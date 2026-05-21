Kriminalisté uzavřeli případ z obchodního domu v Hradci Králové. Navrhli obžalobu

Policie ukončila vyšetřování lednového pokusu o vraždu, jehož se cizinec dopustil v jednom z obchodních center v Hradci Králové. Kriminalisté se muže rozhodli obžalovat. V případě odsouzení může strávit za mřížemi až 20 let.
"Vrchní komisař odboru obecné kriminality ukončil vyšetřování případu lednového útoku, který se odehrál v královéhradeckém obchodním centru, návrhem na podání obžaloby," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Třiatřicetiletý muž čelí obvinění z pokusu o vraždu, výtržnictví a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Spis byl předán na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Vazebně stíhanému cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Policie přijala oznámení o incidentu druhého lednového dne po 17. hodině. Volající shodně uváděli, že se v prostorách centra pohybuje ozbrojený muž a útočí na lidi. Na místo vyrazily hlídky či zásahová jednotka, přičemž proběhla evakuace až 2000 osob.
Zranění utrpěli žena a muž, záchranáři je převezli do místní fakultní nemocnice, kde jeden ze zraněných spatřil útočníka. Kriminalisté ho zadrželi. Dvaatřicetiletý cizinec byl po ošetření převezen k dalším úkonům. Dechová zkouška odhalila 1,7 promile alkoholu v jeho krvi.
K napadení došlo podle vyšetřovatelů mezi dvěma cizinci. Dvaatřicetiletý muž napadl o čtyři roky mladšího muže. Nejprve ho udeřil teleskopickým obuškem do horní poloviny těla.
"V útoku dále pokračoval sečnou zbraní – sekáčem, a napadenému tak způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Poškozený se pokoušel bránit nožem," popsala mluvčí Muzikantová. Zranění utrpěla také pětadvacetiletá žena, náhodná svědkyně útoku.
