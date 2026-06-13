Předpověď počasí pro vodáky. Medard pomohl, brzy se však oteplí

Červnem vypuklo meteorologické léto, což je roční doba, na kterou čekají i vodáci. Počasí jim ale zprvu moc nepřálo. V posledních dnech se ale situace zlepšila, potvrzují to také informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Medardovská pranostika se letos naplňuje, což podle meteorologů přispívá k záchraně zatím bídné vodácké sezony. Pravdou však je, že vodní stavy na tuzemských řekách se jen velmi zvolna přibližují k obvyklým průtokům.
"Většina hlavních vodáckých řek je už aktuálně sjízdná, avšak zejména v jižní polovině našeho území stále převládá v klasifikaci vodností červená barva, která znázorňuje velikost průtoku nižší než 50% průměrného červnového průtoku," uvedli hydrologové na facebooku.
V posledních dnech pršelo víceméně na celém území republiky. Nejvýznamnější srážky zaznamenal severovýchod Česka, na horách tam místy napršelo kolem 50 milimetrů. V Olši a na jejich některých přítocích tak jsou průtoky aktuálně asi na dvojnásobku obvyklých červnových hodnot.
Hraniční je pro vodáky situace na horní Vltavě, kde stále chybí dva centimetry, aby byl úsek řeky sjízdný. "Je tedy naděje, že pokud se dobře trefí srážky v noci na sobotu, tak by v průběhu sobotního dne mohlo být po dlouhé době na vodočtu alespoň přechodně 50 cm a nejkrásnější vodácký úsek na Vltavě by tedy mohl být alespoň na krátko otevřen," podotkli odborníci.
Meteorologové nicméně upozornili, že chladnější a deštivější počasí už nemá pokračovat dlouho. V příštím týdnu se oteplí, koncem týdne by mohly být opět atakovány i tropické teploty.
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Zdroj: Libor Novák