Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

28. října 2025 20:23, Aktualizováno 28. října 2025 21:10

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

Pavel zmínil, že v roce 1918 to byla touha po samostatném státě a sebevědomém občanství. Uvedl, že i dnes je to podobné, kdy stále usilujeme o život ve svobodě, bezpečí, spravedlnosti a o naplnění vlastního štěstí. Vyjádřil vděčnost za to, že Česká republika takovou zemí je – demokratickou, bezpečnou a suverénní. Vyzval k tomu, aby si lidé tohoto stavu vážili, protože pro velkou část světa to samozřejmostí není.

Prezident se ve svém projevu dotkl i nedávných sněmovních voleb, které přinesly důležité zprávy o stavu společnosti. Jednou z nich byla velká vůle lidí podílet se na rozhodování o své zemi, což se projevilo ve vysoké volební účasti. Zároveň se potvrdila cenná schopnost občanů odolávat extrémním nabídkám, které slibovaly nereálná, naivní či nebezpečná řešení.

Hlasování podle hlavy státu také ukázalo na silnou občanskou angažovanost a schopnost prosadit vlastní představu o změně. To se promítlo nejen do rozdělení křesel mezi stranami, ale především do toho, kteří konkrétní kandidáti usednou do dolní komory. Takzvané kroužkování přivedlo do Parlamentu řadu nových tváří. Voliči nehledali tolik nové politické strany, jako spíše nové osobnosti.

Prezident zdůraznil, že občané tím jasně ukázali, že stojí o růst nových politických osobností, kterým dosud nebyl dáván dostatečný prostor. Vyjádřil přání, aby se do veřejné debaty více zapojily ženy a mladí lidé. Dále vyjádřil přesvědčení, že tento stav je třeba uchopit jako přednost, nikoli slabinu. Věří, že zkušení politici přijmou tuto změnu jako vítanou příležitost k obohacení dialogu a ke zkvalitňování politického řemesla.

"Jsem vděčný za to, když mohu před vámi všemi říct, že naše republika taková je. Demokratická – bezpečná a suverénní. Važme si toho. Pro velkou část světa takové konstatování samozřejmé není. V tom samém Thunovském paláci zanedlouho zasednou nové poslankyně a noví poslanci. A bude na nich, aby z této naší společné vůle vycházeli a naplňovali ji. Volby přinesly i řadu zpráv o stavu naší společnosti. Zprávu o velké vůli lidí podílet se na rozhodování o své zemi, která se promítla do vysoké volební účasti. Zprávu o cenné schopnosti odolávat těm nejextrémnějším nabídkám, které slibovaly nereálná, neživotaschopná, naivní nebo i nebezpečná řešení. A také zprávu o silné občanské angažovanosti a schopnosti prosadit vlastní představu o změně. Ta se promítla nejen do rozdělení křesel mezi strany, ale především do toho, kteří z kandidátů do nich usednou," prohlásil Pavel.

Pavel uvedl, že nejpodstatnějším parametrem politiky by mělo být hledání společné vůle a cíle. Politika nemá hledat řešení sama pro sebe ani pro sponzory, ale pro celou společnost a zemi. Základní podmínkou pro naplnění tohoto přístupu je podle něj respekt k Ústavě, tedy respekt k řádu, který všechny přesahuje. Prezident to považuje za primární úkol každého představitele státu, včetně sebe, a to zvláště v týdnech, kdy se formuje nová vláda. Zdůraznil, že udělá vše pro to, aby výsledky svobodných voleb mohly být naplněny řádným, klidným a konstruktivním způsobem.

V souvislosti s výročím vzniku republiky, které v jádru nese ukotvení v rodině západních demokracií, Pavel uvedl, že s nimi Česká republika sdílí hodnotový systém, svobodu, ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost. Dále zdůraznil, že plnohodnotnou součástí Evropské unie je Česko také proto. Za klíčovou záruku nejvyšší možné míry bezpečí pro občany pak označil členství v NATO.

Prezident to označil za naléhavé, neboť letošní rok se podle něj zapíše jako přelomový. Upozornil, že se mění role Spojených států ve světové politice a mnoho dlouhodobých jistot přestává platit, přičemž partnerství Evropy a Spojených států oslabilo. Uvedl, že i když to není dobrá zpráva, pozitivní je, že se evropské státy v Severoatlantické alianci dokázaly shodnout na významném navýšení investic do obrany.

"Česká republika patří k západním demokraciím, spojuje nás svoboda, ekonomická prosperita a sociální soudržnost. I proto je také plnohodnotnou součástí Evropské unie. Ve své zahraniční politice má respektovat mezinárodní právo, zdůrazňovat lidskou důstojnost a zaručovat svým občanům nejvyšší možnou míru bezpečí. A tu dnes představuje členství v NATO. Zdůrazňuji to s naléhavostí. Letošní rok se totiž do dějin zapíše jako přelomový. Svět se mění. Mění se role Spojených států ve světové politice. Mnoho dlouhodobých jistot přestává platit a partnerství Evropy a Spojených států se oslabilo. To není dobrá zpráva. Dílčím, ale významným, pozitivem, které z nového stavu světa vyplývá, je, že se evropské státy sdružené v Severoatlantické alianci dokázaly shodnout na významném navýšení investic do obrany," uvedl prezident.

Petr Pavel varoval, že Rusko vynakládá obrovské prostředky na zbrojení a nepřipravuje se na mírovou budoucnost. Podle něj je proto nutné být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom včas odradili Rusko i kohokoli jiného, kdo by mohl být agresorem. Upozornil, že pokud podceníme obranu, snadno přijdeme i o to cenné, co bylo investováno do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení a dalších oblastí, což denně vidíme ve zpravodajství z Ukrajiny. Prezident závěrem varoval, že pokud si budeme lhát o tom, že nám nic nehrozí a není třeba posilovat bezpečnost a odolnost, zaplatíme v budoucnu velmi vysokou cenu.

"Rusko nejen v uplynulém roce vynaložilo obrovské prostředky na zbrojení a my musíme počítat s tím, že se nepřipravuje na mírovou budoucnost. Spíše naopak. Proto musíme být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko, i kteréhokoli jiného možného agresora, včas od jeho záměru odradili. Pokud naopak podceníme naši obranu, snadno přijdeme i o to cenné, co jsme investovali do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení, energetiky i dalších oblastí. Vidíme to denně ve zpravodajství z Ukrajiny. Pokud někdo tvrdí, že nám nic nehrozí, že není nutné posilovat bezpečnost a obranu, občanskou informovanost, připravenost a odolnost, že není nutné bránit se před hybridními útoky nebo řízeně manipulovaným obsahem na sociálních sítích, pak vědomě lže. A pokud si budeme lhát teď, zaplatíme v budoucnu vysokou cenu. Dalším principem, který je nutným předpokladem pro zachování svobodné společnosti a demokratického právního státu, je nezávislost státních a veřejných institucí. Ty mají sloužit občanům a jejich zájmům, a nikoli k ochraně a libovůli politiků. Jde především o nezávislost: médií veřejné služby, justice, bezpečnostních složek a nezávislost vysokých škol. O ni musíme usilovat, vyžadovat ji a nesmíme mlčet, pokud bude omezována," uvedl Pavel v projevu.

Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, Motejla, Němcovou i Pánka

Řád bílého lva občanské skupiny 2. třídy obdržel Zdeněk Svěrák, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař. Vyznamenání získal za mimořádné zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Řád bílého lva vojenské skupiny 2. třídy in memoriam byl udělen diviznímu generálu Hugu Vojtovi. Generál byl legionářem, důstojníkem Československé armády a jedním ze zakladatelů a čelních představitelů protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Byl oceněn za vynikající velitelskou a bojovou činnost.

Řád bílého lva vojenské skupiny 3. třídy in memoriam získal plukovník Jaromír Nechanský, důstojník československé zahraniční armády a účastník jak protinacistického, tak protikomunistického odboje. I jemu bylo nejvyšší ocenění propůjčeno za vynikající velitelskou a bojovou činnost.

Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy in memoriam byl propůjčen jaderné inženýrce Daně Drábové. Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, mezinárodně uznávaná odbornice a propagátorka vědy, byla oceněna za mimořádné zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a státní správy.

Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy převzala Martina Navrátilová, světoznámá sportovkyně a jedna z nejlepších tenistek všech dob. Ocenění získala za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí, ale také jako neúnavná obhájkyně svobody a rovnoprávnosti.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy in memoriam získal doktor práv Otakar Motejl. Bývalý obhájce disidentů, první předseda Nejvyššího soudu, někdejší ministr spravedlnosti a první veřejný ochránce práv byl oceněn za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Řád 2. třídy in memoriam byl udělen i Daně Němcové. Psycholožka, signatářka a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, polistopadová poslankyně a představitelka Nadace Olgy Havlové byla vyznamenána za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Řád 3. třídy propůjčil prezident Šimonu Pánkovi, spoluzakladateli a dlouholetému řediteli společnosti Člověk v tísni. Tato organizace již přes třicet let poskytuje humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní pomoc v České republice i po celém světě. Pánek obdržel řád za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

In memoriam byla medailí Za hrdinství vyznamenána Anna Malinová, která během druhé světové války statečně podporovala domácí odboj. Konkrétně poskytla pomoc parašutistům z operace Anthropoid a ukrývala Jozefa Gabčíka. Stejného posmrtného ocenění se dočkal i důstojník Josef Svatoň, který se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Uznání in memoriam získal také Arnošt Valenta, jenž sloužil u 311. československé bombardovací perutě v rámci britského Královského letectva (RAF).

Medaili Za hrdinství udělil prezident rovněž Davidu Hurákovi. Ten jako velitel jednotky v operaci Resolute Support v Afghánistánu i přes vážné zranění dokázal dovést svou jednotku zpět na základnu pod intenzivní nepřátelskou palbou. Stejné ocenění si odnesl plukovník Generálního štábu ve výslužbě Karel Klinovský. Ten podle prezidenta opakovaně prokázal svou odvahu a velitelské schopnosti, zejména během zahraničních misí v bývalé Jugoslávii, Iráku a Afghánistánu.

Za záchranu životů byli vyznamenáni také Martin a Jakub Černí. Oba s nasazením vlastních životů zachránili dva chlapce, pod kterými se probořil led. Speciální uznání, rovněž Medaili Za hrdinství, obdržel i mladý hrdina, žák 4. třídy Šimon Malý ze Základní školy Františka Škroupa v Osicích. Ten dokázal vytáhnout svého dědečka, který ztratil vědomí při koupání, na břeh.

Medaile Za zásluhy byla udělena řadě významných osobností z různých oborů. Ocenění se dočkala Jiřina Bartůňková, spoluzakladatelka klinické imunologie v České republice. Dále byl vyznamenán Gerhardt Bubník, právník, krasobruslař a olympijský sportovní funkcionář, který se významně angažoval v boji proti dopingu.

Stejné ocenění prezident udělil i Zuzaně Baudyšové, zakladatelce a dlouholeté ředitelce Nadace Naše dítě a spoluzakladatelce Linky bezpečí. Medaili Za zásluhy převzal rovněž Martin Dorazín, válečný zpravodaj Českého rozhlasu, který podává informace z krizových oblastí východní Evropy, zejména z Ukrajiny. Oceněn byl také Josef Dostál, rychlostní kanoista, který se stal mnohonásobným mistrem světa a olympijským vítězem na kajaku.

Medaili Za zásluhy si převzal Jan Dvořák, učitel ze Základní školy Jeseník, skautský vůdce a zakladatel vzdělávacího projektu Politika nejen pro mladé. Stejné vyznamenání udělil Pavel také Ondřeji Felixovi, přednímu českému odborníkovi na informační technologie.

Oceněn byl in memoriam i Ondřej Hes, lékař a světový specialista na diagnostiku nádorů ledvin. Medaili získal rovněž vědec Tomáš Jungwirth, jehož tým stojí za revolučním objevem v oblasti ukládání digitálních dat, který by mohl vést k tisíckrát rychlejšímu ukládání informací. Prezident předal medaili i Františku Kopřivovi, lékaři a jednomu ze zakladatelů oboru dětské pneumologie.

In memoriam udělil Pavel Medaili Za zásluhy Janu Kaplickému, vizionáři moderní architektury a designu mezinárodního věhlasu. Prezident zdůraznil, že jeho tvorba podnítila zájem široké veřejnosti o architekturu veřejných budov a urbanismus. Medaili si odnesl i Jan Vítek, průkopník technologie předpjatého betonu a autor projektu Nuselského mostu a mnoha dalších významných mostních staveb v Česku i zahraničí.

Medaili Za zásluhy udělil prezident Anně Geislerové, jedné z nejuznávanějších hereček své generace a držitelce pěti Českých lvů. Pavel ji ocenil za její herecký přínos a pevné občanské postoje. Stejné pocty se dostalo dirigentovi mezinárodního věhlasu, Jakubu Hrůšovi.

Mezi oceněnými je i Věra Fina, spisovatelka, ilustrátorka a fotografka, která založila organizaci Jelimán pomáhající onkologickým pacientům. Oceněna byla také Zdenka Wasserbauerová, která se úspěšně věnuje propagaci dárcovství kostní dřeně, a psycholožka a pedagožka Dana Krejčířová, která významně přispěla k rozvoji oboru dětské klinické psychologie.

Za své sportovní úspěchy obdrželi Medaili Za zásluhy dva kanoisté. Ocenění si odnesl rychlostní kanoista Martin Fuksa, čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz. Medaili Za zásluhy předala hlava státu také Davidu Kratochvílovi, mladému nevidomému paraplavci, držiteli řady titulů z mezinárodních mistrovství. Kratochvíl zvítězil na loňské paralympiádě a drží několik evropských a světových rekordů.

Medaili Za zásluhy obdržel Jan Vítek, průkopník technologie předpjatého betonu, který je autorem návrhu Nuselského mostu a dalších významných mostních staveb v Česku i zahraničí. Prezident ji dále udělil Zdeňce Wasserbauerové, která se velmi úspěšně věnuje propagaci dárcovství kostní dřeně, a psycholožce a pedagožce Daně Krejčířové, jež významně přispěla k rozvoji oboru dětské klinické psychologie.

Oceněna byla i vědkyně Šárka Pospíšilová, jejíž výzkum výrazně posunul diagnostiku leukémií a pomáhá k poznání genetické informace české populace. Důležitý přínos k pokroku v léčbě dětské leukémie zaručil stejné ocenění i Janu Starému.

Medaili Za zásluhy převzal Libor Lochman, dlouholetý ředitel Útvaru pro rychlé nasazení Policie České republiky. Prezident ocenil také Petra Ošlejška, náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, který koordinuje oceňovanou pomoc českých hasičů v zahraničí.

Diplomat a bezpečnostní expert Tomáš Pojar byl vyznamenán za svou roli v kritickém období po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Pavel jej ocenil jako vládního poradce pro národní bezpečnost. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky, Karel Řehka, získal medaili za to, že v kritickém období po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu s rozhodností a vytrvalostí zastává klíčovou roli v zajišťování bezpečnosti země.

Medaili Za zásluhy obdržel Petr Oslzlý, bývalý umělecký ředitel Divadla Husa na provázku a rektor Janáčkovy akademie múzických umění. Prezident ocenil i podnikatele Josefa Průšu, jenž významně přispěl k rozvoji a zpřístupnění technologie 3D tisku široké veřejnosti.

In memoriam byla udělena medaile významnému herci, dabérovi a divadelnímu pedagogovi, dlouholetému členu činohry Národního divadla a nositeli Ceny Thálie za celoživotní mistrovství, Aloisi Švehlíkovi. Poslední Medaili Za zásluhy udělil prezident Jiřímu Tichotovi, zakladateli legendární hudební skupiny Spirituál kvintet.

Medaili si odnesla i Danuše Steinová, zakladatelka první Univerzity třetího věku v České republice a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. In memoriam byl oceněn Josef Vágner, dlouholetý ředitel Zoologické zahrady ve Dvoře Králové a zakladatel tamního safari. Poslední medaile in memoriam míří k Miloši Zapletalovi, skautskému představiteli, který přispěl k pokračování odkazu Jaroslava Foglara a rozvoji skautského vzdělávání.

Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu

Prezident Petr Pavel se v úterý dopoledne připojil k dalším nejvyšším představitelům státu, aby uctili 107. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tradiční pietní akt se konal u památníku na pražském Vítkově. Hlava státu jako první položila věnec u hrobu neznámého vojína.

