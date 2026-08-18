Babišova vláda se pouští do boje se suchem. Obnovila Národní koalici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. srpna 2026 10:44

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) se v pondělí prioritně věnovala především problematice sucha. Novelizací také upravila pravidla pro škody způsobené softwarem a umělou inteligencí a podpořila vysokorychlostní tratě. 

Kabinet Andreje Babiše se na pondělním jednání zaměřil na aktuální téma boje proti suchu a opatření pro lepší zadržování vody v krajině. "Máme tu situaci, kdy od 1. ledna do 10. srpna tohoto roku spadlo v ČR nejméně srážek za stejné období od roku 1961 a přibližně 70 procent sledovaných podzemních vod je ve stavu silného nebo mimořádného sucha. Rok 2025 byl 6. nejsušším za posledních 65 let. Zabýváme se tím dlouhodobě," uvedl Babiš.

Vláda proto odsouhlasila obnovení činnosti Národní koalice boje proti suchu. Desetičlennou koalici povede předseda vlády Andrej Babiš. Působit v ní bude i ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí Richard Brabec (ANO). Součástí koalice budou i čeští experti na problematiku sucha a vodního hospodářství.

"Sucho neřešíme jen ty poslední dny a týdny, věnujeme se tomu už od roku 2015. Naše předešlá vláda již v roce 2017 schválila Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR a už v roce 2018 vznikla Národní koalice pro boj se suchem. Dělali jsme tisíce opatření, a kdybychom je od roku 2015 nedělali, tak dnes by byl problém s vodou mnohem větší. V tom období od roku 2015 jsme podpořili 21 tisíc různých projektů v hodnotě 16,5 miliard korun jako opatření pro zadržování vody v krajině, Dešťovka a další," řekl premiér.

Kabinet také novelizoval občanský zákoník, aby pravidla odpovědnosti za vadné výrobky byla přizpůsobena digitálnímu věku. Nově se budou pravidla vztahovat také na software, digitální produkty nebo systémy využívající umělou inteligenci. Schválená novela občanského zákoníku převádí do českého práva novou evropskou směrnici o odpovědnosti za vadné výrobky.  Novela zároveň usnadní poškozeným prokazování jejich nároků a upraví pravidla pro uplatňování odpovědnosti v případech, kdy se na vzniku škody podílejí nové digitální technologie.

Vláda z důvodu transparentnosti veřejných zakázek změnila usnesení a nově bude mít Ministerstvo obrany povinnost předkládat vládě pro informaci veškeré zakázky nad 30 milionů korun. "Za nás to tak dřív fungovalo, předchozí vláda to změnila, protože si to prosadila minulá ministryně obrany a na vládu předkládala jen zakázky nad 300 milionů. My chceme, aby to bylo zase transparentní, takže tu částku zase snižujeme," zdůraznil premiér.

Vláda zároveň rozhodla o zrušení koncepce informování o evropských záležitostech a přípravě nové koncepce, která odpovídá dnešní době. Rozhodla také o zrušení krajských Eurocenter, která od roku 2006 poskytují veřejnosti informace o Evropské unii.

"Protože šetříme, rozhodli jsme, že zrušíme stávající koncepci informování o evropských záležitostech. Ta koncepce je stará dvacet let, vznikla po vstupu České republiky do EU. Myslím si, že už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spousty úředníků. Jsme v úplně jiné době, ušetříme tím 10 milionů ročně, a to již od 1. ledna 2027. Zároveň teď úřad vypracuje novou koncepci, která bude odpovídat dnešní době a budou se na ní podílet resorty, kterých se to týká, také stálé zastoupení v Bruselu a další," dodal premiér Babiš.

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Zdroj: Jan Hrabě

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