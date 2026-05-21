Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

David Holub

21. května 2026 18:06

Hokej, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.

Protože Američani neměli úplně nejlepší osobní obranu u každého z Finů a protože k tomu navíc nedostupovali soupeře ani ve vlastním pásmu a tím jim tak nechávali až nebývalou volnost, nebylo divu, jakým směrem se zápas ubíral. Pro úřadující světové šampiony tak hrozivě, že už po 22 minutách hry to bylo už 5:1 pro Finy. Právě pátá branka Seveřanů, kterou Američani inkasovali krátce po návratu z první pauzy, vyhnala z branky gólmana Wolla a byl tak nahrazen Cooleym. I když brankář Cooley zastavil finský gólový festival, na vysoké porážce Američanů se stejně nic nezměnilo.

Nejvýraznějším z týmu Suomi byl Hämeenaho, jenž k jedné asistenci přidal i dvě přesné trefy. Mezi dalšími úspěšnými finskými střelci byli Puistola, Räty, Mäenalanen a Lundell, který tak skóre ustanovil na konečných 6:2. Na straně Američanů se trefili nejprve Coronato, když vyrovnával na 1:1 a Leonard, který pro změnu snižoval na 2:5.

V pondělí se nutno říct trápila i další severoamerická reprezentace, tedy Kanada. Ta se totiž v rámci skupiny B utkala s Dánskem, tedy s týmem, který ji vyřadil z loňského MS senzačně ve čtvrtfinále. Po dvou třetinách to však i letos vypadalo, že by setkání těchto soupeřů mohlo mít nečekaný konec, neboť právě před třetí třetinou to stále bylo 0:0.

Nakonec úvod třetí třetiny byl tím rozhodujícím. Nejprve skončila brankou parádní kombinace Celebriniho a Crosbyho, kterou nakonec zakončil bez problémů Martone, ve 44. minutě už to bylo 2:0 Vilardiho zakončení k levé tyči. O 31 vteřin později tu byla opět další souhra Celebriniho s Crosbym, na jejím konci byl tentokrát Mateychuk, který až na druhý pokus překonal gólmana Henriksena. I když pak v 51. minutě snížil loňský kat Kanady Olesen, záhy zvýšil vedení O´Reilly a v závěru na konečných 5:1 upravil Wotherspoon.

Podobně vysoké vítězství si připsalo v rámci skupiny S domácí Švýcarsko nad Německem. Vedla k tomu však poněkud klidnější a daleko jasnější cesta. Přestože domácí hokejisté v první části hry potvrzovali svou roli favorita aktivnějším hokejem, ani na jedné straně však tehdy nebyl k vidění výraznější příležitost. To ve druhé dvacetiminutovce už měl brankář Genoni více práce, když zlikvidoval dvě možnosti během německé přesilovky. Udeřilo ale na druhé straně. Jen dvě vteřiny před vypršením Meierova trestu se z protiútoku trefil Malgin, 1:0 pro Švýcarsko.

Právě tento švýcarský gól v jejich oslabení jakoby srazil Němce do kolen definitivně. V polovině zápasu už to bylo totiž 3:0 po zásazích Andrighetta a Bertschyho. I na konci druhé dvacetiminutovky zažili Němci černou můru v podobě inkasované branky v oslabení a to hned dvakrát. Tehdy se v početní nevýhodě trefil jak Hischier, tak Josi. Ve 46. minutě se zapsal mezi střelce opět Andrighetto a právě on pak mohl v přesilovce dokonat hattrick. Němci přeci jen z tohoto zápasu neodešli s prázdnou, když v 56. minutě snížil na konečných 1:6 snížil Reichl.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (18.5.2026):

Skupina A (Curych):

Finsko – USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, O. Määttä), 15. Aatu Räty (M. Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (M. Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (O. Määttä, Merelä), 47. Lundell – 8. Coronato (O. Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk).
Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 9206

Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Aatu Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen

USA: Woll (22. Cooley) – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, O. Moore, I. Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, D. Nelson, Hagens – Lafferty. Trenér: Granato

Švýcarsko – Německo 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Malgin (Hischier, Josi), 29. Andrighetto (Malgin, Meier), 30. Ch. Bertschy (Niederreiter, Jung), 38. Hischier (Meier, Josi), 39. Josi (Niederreiter, Jäger), 46. Andrighetto (Malgin, P. Suter) – 56. Tiffels (Reichel, Samanski).
Rozhodčí: Holm (Švéd.), Ondráček – Rampír (oba ČR), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 10 000.

Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy – P. Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca. Trenér: Cadieux

Německo: Stettmer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber, Sinn – Fischbuch, Michaelis, Dove-McFalls – Tiffels, Samanski, Reichel – Ehl, Kahun, Loibl – Tuomie, Eder, Krämmer – Kastner. Trenér: Kreis.

Skupina B (Fribourg):

Kanada – Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. R. O'Reilly (Crosby, Martone), 60. Wotherspoon (Crosby) – 51. N. Olesen (Aagaard).
Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ofner (Rak.) – Hautamäki (Fin.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6367

Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie. Trenér: Donskov

Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Bruggisser, Setkov, K. Larsen, A. Koch, Baastrup – Aagaard, True, N. Olesen – Russell, Wejse, Blichfeld – From, Kjaer, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen. Trenér: Gath.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 
MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA

Čína oficiálně vyzvala Spojené státy americké, aby okamžitě přestaly využívat nátlak a hrozby vůči jejímu karibskému spojenci. Reagovala tak na krok amerického soudu, který obvinil čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra ze spiknutí za účelem vraždy občanů USA.

Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy

Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.

Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce. 

„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.

Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že ruské síly začaly osazovat hlavice svých raket ochuzeným uranem. Tento nález byl odhalen po dubnovém útoku v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny.

