Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc

Ukrajinci vypustili drony, které podle neověřeného tvrzení ruské strany zaútočily na rezidenci prezidenta Vladimira Putina, ze Sumské a Černihivské oblasti, tvrdí Moskva. Americký prezident Donald Trump zároveň udělal něco, čímž naznačil, že Kremlu tentokrát nevěří.
Jak upozornil web France24, ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry sestřeleného dronu, o kterém tvrdí, že byl vypuštěn ukrajinskou armádou s cílem zasáhnout rezidenci prezidenta Putina v severozápadním Rusku. Na videu je vidět poškozený bezpilotní stroj, jak leží ve sněhu v zalesněné oblasti. Web nicméně podotkl, že věrohodnost videa není možné nezávisle ověřit.
Podle BBC ukázala Moskva i mapu, podle které byly ukrajinské drony vypuštěny ze Sumské a Černihivské oblasti. Voják zároveň na videu tvrdí, že se jedná o dron Chaklun.
Zajímavou věc zároveň udělal americký prezident Trump. Na Silvestra sdílel na profilu na sociální síti Truth Social článek deníku New York Post, že Rusko stojí míru na Ukrajině v cestě. "Konec ničivé války je blíž než kdy dřív, řekl Trump. Pak si ale ruský diktátor Vladimir Putin vybral lži, nenávist a smrt," píše se v článku.
O údajném pondělním útoku více než 90 dronů na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti se zmínil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle ministra byly všechny bezpilotní stroje úspěšně zneškodněny, aniž by způsobily jakoukoliv škodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky.
Zelenskyj upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
