británii vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Jeho jméno však zaznívá i během vyšetřování americké Sněmovny, která se zabývá případem zesnulého sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina.
Před příslušnou komisí na konci května vypovídala jistá Sarah Kellenová. Z přepisů výpovědi vyplývá, že pro Epsteina pracovala přes deset let a byla jím či jeho společníky "sexuálně a fyziologicky" zneužívána. Kellenová také potvrdila, že jí bylo vyplaceno odškodnění z fondu na pomoc obětem finančníka.
"Byli jsme také na večeři v soukromém apartmá Andrewa v Buckinghamském paláci. Také jsme byli na večírku princezny Beatrice (dcera bývalého prince - pozn. red.) na hradě Windsor," prozradila Kellenová před komisí. Na přímý dotaz, zda byla svědkem nevhodného chování ze strany mladšího bratra současného britského krále, odpověděla, že nikoliv.
Podle britských médií to bylo poprvé, co žena sexuálně zneužitá Epsteinem veřejně promluvila o své přítomnosti v rezidencích britské královské rodiny. Není proto divu, že BBC se obrátila na Buckinghamský palác s žádostí o reakci. Monarchie odkázala novináře na vyjádření krále Karla III. a královny Camilly z loňského října.
"Jeho Výsosti si přejí, aby bylo jasné, že jsou a vždy budou v myšlenkách s oběťmi a přeživšími jakékoliv formy zneužívání," uvedl palác na podzim a znovu i v aktuální situaci.
Související
Buckinghamský palác měl emaily dokazující prohřešky bývalého prince Andrewa
Nešťastný pátek třináctého? V historii tomu tak někdy skutečně bylo
Buckinghamský palác , královská rodina (gbr) , Velká Británie , princ Andrew (syn královny Alžběty)
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Buckinghamský palác recykluje reakci na dotazy ohledně prince Andrewa
před 1 hodinou
Pavel kondoloval thajskému králi, jehož nejstarší dcera zemřela v nemocnici
před 3 hodinami
Trump má narozeniny. Ministerstvo zveřejnilo svérázné Macinkovo přání
před 4 hodinami
Další vražda v Praze. Cizinec při konfliktu vytáhl nůž, napadený zemřel
před 5 hodinami
Brazílie vstoupila do MS nemastně neslaně. Katar získal historický bod, slaví Skotsko a Austrálie
před 5 hodinami
Nová letecká linka z Prahy. Do Lisabonu začne létat na podzim
před 6 hodinami
Tragédie v Chorvatsku. Tři Češi nepřežili srážku lodí, potvrdil to konzulát
před 7 hodinami
Výkon Kanady proti Bosně stačil na remízu, Američané vstoupili do MS jasnou výhrou
před 7 hodinami
Odmítnutí švýcarského populačního stropu je mírně pozitivní zprávou i pro Česko
před 8 hodinami
Armáda propustila vojáka, který byl v Kongu, z preventivní karantény
před 9 hodinami
Trumpovo jméno je pryč z Kennedyho centra. Bílý dům vzdoroval do poslední chvíle
před 10 hodinami
ANO by jasně vyhrálo volby, Starostové se v opozičním souboji drží před ODS
před 11 hodinami
Britové zadrželi loď z ruské stínové flotily, oznámil Starmer
před 11 hodinami
Rychleji než dřív. České dráhy od neděle opět jezdí přímo do Hamburku
před 12 hodinami
Írán stále budí nejistotu. Teherán naznačil, jak to má s podpisem dohody
před 13 hodinami
Ebola se nadále šíří v Kongu. Úřady potvrdily nové případy i další úmrtí
před 14 hodinami
Mírovou dohodu s Íránem podepíšeme dnes, oznámil Trump
před 15 hodinami
Počasí bude příští týden tropické, potvrdili meteorologové
včera
Epsteinova oběť ve výpovědi zmínila Andrewa. Dostal ji do královského paláce
včera
Prodejny Penny ve čtvrtek zavřou dříve. Má to zajímavý důvod
Obchody v Česku upravují otevírací dobu prakticky jen během vybraných státních svátků, kdy je k tomu nutí zákon. V červnu ale nastane jedna speciální situace. Příští týden uzavře jeden z tuzemských řetězců své prodejny předčasně kvůli fotbalu.
Zdroj: Jan Hrabě