Německo musí být do roku 2029 v bojové pohotovosti, hrozí válka s Ruskem, varoval tamní generál

Libor Novák

12. června 2026 21:08

Bundeswehr, ilustrační fotografie
Bundeswehr, ilustrační fotografie Foto: Bundeswehr

Německé ozbrojené síly se musí nacházet v plné bojové pohotovosti nejpozději do roku 2029, jelikož reálně hrozí ozbrojený konflikt s Ruskou federací. Na berlínském leteckém veletrhu ILA to prohlásil náčelník generálního štábu Bundeswehru, generálporučík Christian Freuding. 

Podle jeho vyjádření panuje mezi všemi dvaatřiceti členskými státy Severoatlantické aliance jednoznačná shoda na tom, že Moskva bude schopna zaútočit na alianční teritorium ještě před koncem nynějšího desetiletí. Tento časový horizont vychází ze společných poznatků aliančních zpravodajských služeb, přičemž útok by mohl nastat i dříve, a to bez ohledu na masivní ztráty na lidech i technice, které Rusko utrpělo během pětiletého válčení na Ukrajině.

Zmiňovaný rok 2029 vnímají vojenští stratégové jako nejzazší termín, do kterého musí evropské země stihnout odstranit kritické nedostatky ve své obranyschopnosti, navýšit zbrojní produkci a posílit celkové armádní kapacity.

Varování nejvyššího německého velitele odráží hluboké obavy, že by se Kreml mohl pokusit prověřit jednotu a akceschopnost NATO v době, kdy Evropa teprve usiluje o vlastní znovuvyzbrojení. Ruský vojensko-průmyslový komplex je totiž podle evropských obranných expertů schopen obnovit svou bojovou sílu natolik rychle, že bude v horizontu několika málo let představovat přímou konvenční hrozbu pro celý kontinent.

Tento stupňující se tlak výrazně proměňuje vnitrostátní debatu v Německu a nutí tamní politiky i průmysl k rychlému jednání. Freuding sice ocenil, že Berlín již dokázal zrychlit nákupní procesy a zbrojařské firmy viditelně zintenzivnily výrobu, avšak časový deficit zůstává alarmující.

Armáda se v současné situaci nemůže spoléhat na zdlouhavé a ambiciózní projekty, jejichž dokončení trvá celé roky, a proto pro překlenutí kritického období naléhavě vyžaduje okamžitá prozatímní řešení. Tento přístup souvisí s celkovou transformací německé armády, která se nově zaměřuje na budování sil rychlé reakce schopných okamžitě odstrašit případného agresora.

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