Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa

Libor Novák

12. března 2026 12:38

Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)
Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Politico vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Vladimira Putina. Zelenskyj zdůraznil, že po více než čtyřech letech války je ukrajinský lid sice unavený, ale morálka zůstává vysoká a země není ochotna přistoupit na ruská ultimáta ohledně odevzdání rozsáhlých území na východě státu. Podle jeho slov by měl Trump svou vyjednávací sílu zaměřit na agresora, nikoliv na oběť.

Situace v Kyjevě je momentálně napjatá i kvůli postoji Donalda Trumpa, který se po svém návratu do Bílého domu vyjadřuje na adresu Zelenského kriticky a opakovaně jej vyzývá k uzavření dohody s Moskvou. Trump dokonce naznačil, že má větší důvěru v ochotu Putina jednat než u ukrajinského lídra. Zelenskyj naopak upozorňuje, že klíčem k míru není tlak na Ukrajinu, ale jasné záruky a důslednost vůči Rusku, kterému Kyjev po letech zkušeností s agresí nemůže důvěřovat.

Zelenskyj rovněž apeloval na evropské lídry, aby urychleně vypracovali „plán B“ pro dlouhodobé financování Ukrajiny. Reagoval tak na postoj maďarského premiéra Viktora Orbána, který blokuje slíbenou unijní půjčku ve výši 90 miliard eur. Ukrajinský prezident označil Orbánovo chování za otevřené vydírání a kritizoval jej za šíření ruských narativů a blokování sankcí. Podle Zelenského Orbán stojí na straně ruského vůdce ve všem kromě přímého vojenského útoku.

Vztahy s Maďarskem a Slovenskem komplikuje také spor o ropovod Družba. Budapešť a Bratislava viní Kyjev z úmyslného zdržování oprav potrubí, které bylo poškozeno ruským bombardováním. Zelenskyj tyto obvinění odmítá a tvrdí, že problémem není technický stav potrubí, ale Orbánova politika, která upřednostňuje strategické partnerství s Ruskem před evropskou solidaritou. Diplomatické mlčení podle něj v tomto případě již není účinnou metodou.

Jedním z hlavních témat rozhovoru byly také bezpečnostní záruky, které by měly podložit jakoukoli budoucí mírovou dohodu. Zelenskyj uvedl, že Trump mu sice nabídl záruky, které by měly být silnější než členství v NATO, ale konkrétní detaily zatím chybí. Ukrajinský prezident trvá na tom, že jakýkoliv takový závazek musí schválit americký Kongres a národní parlamenty, aby jej nemohla zrušit žádná budoucí administrativa ve Washingtonu či jinde.

Dynamika vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem se v posledních týdnech změnila také v důsledku Trumpova rozhodnutí zahájit vojenské akce proti Íránu. Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina vysílá do Perského zálivu týmy specialistů na bezpilotní letouny. Ti mají americkým spojencům pomoci v obraně proti íránským dronům Šáhed, s nimiž má ukrajinská armáda bohaté zkušenosti z posledních čtyř let bojů.

Výměnou za toto know-how doufá Kyjev v získání nejmodernějších amerických raket PAC-3 pro obranné systémy Patriot. Zelenskyj však vyjádřil obavy, že těchto střel může být nedostatek, protože je nyní americká armáda prioritně využívá pro vlastní operace a obranu v Zálivu. Žádná finální dohoda v tomto směru zatím nebyla uzavřena, ale jednání jsou podle prezidentových slov velmi delikátní.

Navzdory politickým neshodám Zelenskyj potvrdil, že v jednom bodě má Donald Trump pravdu – a to v tom, že on a Putin se navzájem nenávidí. Tato osobní animozita jen podtrhuje hloubku konfliktu, který podle ukrajinského lídra brání Evropu jako celek. Zelenskyj uzavřel rozhovor konstatováním, že obrana ukrajinských hodnot je v podstatě obranou svobody pro všechny evropské partnery.

