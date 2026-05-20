Poslanci připravují Pavlovi návrhy na vyznamenané. Nechybí exprezident Zeman

Státní vyznamenání sice v Česku uděluje prezident, ale do procesu vstupují i další lidé, například poslanci. Petru Pavlovi se chystají navrhnout jeho předchůdce v úřadu, zaznívá i jméno známého televizního moderátora.
O návrzích poslanců informoval web novinky.cz. Jednotlivými jmény se zatím zabýval organizační výbor Poslanecké sněmovny, který vede její předseda Tomio Okamura (SPD). Je jich celkem 151. Následovat musí ještě hlasování v dolní komoře parlamentu. Hlava státu navíc není nijak vázána se seznamem řídit, jde o pouhé doporučení.
Sněmovna zřejmě Pavlovi navrhne, aby předchůdci Miloši Zemanovi udělil Řád Bílého lva, tedy nejvyšší státní vyznamenání. Dalšími adepty by měli být spisovatel Milan Kundera, někdejší diplomat Michael Žantovský či filmař Karel Zeman.
V souvislosti s dalšími vyznamenáními se spekuluje o herci a moderátorovi Marku Ebenovi, kriminalistovi Jiřím Markovičovi, bývalém hokejistovi a olympijském vítězi z Nagana Jiřím Šlégrovi nebo fotbalistovi Patriku Schickovi.
Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos bude udělovat počtvrté.
Bylo 19. května roku 1536, když se v londýnském Toweru odehrála poprava. Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, kdyby se nejednalo o popravu královny, kterou navíc na popraviště dostal její vlastní manžel a král Jindřich VIII. Proč? A proč nechal o pár let později popravit i svou další ženu?
