Policie obvinila strojvedoucího, který řídil opilý. Nadýchal přes dvě promile

Policie zásadně pokročila s vyšetřováním neobvyklého květnového případu, kdy byli příslušníci přivoláni k osobnímu vlaku s opilým strojvedoucím. Ten nově čelí obvinění, o kterém rozhodl policejní komisař. Strojvedoucímu hrozí až několik let za mřížemi.
"Policejní komisař dnes obvinil strojvedoucího, který řídil vlak pod vlivem alkoholu a zahájil jeho trestní stíhání," informovala policie v pátek na sociální síti X. Podle dřívějších informací hrozí strojvedoucímu zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.
Strojvedoucí během osudného dne zahájil směnu kolem 16. hodiny v Přerově, odkud s osobním vlakem vyjel na lince do Lipníku nad Bečvou. Podle svědků se choval nestandardně. "Během cesty z Přerova opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová v květnu.
Byla proto přivolána policejní hlídka, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky kolem 2,8 promile alkoholu v dechu. Muž měl v tu chvíli v soupravě asi čtyřicet cestujících, které tím ohrozil. Ke zranění osob a škodě na majetku naštěstí nedošlo.
Policie před několika týdny avizovala, že prošetří i to, zda nevznikla finanční škoda na zpožděném vlaku nebo kvůli případné výluce na trati.
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Zdroj: Libor Novák