Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie

Britská policie zopakovala výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování bývalého prince Andrewa. Vyšetřovatelé chtějí mluvit s lidmi, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Uvedla to BBC. Policie vyšetřuje mladšího bratra krále Karla III. pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Výzvu se rozhodl připomenout vysoce podstavený představitel policejního sboru Thames Valley Police Oliver Wright. "Vyzýváme kohokoliv, kdo má informace, aby se s námi spojil," vzkázal policista. "Zneužití pravomoci úřední osoby je zločinem, který může mít nejrůznější podoby, takže je to komplexní vyšetřování. Je to několik aspektů údajného zneužití, které vyšetřování prověřuje," zdůraznil.
Podle BBC se policie obává toho, že případní svědci se domnívají, že vyšetřovatelé se soustředí pouze na podezření, že bývalý princ Andrew se podělil o tajnou obchodní zprávu s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Zneužitím pravomoci úřední osoby ale může být například i sexuální zneužívání.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Epsteina.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
