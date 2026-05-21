Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce.
Policie krátce před půl třetí odpoledne informovala, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později sdělila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami. "Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena," uvedli policisté na síti X.
"Vzhledem k tomu, že zadržený má vazby na SPŠCH (Střední průmyslová škola chemická Pardubice), jsme z preventivních důvodů rozhodli o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy," prozradili strážci zákona k případu.
Policie přislíbila další informace k odpolednímu incidentu, jakmile okolnosti umožní jejich zveřejnění.
Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.
Zdroj: Libor Novák