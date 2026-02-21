ANO by vyhrálo sněmovní volby. Motoristům už šlape na paty hejtman Kuba

Jen pět uskupení by se teď dostalo do Poslanecké sněmovny, ukazuje průzkum agentury NMS pro web novinky.cz. Zvítězilo by hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, jemuž by dala hlas téměř třetina voličů. Těsně pod pětiprocentní hranicí by skončilo hnutí Naše Česko, nový subjekt vedený jihočeským hejtmanem Martinem Kubou.
ANO by podle nejnovějšího šetření volilo 32,6 procenta oslovených. Dvouciferného výsledku by dosáhly ještě dva opoziční subjekty. Občanští demokraté (14,7 %) mají náskok pouhé desetiny procenta na Starosty a nezávislé (14,6 %).
Do Poslanecké sněmovny by se dostaly už jen dva další kandidující subjekty. Čtvrté místo by zaujali Piráti s podporou 7,2 procenta respondentů. Na šest a půl procenta hlasů by dosáhlo hnutí SPD, v jehož čele je předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
Pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory parlamentu se propadli Motoristé. Volilo by je 4,7 procenta dotázaných, stejná je deklarovaná podpora Kubova hnutí Naše Česko. Až pod tři procenta se propadly strany KDU-ČSL (2,6 %) a TOP 09 (2,4 %), které se loni do Sněmovny dostaly v rámci koalice Spolu s občanskými demokraty.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Zatímco Spojené státy pokračují v masivním posilování svých vojenských kapacit na Blízkém východě, Írán podniká sérii kroků, kterými dává najevo svou připravenost na válku. Teherán se soustředí zejména na opevňování jaderných zařízení a obnovu kapacit pro výrobu raket, které byly poškozeny během dřívějších střetů. Napětí roste i přes probíhající diplomatické pokusy o urovnání sporu.
Zdroj: Libor Novák