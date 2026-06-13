V době, kdy celý svět žije ve čtvrtek zahájeným fotbalovým světovým šampionátem, přišla pro český fotbal nesmírně bolestná a smutná zpráva. Ve věku 76 let totiž po dlouhé vážné nemoci zemřela tuzemská trenérská fotbalová legenda Petr Uličný, který jako trenér zaznamenal úspěchy s Brnem nebo Olomoucí. Tam zakončil i svou hráčskou kariéru, během které nastupoval i za Spartu a Plzeň.
Samotná hráčská kariéra muže s bouřlivou a svéráznou povahou, jenž se narodil v Uničově, však začala v Kroměříži. Co se týče jeho veleúspěšné trenérské kariéry, tak ta skončila jeho působením v Hranicích a Uničově, kde dělal asistenta.
Prvním klubem, který ale jako trenér vedl, byl Havířov. Pak už se přesunul do první ligy, kde vedl vedle již zmíněných klubů také Zlín, Ostravu, Plzeň, Viktorii Žižkov či Opavu. V rámci druhé ligy také trénoval Hradec Králové, s nímž se mu podařilo dostat mezi tuzemskou fotbalovou elitu. V roce 2007 sis vyzkoušel i trénování v zahraničí, když převzal Ružomberok. Tam ale nakonec strávil pouhý půlrok.
Poté s Brnem zaznamenal jeho historický výsledek, když s ním skončil v první lize na čtvrtém místě a pak už své jméno opět a nakonec definitivně spojil s Olomoucí, když tam nejprve trénoval druholigový 1. HFK Olomouc, aby tam v roce 2011 převzal Sigmu Olomouc. S ní zažil největší klubový úspěch, když ji dovedl v květnu 2012 k zisku českého poháru poté, co tehdy v Plzni porazili jeho svěřenci Spartu 1:0.
Když o deset dní později vedl Olomouc v ligovém zápase proti Dukle (2:1 pro Olomouc), jednalo se o jeho poslední zápas v roli trenéra na profesionální úrovni vůbec. Muž, který v českém fotbale odtrénoval neuvěřitelných 413 zápasů, však zůstal profesionálem napořád a pro český fotbal zanechal nesmazatelnou stopu. Jak svou prací, tak svou nezaměnitelnou osobností.
Petr Uličný , úmrtí , Fotbal
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Zemřela česká trenérská fotbalová legenda Petr Uličný
před 37 minutami
Pohřeb Zdeny Mašínové proběhne příští týden v Olomouci
před 1 hodinou
Dohoda by otevřela Hormuzský průliv, přiznal Teherán. Rozhodnutí ale nepadlo
před 2 hodinami
Vražda v Praze. Případ se stal na Chodově, policisté zadrželi muže
před 3 hodinami
Počasí: Do Česka se příští týden vrátí tropické teploty
včera
Německo musí být do roku 2029 v bojové pohotovosti, hrozí válka s Ruskem, varoval tamní generál
včera
Státy NATO zvažují zásadní změnu. Chtějí udělit nejvyššímu veliteli pravomoc sestřelovat drony
včera
Tolik peněz, že je nemá šanci do konce života utratit. Elon Musk se stal prvním bilionářem na světě
včera
Chaos v mírových jednáních nebere konce. Írán popřel podpis dohody, Trump označil její podmínky za hoax
včera
Facebook a Instagram po celém světě kolabují. Postihl je rozsáhlý globální výpadek
včera
Bohaté státy Evropské unie se bouří. Chtějí razantní škrty
včera
Islámábádská dohoda je na spadnutí? Írán popřel, že by ji měl o víkendu podepsat
včera
Zahajovací zápas fotbalového MS zvládlo domácí Mexiko. JAR dohrávala o devíti lidech
včera
CNN: Dohoda USA s Íránem má jen prodloužit příměří a znovu otevřít Hormuzský průliv
včera
Ministryně pro místní rozvoj Mrázová byla napadena
včera
Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu
včera
Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail
včera
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
včera
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
včera
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Washington a Teherán jsou velmi blízko podepsání mírové dohody, která by mohla ukončit současný válečný konflikt. Podle jeho slov bylo dosažení dohody hlavním důvodem, proč se rozhodl zrušit třetí noc po sobě plánované raketové údery a bombardování Íránu. Trump novinářům sdělil, že k finálnímu stvrzení ujednání zbývá v následujících dnech pouze dokončit dokumentaci, přičemž samotný podpisový ceremoniál se pravděpodobně uskuteční v Evropě. Podle něj tak válka s Íránem prakticky skončila.
Zdroj: Libor Novák