Vražda v Praze. Případ se stal na Chodově, policisté zadrželi muže

Policie od pátku vyšetřuje vraždu, ke které došlo na pražském Chodově. Případem se zabývají kriminalisté, zadržena byla jedna osoba. Jde o muže, jenž je podezřelý z vraždy.
Policie o případu poprvé informovala v pátek po půl druhé odpoledne. "Pražští kriminalisté v současné době prověřují okolnosti násilného trestného činu, který se stal v Machkově ulici na Chodově," uvedla na sociální síti X a ujistila místní, že nikomu nehrozí další nebezpečí.
Strážci zákona původně neprozradili žádné další podrobnosti. Podle informací deníku Blesk měl muž usmrtit svého otce a následně se sám udat na policii.
Policie později oznámila zadržení jedné osoby. "V souvislosti s případem zadrželi policisté muže, který je podezřelý ze spáchání trestného činu vražda," sdělila.
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