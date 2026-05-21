Ukrajina je vojenskou velmocí. Evropa se musí rozhodnout, zda skončí v ruských rukou, varuje Estonsko

Bývalá estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová na pražském fóru Globsec nabídla jasný pohled na otázku možného přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Podle ní by se celá diskuse měla výrazně zjednodušit a neměla by se zasekávat na technických detailech, jako je například to, jak ukrajinské zemědělství zapadne do společné zemědělské politiky bloku.
Hlavní otázka je čistě strategická, jelikož Ukrajina představuje vojenskou velmoc s obrovskou kapacitou vojenské výroby, a Evropa se musí rozhodnout, zda tyto kapacity skončí v ruských, nebo v západních rukou. Estonská politička varovala před scénářem, kdy by Ukrajinci po vzoru sovětské éry začali vyrábět zbraně pro Rusko namísto pro Západ.
Ukrajina v reakci na dřívější varování prezidenta Volodymyra Zelenského začala urychleně posilovat bezpečnostní opatření v oblastech, které sousedí s Běloruskem. Kyjev již delší dobu upozorňuje na riziko nového útoku ze strany hlavního regionálního spojence Moskvy, který posloužil jako nástupiště již pro invazi v roce 2022.
Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) potvrdila, že její jednotky společně s armádou provádějí v severních regionech komplexní opatření zahrnující zvýšené kontroly osob i majetku, což má posloužit jako účinný prostředek k odrazení případných agresivních kroků nepřítele. Tyto kroky se navíc odehrávají v týdnu, kdy Rusko a Bělorusko pořádají společné jaderné cvičení za účasti tisíců vojáků a letectva.
V souvislosti s používáním bezpilotních letounů vyzval polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz na tiskové konferenci v Tallinnu ukrajinskou stranu k maximální přesnosti. Podle něj musí být trajektorie dronů precizní, aby se zamezilo ruským provokacím a nedocházelo k narušování nebo ohrožování území sousedních států.
Reagoval tak na situaci z počátku týdne, kdy se Ukrajina omluvila za ojedinělé případy, kdy její drony při útocích na ruské cíle zbloudily do pobaltského vzdušného prostoru v důsledku ruského elektronického boje. Generální tajemník NATO Mark Rutte se však postavil na stranu Kyjeva a prohlásil, že ukrajinské drony se v Pobaltí neocitají záměrně, ale jsou přímým důsledkem bezohledné a nelegální ruské agrese.
Složitou situaci v regionu potvrzuje i Lotyšsko, jehož armáda vyhlásila možnou dronovou pohotovost nad jihovýchodní částí země, a to již třetí den v řadě. V rané fázi vyšetřování zůstává řada nezodpovězených otázek ohledně původu těchto strojů, přičemž do hry vstupují právě zprávy o ukrajinských dronech vychýlených z kurzu ruským rušením.
Ruská strana naopak ústy mluvčí ministerstva zahraničí Marii Zacharovové obvinila ukrajinského prezidenta, že svým varováním před rozšířením války z území Běloruska pouze usiluje o další eskalaci konfliktu. Volodymyr Zelenskyj přitom zdůraznil, že hlavním úkolem Ukrajiny je posílit stát tak, aby selhal jakýkoliv z pěti ruských scénářů pro rozšíření agrese přes severní hranici.
Související
Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla
Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem
válka na Ukrajině , Ukrajina , EU (Evropská unie) , Kersti Kaljulaidová
Aktuálně se děje
před 28 minutami
USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti
před 1 hodinou
Právní proces s politickým podtextem. Americké ministerstvo po 40 letech obvinilo Castra
před 2 hodinami
Ukrajina je vojenskou velmocí. Evropa se musí rozhodnout, zda skončí v ruských rukou, varuje Estonsko
před 2 hodinami
Mír v Evropě není samozřejmostí. Dějiny na nás čekat nebudou, není čas ztrácet čas, cituje světový tisk Pavla
před 3 hodinami
Nervozita v Grónsku stoupá. Trumpův zmocněnec pronesl v závěru nezvané návštěvy nepříjemnou hrozbu
před 4 hodinami
Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu
před 5 hodinami
Američan s podezřením na ebolu už je v Česku, potvrdila nemocnice
před 7 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty dosáhnou na hranici tropů
včera
Na Ukrajině našli ruský dron osazený hlavicí s ochuzeným uranem
včera
Světu zbývá půl roku, aby se vyhnul celosvětové potravinové krizi, varuje FAO
včera
Americká justice chystá kvůli incidentu v roce 96 žalobu proti Castrovi
Aktualizováno včera
MS v hokeji ONLINE: Česko - Itálie 3:1. Národní tým se trápil s dalším outsiderem
včera
Poslanci připravují Pavlovi návrhy na vyznamenané. Nechybí exprezident Zeman
včera
Tragická nehoda v Thajsku stála život Češku. Zemřel i talentovaný filmař
včera
Lebka svaté Zdislavy se příští týden vrátí do kostela, potvrdila policie
včera
Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů
včera
Policie hledá svědky jízdy autobusu, který se v Praze střetl s tramvají
včera
WHO: Ebola se v tichosti šířila měsíce. Vakcína bude nejdříve za půl roku
včera
Světu hrozí návrat k zákonu džungle, varoval Si Ťin-pching
včera
V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok
V oblastech na východě Demokratické republiky Kongo zasažených ebolou se šíří panika, protože počet podezřelých úmrtí neustále stoupá. Místní úřady přiznávají, že se jim nedaří držet krok s šířením nákazy, která se v regionu pravděpodobně šířila delší dobu nepozorovaně. Obyvatelé těžařských měst vyjadřují obrovský strach z toho, jak rychle nakažení lidé umírají. Konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba po návštěvě provincie Ituri, která je hlavním ohniskem, potvrdil, že zdravotnické týmy virus pouze dotahují, jelikož mohl v komunitě kolovat ještě před oficiálním odhalením z konce dubna.
Zdroj: Libor Novák