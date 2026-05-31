Buckinghamský palác měl emaily dokazující prohřešky bývalého prince Andrewa

Lucie Podzimková

31. května 2026 21:50

Princ Andrew Foto: Depositphotos

Britská monarchie má co vysvětlovat. Buckinghamský palác již před šesti lety obdržel emaily, které mají dokazovat, že bývalý princ Andrew sdílel tajné vládní informace s nepovolanými osobami. Na základě soudních dokumentů o tom informovala britská stanice BBC

Podle BBC se v roce 2020 dostal do paláce archiv přibližně 30 tisíc mailů, které obsahují informace o kontroverzních činech bývalého prince. Zprávy údajně pocházejí od osobního byznysového kontaktu mladšího bratra krále Karla III. 

Buckinghamský palác byl novináři dotázán na to, co se s emaily stalo. Přišla však pouze formální odpověď. "Protože probíhá policejní vyšetřování ohledně pana Mountbatten-Windsora, tak není možné poskytnout jakékoliv komentáře k této věci," uvedla monarchie. 

Policejní sbor Thames Valley Police v uplynulých dnech zopakoval výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování možného zneužití pravomoci úřední osoby. "Vyzýváme kohokoliv, kdo má informace, aby se s námi spojil," vzkázal policista Oliver Wright. "Zneužití pravomoci úřední osoby je zločinem, který může mít nejrůznější podoby, takže je to komplexní vyšetřování. Je to několik aspektů údajného zneužití, které vyšetřování prověřuje," zdůraznil.

Podle BBC se policie obává toho, že případní svědci se domnívají, že vyšetřovatelé se soustředí pouze na podezření, že bývalý princ Andrew se podělil o tajnou obchodní zprávu s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Zneužitím pravomoci úřední osoby ale může být například i sexuální zneužívání.  

Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Princ Andrew

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

