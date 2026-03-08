Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety.
Andrew Mountbatten-Windsor požádal o ukončení pronájmu East Lodge, nemovitosti, která se nachází v blízkosti jeho někdejšího sídla Sunninghill Park v hrabství Berkshire a s největší pravděpodobností dříve sloužila k ubytování personálu. Podle dokumentů, o nichž informuje BBC, platil za roční pronájem 13 tisíc liber, tedy v přepočtu přes 364 tisíc korun.
Tehdejší princ žil v rezidenci Sunninghill Park do roku 2004, kdy se přestěhoval do Royal Lodge. Opuštěnou nemovitost pak v roce 2007 kontroverzně prodal zeťovi kazašského prezidenta, který nabídl 15 milionů liber, tedy o tři miliony více, než mladší bratr současného krále Karla III. žádal.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února na půl dne ocitl v rukou policistů kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. V minulém týdnu dokončili strážci zákona prohlídku v někdejší rezidenci syna zesnulé královny Alžběty II.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
