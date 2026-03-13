Počasí se změní, avizují meteorologové. Na horách znovu napadne sníh

Počasí bylo v posledních dnech na březen poměrně teplé. Nadcházející víkend by to měl změnit, vyplývá z předpovědiČeského hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Místy může dokonce napadnout až sedm centimetrů nového sněhu.
Přes Česko bude o víkendu od západu postupovat zvlněná studená fronta, která přinese velký teplotní kontrast mezi západem a východem republiky. Na horách má dokonce sněžit.
V sobotu bude slunečno, v Čechách se ale začne zatahovat. Na západě se už večer vyskytnou místní přeháňky, v polohách nad 1000 metrů půjde o sněžení. Ranní teploty se mají pohybovat mezi 4 až 8 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 11 až 16 °C, ale na Moravě a ve Slezsku bude až 18 °C. "Během dne se zejména ve východní polovině území rozfouká čerstvý jihovýchodní vítr, který místy dosáhne nárazů kolem 18 m/s," uvedli meteorologové.
Neděle přinese ještě větší teplotní kontrast mezi západem a východem Česka. Bude převládat velká oblačnost, na východě zpočátku může být i polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Ráno bude nejchladněji na západě Čech, a to kolem 2 °C. Odpolední maximální teploty v Čechách vyšplhají na hodnoty mezi 4 °C až 9 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude podstatně tepleji, většinou mezi 10 °C až 15 °C
"Zejména na horách v Čechách se dočkáme po delší době i nové sněhové pokrývky. Většinou napadne během víkendu v polohách nad 800 m n. m. do 7 cm nového sněhu," dodal ústav.
Zdroj: Libor Novák