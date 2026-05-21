Knihovnu Václava Havla rozděluje spor. Vyjádřila se i bývalá první dáma

Napjatá je momentálně situace kolem Knihovny Václava Havla, která mimo jiného pečuje o odkaz bývalého českého a československého prezidenta. Vznikl totiž spor mezi vedením a zaměstnanci, nejistota panuje i ohledně financování instituce. Ke kauze se vyjádřila i bývalá první dáma Dagmar Havlová.
Na spory uvnitř instituce upozornil web iRozhlas.cz, který uvedl, že ve strukturách končí dramaturg Jáchym Topol, editorka Anna Freimanová a další zaměstnanci. Důvodem má být především nesouhlas s vedením knihovny, jímž je pověřen ekonom Tomáš Sedláček. Vážné problémy hrozí i s financováním projektu, odchod již ohlásil miliardář Zdeněk Bakala.
Podle Sedláčka se rozhořel spor ohledně vize, kterou správní ráda odsouhlasila před rokem. "Knihovna jede dál, knihovna nekončí. Naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme přes půl rok domluvené," uvedl v rozhovoru pro zmíněný web.
"Bude to instituce, která bude otevřená světu, která otevře Českou republiku světu a svět České republice. Máme připravený program, oslavy Václava Havla pokračují jenom s novým týmem a s novými partnery a já se na to osobně velice těším," dodal.
Prostřednictvím Nadace VIZE 97 už na kauzu reagovala i vdova po Havlovi a bývalá první dáma Dagmar Havlová. Situace ji mrzí, Sedláčka považuje za vzdělance a vizionáře. "Případné interní záležitosti a management Knihovny Václava Havla měla řešit především správní rada v čele s jejím předsedou, neboť ta ho do funkce vybrala. Divím se, že místo hledání řešení teď odstupují," podotkla herečka.
"Na odkazu mého manžela mi velmi záleží a věřím, že Knihovna Václava Havla je natolik významným symbolem, že se kolem ní znovu podaří spojit osobnosti i skvělé firmy, kterým budou hodnoty Václava Havla blízké. Já Knihovnu VH neřídím, dlouhodobě se věnuji práci v Nadaci VIZE 97, kde nyní připravujeme řadu akcí k připomenutí nedožitých narozenin mého manžela," dodala Havlová.
Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Hlavou státu jej zvolili na konci prosince 1989 a vydržel do července 1992. Po rozpadu společného státu byl dvě období i prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil 2. února 2003. Zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne po vleklých zdravotních problémech.
