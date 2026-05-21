Ukrajina je vojenskou velmocí. Evropa se musí rozhodnout, zda skončí v ruských rukou, varuje Estonsko

Libor Novák

21. května 2026 11:51

Kersti Kaljulaidová
Bývalá estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová na pražském fóru Globsec nabídla jasný pohled na otázku možného přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Podle ní by se celá diskuse měla výrazně zjednodušit a neměla by se zasekávat na technických detailech, jako je například to, jak ukrajinské zemědělství zapadne do společné zemědělské politiky bloku. 

Hlavní otázka je čistě strategická, jelikož Ukrajina představuje vojenskou velmoc s obrovskou kapacitou vojenské výroby, a Evropa se musí rozhodnout, zda tyto kapacity skončí v ruských, nebo v západních rukou. Estonská politička varovala před scénářem, kdy by Ukrajinci po vzoru sovětské éry začali vyrábět zbraně pro Rusko namísto pro Západ.

Ukrajina v reakci na dřívější varování prezidenta Volodymyra Zelenského začala urychleně posilovat bezpečnostní opatření v oblastech, které sousedí s Běloruskem. Kyjev již delší dobu upozorňuje na riziko nového útoku ze strany hlavního regionálního spojence Moskvy, který posloužil jako nástupiště již pro invazi v roce 2022.

Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) potvrdila, že její jednotky společně s armádou provádějí v severních regionech komplexní opatření zahrnující zvýšené kontroly osob i majetku, což má posloužit jako účinný prostředek k odrazení případných agresivních kroků nepřítele. Tyto kroky se navíc odehrávají v týdnu, kdy Rusko a Bělorusko pořádají společné jaderné cvičení za účasti tisíců vojáků a letectva.

V souvislosti s používáním bezpilotních letounů vyzval polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz na tiskové konferenci v Tallinnu ukrajinskou stranu k maximální přesnosti. Podle něj musí být trajektorie dronů precizní, aby se zamezilo ruským provokacím a nedocházelo k narušování nebo ohrožování území sousedních států.

Reagoval tak na situaci z počátku týdne, kdy se Ukrajina omluvila za ojedinělé případy, kdy její drony při útocích na ruské cíle zbloudily do pobaltského vzdušného prostoru v důsledku ruského elektronického boje. Generální tajemník NATO Mark Rutte se však postavil na stranu Kyjeva a prohlásil, že ukrajinské drony se v Pobaltí neocitají záměrně, ale jsou přímým důsledkem bezohledné a nelegální ruské agrese.

Složitou situaci v regionu potvrzuje i Lotyšsko, jehož armáda vyhlásila možnou dronovou pohotovost nad jihovýchodní částí země, a to již třetí den v řadě. V rané fázi vyšetřování zůstává řada nezodpovězených otázek ohledně původu těchto strojů, přičemž do hry vstupují právě zprávy o ukrajinských dronech vychýlených z kurzu ruským rušením.

Ruská strana naopak ústy mluvčí ministerstva zahraničí Marii Zacharovové obvinila ukrajinského prezidenta, že svým varováním před rozšířením války z území Běloruska pouze usiluje o další eskalaci konfliktu. Volodymyr Zelenskyj přitom zdůraznil, že hlavním úkolem Ukrajiny je posílit stát tak, aby selhal jakýkoliv z pěti ruských scénářů pro rozšíření agrese přes severní hranici.

před 3 hodinami

Nervozita v Grónsku stoupá. Trumpův zmocněnec pronesl v závěru nezvané návštěvy nepříjemnou hrozbu

Petr Pavel

Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla

Prezident Petr Pavel v úvodu svého vystoupení na pražském fóru Globsec, které cituje i světový tisk, upozornil, že jeho opakovaná varování ohledně nutnosti zaměřit se na politickou vůli, průmyslové kapacity a technologické možnosti Evropy jsou dnes ještě naléhavější než dříve. Staré předpoklady, na kterých stála dosavadní bezpečnostní architektura, již podle něj neplatí. Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou vlastní obranu, přičemž motivem by neměly být požadavky z Washingtonu, ale vlastní strategické a životní zájmy kontinentu.

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně obvinilo čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra a dalších šest osob. Žaloba se týká incidentu z února roku 1996, kdy kubánská armáda sestřelila dva neozbrojené civilní letouny provozované exilovou organizací Brothers to the Rescue. Při tomto útoku zahynuli čtyři lidé, z nichž tři byli občany Spojených států. Floridský prokurátor Jason A. Reding Quiñones k případu uvedl, že uplynutí dlouhé doby nemůže smazat spáchanou vraždu. K tomuto právnímu kroku dochází v momentě, kdy Washington stupňuje tlak na kubánskou republiku s cílem dosáhnout změny tamního politického systému.

Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.

Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala varování, podle kterého by zablokování Hormuzského průlivu mohlo během šesti až dvanácti měsíců vyvolat celosvětovou potravinovou krizi. Pokud vlády jednotlivých států nezačnou okamžitě jednat, hrozí prudký nárůst cen jídla. Uzavření této klíčové námořní trasy totiž nepředstavuje pouze krátkodobý výpadek v dopravě, ale znamená začátek hlubokého systémového šoku pro globální trh.

MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem

Dvě výhry ze tří zápasů má česká reprezentace na svém kontě během probíhajícího mistrovství světa ve Švýcarsku, když překvapivě podlehla Slovinsku. Dnes se národní tým utká s dalším z outsiderů skupiny ve Fribourgu, konkrétně nastoupí proti Itálii. Zápas jste v online přenosu mohli sledovat třetinu po třetině na našem webu. 

WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku

Světová zdravotnická organizace ve středu oznámila, že dávky nejslibnější potenciální vakcíny proti kmeni Bundibugyo, který v současnosti způsobuje epidemii eboly ve střední Africe, nebudou k dispozici dříve než za šest až devět měsíců. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci uvedl, že počet podezřelých případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stoupl na šest set, přičemž nákaza si dosud vyžádala sto třicet devět obětí a očekává se, že toto číslo dále poroste.

Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu v Pekingu přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina a v souvislosti s aktuálním globálním děním varoval, že světu hrozí návrat k zákonu džungle. Vztahy mezi Čínou a Ruskem přitom označil za stabilizující sílu ve světě. Setkání obou státníků ve Velké síni lidu doprovázely vojenské pocty i vítání ze strany dětí s vlajkami obou zemí. Ceremonie se odehrála jen několik dní poté, co čínský vůdce na stejném místě hostil amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž projednával otázky obchodu, Tchaj-wanu či konfliktu v Íránu.

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.

