Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.
Protože Američani neměli úplně nejlepší osobní obranu u každého z Finů a protože k tomu navíc nedostupovali soupeře ani ve vlastním pásmu a tím jim tak nechávali až nebývalou volnost, nebylo divu, jakým směrem se zápas ubíral. Pro úřadující světové šampiony tak hrozivě, že už po 22 minutách hry to bylo už 5:1 pro Finy. Právě pátá branka Seveřanů, kterou Američani inkasovali krátce po návratu z první pauzy, vyhnala z branky gólmana Wolla a byl tak nahrazen Cooleym. I když brankář Cooley zastavil finský gólový festival, na vysoké porážce Američanů se stejně nic nezměnilo.
Nejvýraznějším z týmu Suomi byl Hämeenaho, jenž k jedné asistenci přidal i dvě přesné trefy. Mezi dalšími úspěšnými finskými střelci byli Puistola, Räty, Mäenalanen a Lundell, který tak skóre ustanovil na konečných 6:2. Na straně Američanů se trefili nejprve Coronato, když vyrovnával na 1:1 a Leonard, který pro změnu snižoval na 2:5.
V pondělí se nutno říct trápila i další severoamerická reprezentace, tedy Kanada. Ta se totiž v rámci skupiny B utkala s Dánskem, tedy s týmem, který ji vyřadil z loňského MS senzačně ve čtvrtfinále. Po dvou třetinách to však i letos vypadalo, že by setkání těchto soupeřů mohlo mít nečekaný konec, neboť právě před třetí třetinou to stále bylo 0:0.
Nakonec úvod třetí třetiny byl tím rozhodujícím. Nejprve skončila brankou parádní kombinace Celebriniho a Crosbyho, kterou nakonec zakončil bez problémů Martone, ve 44. minutě už to bylo 2:0 Vilardiho zakončení k levé tyči. O 31 vteřin později tu byla opět další souhra Celebriniho s Crosbym, na jejím konci byl tentokrát Mateychuk, který až na druhý pokus překonal gólmana Henriksena. I když pak v 51. minutě snížil loňský kat Kanady Olesen, záhy zvýšil vedení O´Reilly a v závěru na konečných 5:1 upravil Wotherspoon.
Podobně vysoké vítězství si připsalo v rámci skupiny S domácí Švýcarsko nad Německem. Vedla k tomu však poněkud klidnější a daleko jasnější cesta. Přestože domácí hokejisté v první části hry potvrzovali svou roli favorita aktivnějším hokejem, ani na jedné straně však tehdy nebyl k vidění výraznější příležitost. To ve druhé dvacetiminutovce už měl brankář Genoni více práce, když zlikvidoval dvě možnosti během německé přesilovky. Udeřilo ale na druhé straně. Jen dvě vteřiny před vypršením Meierova trestu se z protiútoku trefil Malgin, 1:0 pro Švýcarsko.
Právě tento švýcarský gól v jejich oslabení jakoby srazil Němce do kolen definitivně. V polovině zápasu už to bylo totiž 3:0 po zásazích Andrighetta a Bertschyho. I na konci druhé dvacetiminutovky zažili Němci černou můru v podobě inkasované branky v oslabení a to hned dvakrát. Tehdy se v početní nevýhodě trefil jak Hischier, tak Josi. Ve 46. minutě se zapsal mezi střelce opět Andrighetto a právě on pak mohl v přesilovce dokonat hattrick. Němci přeci jen z tohoto zápasu neodešli s prázdnou, když v 56. minutě snížil na konečných 1:6 snížil Reichl.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (18.5.2026):
Skupina A (Curych):
Finsko – USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, O. Määttä), 15. Aatu Räty (M. Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (M. Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (O. Määttä, Merelä), 47. Lundell – 8. Coronato (O. Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk).
Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 9206
Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Aatu Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen
USA: Woll (22. Cooley) – Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko – Leonard, Novak, Steeves – Coronato, O. Moore, I. Howard – Olivier, Sasson, Cotter – Plante, D. Nelson, Hagens – Lafferty. Trenér: Granato
Švýcarsko – Německo 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 26. Malgin (Hischier, Josi), 29. Andrighetto (Malgin, Meier), 30. Ch. Bertschy (Niederreiter, Jung), 38. Hischier (Meier, Josi), 39. Josi (Niederreiter, Jäger), 46. Andrighetto (Malgin, P. Suter) – 56. Tiffels (Reichel, Samanski).
Rozhodčí: Holm (Švéd.), Ondráček – Rampír (oba ČR), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 10 000.
Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy – P. Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca. Trenér: Cadieux
Německo: Stettmer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber, Sinn – Fischbuch, Michaelis, Dove-McFalls – Tiffels, Samanski, Reichel – Ehl, Kahun, Loibl – Tuomie, Eder, Krämmer – Kastner. Trenér: Kreis.
Skupina B (Fribourg):
Kanada – Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Branky a nahrávky: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. R. O'Reilly (Crosby, Martone), 60. Wotherspoon (Crosby) – 51. N. Olesen (Aagaard).
Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ofner (Rak.) – Hautamäki (Fin.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6367
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie. Trenér: Donskov
Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Bruggisser, Setkov, K. Larsen, A. Koch, Baastrup – Aagaard, True, N. Olesen – Russell, Wejse, Blichfeld – From, Kjaer, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen. Trenér: Gath.
Související
MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem
MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Knihovnu Václava Havla rozděluje spor. Vyjádřila se i bývalá první dáma
před 26 minutami
Velké pražské výročí. Je to 145 let, co začal fungovat první místní telefon
před 1 hodinou
Tragické napadení v Pardubicích. Napadená dívka podlehla zraněním
před 1 hodinou
Trapas britského rádia. Oznámilo smrt krále, teď se omlouvá za chybu
před 1 hodinou
Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí
před 2 hodinami
Víkendové počasí může nabídnout jednu letošní premiéru, naznačili meteorologové
před 2 hodinami
Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA
před 3 hodinami
Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy
před 4 hodinami
Politico: Ukrajina by měla být v NATO, prohlásil český náčelník generálního štábu
před 4 hodinami
Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení
před 5 hodinami
„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině
před 6 hodinami
USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti
před 7 hodinami
Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra
před 8 hodinami
Ukrajina je vojenskou velmocí. Evropa se musí rozhodnout, zda skončí v ruských rukou, varuje Estonsko
před 8 hodinami
Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla
před 9 hodinami
Nervozita v Grónsku stoupá. Trumpův zmocněnec pronesl v závěru nezvané návštěvy nepříjemnou hrozbu
před 10 hodinami
Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu
před 11 hodinami
Američan s podezřením na ebolu už je v Česku, potvrdila nemocnice
před 12 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty dosáhnou na hranici tropů
včera
Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že ruské síly začaly osazovat hlavice svých raket ochuzeným uranem. Tento nález byl odhalen po dubnovém útoku v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny.
Zdroj: Libor Novák