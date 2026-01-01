Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc

Lucie Podzimková

1. ledna 2026 10:41

Vladimir Putin a Donald Trump
Vladimir Putin a Donald Trump Foto: Reprofoto YouTube

Ukrajinci vypustili drony, které podle neověřeného tvrzení ruské strany zaútočily na rezidenci prezidenta Vladimira Putina, ze Sumské a Černihivské oblasti, tvrdí Moskva. Americký prezident Donald Trump zároveň udělal něco, čímž naznačil, že Kremlu tentokrát nevěří. 

Jak upozornil web France24, ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry sestřeleného dronu, o kterém tvrdí, že byl vypuštěn ukrajinskou armádou s cílem zasáhnout rezidenci prezidenta Putina v severozápadním Rusku. Na videu je vidět poškozený bezpilotní stroj, jak leží ve sněhu v zalesněné oblasti. Web nicméně podotkl, že věrohodnost videa není možné nezávisle ověřit.

Podle BBC ukázala Moskva i mapu, podle které byly ukrajinské drony vypuštěny ze Sumské a Černihivské oblasti. Voják zároveň na videu tvrdí, že se jedná o dron Chaklun. 

Zajímavou věc zároveň udělal americký prezident Trump. Na Silvestra sdílel na profilu na sociální síti Truth Social článek deníku New York Post, že Rusko stojí míru na Ukrajině v cestě. "Konec ničivé války je blíž než kdy dřív, řekl Trump. Pak si ale ruský diktátor Vladimir Putin vybral lži, nenávist a smrt," píše se v článku. 

O údajném pondělním útoku více než 90 dronů na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti se zmínil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle ministra byly všechny bezpilotní stroje úspěšně zneškodněny, aniž by způsobily jakoukoliv škodu.  

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky.

Zelenskyj upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

před 2 hodinami

Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Vladimír Putin Donald Trump Rusko Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

před 32 minutami

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

V Rudolfinu se lidé loučí s Jiřím Bartoškou. (20.5.2025)

Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti

Česko letos přišlo o několik výrazných osobností, které je dobré si v závěru roku připomenout. O tvář přišel karlovarský filmový festival, s někdejším nejvyšším představitelem se musela rozloučit tuzemská církev. Odešel také držitel prestižní filmové ceny Oscar. 

včera

včera

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

včera

včera

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění

Rok 2025 převrátil českou politiku vzhůru nohama. Říjnové volby vrátily k moci Andreje Babiše a spolu s ním vznikla křehká koalice ANO, SPD a Motoristů, v níž reálný vliv drží Filip Turek. Vznik vlády provázejí spory s prezidentem Petrem Pavlem i vážné pochyby o kompetenci a etice aktérů. Dosavadní pětikoalice mezitím zaplatila za vlastní komunikační chaos a aféry. Rok 2026 proto spíš, než stabilitu slibuje turbulence a vleklé vnitřní konflikty.

včera

Vladimir Putin

Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina

Rusové se nadále snaží svět přesvědčit, že opravdu došlo k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Silvestrovské oslavy, ilustrační fotografie.

Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.

včera

včera

včera

Předpověď počasí do víkendu. Připravte se na sníh i silný vítr

Počasí v Česku se až do prvního lednového víkendu neobejde bez výstrah. Varování meteorologů začne platit během silvestrovského dopoledne. Dnes a v dalších dvou dnech hrozí vydatné sněžení, sněhové jazyky či závěje i silný vítr. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy