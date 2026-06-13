Počasí: Do Česka se příští týden vrátí tropické teploty

Libor Novák

13. června 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační foto
Letní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

Česko čeká v příštím týdnu výrazná změna počasí doprovázená pozvolným oteplováním, které v druhé polovině období vyvrcholí tropickými teplotami. Začátek týdne přinese ještě mírnější hodnoty a proměnlivou oblačnost.

V pondělí bude převážně polojasno až oblačno, přičemž srážky v podobě přeháněk se vyskytnou zejména na severu a severovýchodě území, zatímco na zbytku Singulárního regionu se objeví pouze ojediněle. Celkový úhrn srážek by neměl překročit tři milimetry. Noční minima klesnou na 11 až 7 °C, přes den rtuť teploměru vystoupí na 17 až 21 °C, na jižní Moravě může dosáhnout až 23 °C. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

V úterý oblačnosti ubyde a převládat bude skoro jasno až polojasno, pouze během dne se přechodně obloha více zatáhne. Srážky se v tento den neočekávají. V noci teploty spadnou na 10 až 6 °C, denní maxima však citelně vzrostou a zastaví se mezi 20 až 25 °C. Slabý vítr přes den přechodně zesílí na mírný západní až severozápadní s rychlostí do 6 m/s.

Středa se ponese v duchu polojasné až oblačné oblohy, přičemž srážkové úhrny zůstanou na nulových hodnotách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 12 až 8 °C, v údolních oblastech mohou ojediněle klesnout až k 6 °C. Přes den bude příliv teplého vzduchu pokračovat a nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 27 °C. Vane slabý západní až jihozápadní vítr s rychlostí do 4 m/s.

Od čtvrtka do soboty pak počasí plně ovládnou letní až tropické dny. Obloha bude zpočátku jasná nebo skoro jasno, teprve v samotném závěru tohoto období dojde k přechodnému zvětšení oblačnosti, které s sebou ojediněle přinese přeháňky nebo bouřky. Noční teploty budou zpočátku opisovat hodnoty 15 až 10 °C, postupně však začnou stoupat na velmi teplých 20 až 15 °C. Skokový nárůst zaznamenají především nejvyšší denní teploty, které nejprve vystoupí na 25 až 30 °C a v dalších dnech vyvrcholí na tropických 30 až 35 °C.

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Zdroj: Libor Novák

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