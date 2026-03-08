Šest politických uskupení by se aktuálně dostalo do Poslanecké sněmovny, ukázal průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi. ANO si drží stabilní podporu přibližně třetiny voličů. Nejsilnějším zástupcem opozice je nově hnutí Starostové a nezávislí, které o procento předčilo ODS.
ANO by podle průzkumu volilo 34,5 procenta voličů, oproti lednu se tak nic nezměnilo. Další dva subjekty by dosáhly dvouciferného výsledku, oba z řad současné sněmovní opozice. Na druhé místo se dostalo hnutí STAN, kterému by dalo hlas 15,5 procenta oslovených. O procento nižší je momentálně podpora ODS.
Do Sněmovny by se dostali také Piráti, jimž důvěřuje 9 procent respondentů. Hnutí SPD vedené předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou by obdrželo 6,5 procenta hlasů. Motoristé se drží na hraně vstupu do dolní parlamentní komory s pětiprocentní podporou.
Nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby nazvané Naše Česko by volilo 3,5 dotázaných. Dopadlo by tak lépe než dvě dlouholeté sněmovní strany, konkrétně KDU-ČSL (3 %) a TOP 09 (2 %).
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Související
ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba
ANO si udržuje stabilní podporu i po volbách, ukazuje nový průzkum
volby , průzkumy , Poslanecká sněmovna
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Václav Moravec oznámil konec působení v České televizi
před 29 minutami
Trump nevyloučil nasazení vojáků v Íránu. Kurdy požádal, aby nebojovali
před 1 hodinou
ANO první, Starostové by přeskočili ODS. Kubovo hnutí by do Sněmovny neproniklo
před 1 hodinou
Lipavský promluvil o třetí světové válce. Macinka vidí situaci jinak
před 2 hodinami
Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce
před 3 hodinami
Pavel chce, aby Česko i nadále bylo bezpečnou a prosperující zemí
před 4 hodinami
Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová
před 4 hodinami
Izraelské varování. Nového íránského vůdce budeme pronásledovat, vzkazuje armáda
před 5 hodinami
Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu
před 6 hodinami
Vaše letadlové lodě už nepotřebujeme, vzkázal Trump do Británie
před 7 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů
včera
Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz
včera
Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos
včera
Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí
Aktualizováno včera
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
včera
Írán by ještě o víkendu mohl mít nového vůdce. Nahradí Chameneího
včera
Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem
včera
Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě
včera
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
včera
Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaku bourala legendární Tatra
Když máte automobilového veterána, rozhodně se nechcete stát účastníkem dopravní nehody. Jedna taková nemilá událost se stala ve čtvrtek na jihu Čech. Havaroval tam vůz, jenž byl stvořen i pro reprezentanty minulého režimu.
Zdroj: Jan Hrabě